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    31 октября 2026, 03:58 • Новости дня

    Индия вывела на орбиту двухтонный навигационный спутник NVS-03

    Tекст: Катерина Туманова

    Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно вывела на заданную эллиптическую орбиту навигационный спутник NVS-03 массой более двух тонн, сообщил глава организации Ваннияперумал Нараянан.

    Запуск состоялся из космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш, передает ТАСС.

    «Ракета-носитель GSLV-F18 успешно и с высокой точностью вывела навигационный спутник NVS-03 на заданную эллиптическую орбиту», – заявил Нараянан.

    Он отметил, что благодаря этому пуску индийская региональная навигационная спутниковая система NavIC получила необходимое количество аппаратов для полноценной работы.

    Нараянан назвал NavIC стратегическим национальным ресурсом для обеспечения независимого доступа Индии к услугам позиционирования, навигации и точного определения времени.

    Система NavIC предназначена для предоставления навигационных услуг на территории Индии и в районе на 1,5 тыс. км за пределы ее границ. Она служит национальной альтернативой американской системе GPS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле разработанный индийской компанией носитель Vikram-1 успешно справился с тестовым полетом. В марте индийская навигационная система NavIC столкнулась с серьезными техническими проблемами.

    В 2025 году Индия запустила самый тяжелый спутник связи для нужд ВМС весом 4,4 т.

    28 октября 2026, 11:21 • Новости дня
    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана

    TWZ: Разведка США подтвердила подлинность снимка китайского космоплана

    Разведка США раскрыла облик китайского военного космоплана
    @ Maxar Technologies/DIA

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разведывательное управление министерства обороны США (DIA) подтвердило, что на распространившемся в Сети снимке запечатлен китайский экспериментальный многоразовый космоплан, внешне похожий на американский X-37B.

    Снимок китайского космического аппарата в высоком разрешении был опубликован в несекретном докладе DIA, посвященном глобальным вызовам в космосе, пишет портал The War Zone.

    По данным издания, изображение сделано спутником компании Maxar Technologies (ныне Vantor). На фото запечатлен миниатюрный шаттл с небольшими крыльями, двумя вертикальными стабилизаторами и открывающимися вверх створками грузового отсека.

    Отмечается, что дизайн китайского космоплана «чрезвычайно похож» на американский X-37B, эксплуатируемый Космическими силами США. Как и X-37B, китайский аппарат оснащен трехстоечным шасси и может нести дополнительный грузовой модуль в хвостовой части. Одно из главных отличий – более длинная хорда крыла у китайской модели.

    В компании Vantor уточнили, что снимок был сделан 28 мая 2024 года спутником WorldView-3 с расстояния чуть менее 90 км. В кадр также попал отдельный спутник, пристыкованный к кормовой части аппарата.

    Согласно докладу DIA, подобные многоразовые космопланы могут использоваться для вывода объектов на орбиту, их испытаний и возвращения на Землю. В документе упоминается, что Китай разрабатывает две основные модели космопланов: Shenlong и Tengyun, однако не уточняется, какой именно аппарат изображен на снимке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство Китая призвало мировое сообщество отказаться от милитаризации орбиты.

    В марте Китай анонсировал первый запуск аналога ракеты Falcon 9.

    В январе посадочный модуль китайского космического корабля «Шэньчжоу-20» успешно приземлился в КНР.

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    28 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»

    Путин призвал наращивать выпуск спутников российской системы «Рассвет»

    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»
    @ Максим Блинов/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита и форума

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки в Москве назвал отечественную систему «Рассвет» первым шагом в создании низкоорбитальных космических аппаратов.

    На выставке, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики, глава Минцифры Максут Шадаев представил главе государства российский аналог Starlink – систему «Рассвет», передает РИА «Новости».

    «Это наш первый шаг только, хочу обратить внимание», – подчеркнул Путин.

    По словам президента, теперь необходимо наращивать количество выпускаемых аппаратов. «Качество есть. Теперь нужно из качества переходить в количество», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о планах по существенному увеличению количества спутников российской орбитальной группировки.

    В этом месяце российские компании впервые в стране подписали соглашение с использованием низкоорбитальной спутниковой связи.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной системы «Рассвет».

    Видео заявления Путина о группировке «Рассвет» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    28 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Путин сообщил о тесном контакте России с США и Илоном Маском по вопросам космоса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в тесном контакте с Соединенными Штатами и основателем компании SpaceX Илоном Маском в сфере космоса.

    Глава государства в ходе осмотра выставки передовых российских решений в ключевых сферах экономики подчеркнул важность поддержания дисциплины и порядка на орбите, чтобы стороны не мешали друг другу, передает РИА «Новости».

    «Мы в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в том числе с господином Маском, потому что на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок», – заявил Путин.

    По его словам, Москва и Вашингтон взаимно дорожат этим взаимодействием. Президент добавил, что Роскосмос и другие отечественные компании продолжают плотно работать с американской стороной в сфере космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике.

    Ранее были анонсированы переговоры с Илоном Маском о перспективах сотрудничества в космосе.

    До этого Путин посоветовал российским компаниям сотрудничать с американским предпринимателем в научной сфере.

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    29 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    @ roscosmos_gk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший генеральный конструктор НПК «СПП» и один из основателей отечественной школы квантово-оптических систем Виктор Шаргородский ушел из жизни в возрасте 81 года, сообщил Роскосмос.

    Под руководством выдающегося ученого были созданы первые отечественные лазеры и квантово-оптические станции, а также проведены эксперименты по лазерной локации Луны, отмечается в сообщении Роскосмоса в Max.

    Шаргородский внес значительный вклад в развитие оптико-лазерных технологий. При его непосредственном участии были реализованы комплексы «Майданак» и «Алтай», созданы системы лазерной локации и тысячи орбитальных уголковых отражателей. За свои заслуги он был награжден орденом Почета и удостоен звания заслуженного деятеля науки России.

    Коллектив госкорпорации выразил глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам конструктора. Отмечается, что он сформировал научную школу и передал свой опыт нескольким поколениям специалистов.

    В начале октября умер разработчик электродвигателей космических ракет Гарри Попов.

    В сентябре умер конструктор по комплексу для экспедиции на Луну и многоразовому комплексу «Энергия-Буран» Владимир Бугров.

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    28 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов

    Баканов: Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов

    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Роскосмос направил ЮАР предложения по отбору космонавтов и планирует провести консультации, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.

    «В сентябре президент ЮАР на саммите БРИКС проявил интерес к подготовке национальных космонавтов – мы уже направили предложения по отбору и в ближайшее время планируем провести соответствующие консультации», – заявил Баканов на полях форума Россия – Африка. Его слова приводит РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке главы государства к участию в третьем саммите Россия – Африка.

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    29 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    Разведка США предупредила о переносе будущих войн в космос
    Разведка США предупредила о переносе будущих войн в космос
    @ John Pulsipher/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Разведывательное управление Минобороны США (DIA) заявило, что Китай и Россия разрабатывают способы ослепления и уничтожения американских спутников, включая российский аппарат, якобы способный нести ядерное оружие на орбиту.

    Согласно новому отчету DIA, американские противники готовятся блокировать связь, выводить из строя GPS, применять лазеры против спутников и полностью их уничтожать в будущих конфликтах. Пекин рассматривает разведывательные, навигационные и коммуникационные спутники как цели для ударов, способных «ослепить и оглушить противника», а Москва считает зависимость США от орбитальной группировки «критической уязвимостью», сообщает Fox News.

    «Мы не можем вести военные операции так, как делаем это сегодня, без спутников, без систем в космосе», – заявил заместитель директора проекта по космической безопасности Центра стратегических и международных исследований Клейтон Своуп.

    В докладе отмечается, что Китай уже отрабатывает подавление спутниковой связи и GPS на учениях, располагает наземными лазерами и может к концу десятилетия развернуть орбитальные системы направленной энергии. Россия, по данным DIA, неоднократно приближала свои аппараты к американским спутникам и испытывала противоспутниковое оружие, а также разрабатывает авиационно-космическую систему «Буревестник» и спутник с ядерным зарядом, якобы способный вывести из строя тысячи аппаратов по всему миру.

    В четверг разведывательное управление Пентагона предупредило об угрозе спутникам от орбитального оружия Китая. Глава космодрома на мысе Канаверал Брайан Чатман заявил о планах увеличить число ракетных запусков из-за космической гонки с Пекином. На прошлой неделе Китай призвал мировое сообщество предотвратить гонку вооружений в космосе.

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    28 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Путин назвал Илона Маска гениальным человеком
    Путин назвал Илона Маска гениальным человеком
    @ REUTERS/Lukasz Glowala

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска реально гениальным человеком.

    Об этом Путин заявил в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям, в ответ на слова главы Минцифры Максута Шадаева о создании российского аналога спутниковой системы Starlink, передает РИА «Новости».

    «Илон Маск гениальный человек, реально гениальный. У него же на орбите сколько таких аппаратов? Больше 5 тыс.», – сказал Путин.

    Глава государства добавил, что Россия сделала самостоятельно первые шаги в создании собственной низкоорбитальной группировки и поставил новые задачи по развертыванию группировки.

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    28 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Мантуров сообщил о планах по увеличению российской орбитальной группировки

    Мантуров анонсировал существенный рост российской орбитальной группировки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что в следующем году ожидается существенный рост количества спутников российской орбитальной группировки.

    В рамках «Правительственного часа» в Совете Федерации обсуждались перспективы развития космической отрасли, передает РИА «Новости».

    «Мы стали прирастать кратно каждый год. Со следующего года это будет еще существенно выше», – сказал Мантуров.

    По его словам, в конце 2025 года на орбите находилось 336 отечественных спутников, а к настоящему моменту их число увеличилось до 400. До конца 2026 года планируется провести еще определенное количество пусков.

    Первый вице-премьер подчеркнул необходимость более активного использования данных дистанционного зондирования Земли как государственными, так и частными структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правительство запланировало выделить около 38,6 млрд рублей на создание Российской орбитальной станции.

    Также генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин пообещал обеспечить потребности населения страны в спутниковой связи к 2030 году.

    Росреестр объявил о планах ежегодного обновления карт за счет данных дистанционного зондирования Земли из космоса.

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    28 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Роскосмос запланировал расширить сеть станций ГЛОНАСС в странах Африки

    Баканов: Роскосмос планирует расширить сеть станций ГЛОНАСС в странах Африки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о планах России расширить сеть наземных станций спутниковой системы навигации ГЛОНАСС в ЮАР и других странах Африки.

    Баканов сообщил об этом, отвечая на вопрос РИА «Новости» на полях форума «Россия – Африка». «Планируется. Точки отдельно выбираем. Наша задача – увеличивать точность. Это в том числе за счет наземных станций делается», – пояснил глава Роскосмоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Баканов заявил о готовности оказать Танзании поддержку в создании национального космического агентства.

    Тогда же госкорпорация предложила Африканскому космическому агентству начать запуски с космодромов Байконур и Восточный и направила ЮАР предложения по отбору космонавтов.

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    28 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Роскосмос предложил Танзании помощь в создании космического агентства

    Баканов: Роскосмос предложил Танзании помощь в создании космического агентства

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что Россия готова оказать Танзании экспертную и методологическую поддержку в создании национального космического агентства.

    На форуме Россия-Африка планируется подписание рамочного меморандума между Роскосмосом и министерством связи и информационных технологий Танзании, передает РИА «Новости».

    «Танзания планирует создание собственного космического агентства, и мы готовы коллег поддержать экспертно и методологически», – сказал Баканов.

    По его словам, российские специалисты уже представили африканским партнерам возможности по предоставлению данных дистанционного зондирования Земли, размещению станций их приема и созданию космических аппаратов различного назначения.

    Кроме того, Танзании предложили помощь в подготовке космонавтов, проведении научных экспериментов на орбите и обучении студентов. Баканов добавил, что африканская республика планирует увеличить квоту на подготовку специалистов для космической отрасли в российских вузах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Роскосмос направил ЮАР предложения по отбору космонавтов.

    Президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    В мае министр экономического развития Максим Решетников сообщил о готовности поставлять Танзании оборудование для добычи углеводородов.

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    30 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Украина ввела санкции против России из-за системы спутников «Рассвет»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указы о применении санкционных мер в отношении 10 российских компаний и 19 граждан, якобы связанных с созданием спутниковой системы связи «Рассвет».

    В санкционный пакет вошли предприятия «Бюро 1440», «Лабс 1440» и «ФАБ Рассвет», которые занимаются разработкой, производством и интеграцией низкоорбитальных спутников связи и компонентов для них, передает РИА «Новости».

    Также ограничения затронули белорусское предприятие «Аэрокосмические приборы», специализирующееся на разработке компонентов для аэрокосмических систем, и 39 российских судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки в Москве назвал отечественную систему «Рассвет» первым шагом в создании низкоорбитальных космических аппаратов.

    На прошлой неделе Украина ввела новые санкции против 83 российских граждан и 79 компаний.

    В июне украинские власти добавили в санкционный список 10 российских сотовых операторов.

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    29 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Роскосмос опроверг планы консервации модуля «Звезда» на МКС

    Глава Роскосмоса Баканов опроверг планы консервации модуля «Звезда» на МКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что российский модуль «Звезда» на Международной космической станции продолжит работу в штатном режиме и консервироваться не будет.

    По его словам, российский сегмент Международной космической станции продолжит функционировать без изменений, а планы по закрытию его отдельных блоков не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».

    «Ничего мы не консервируем, работаем в том же режиме», – заявил Баканов журналистам в кулуарах саммита Россия – Африка, комментируя будущее российского модуля.

    Ранее ряд изданий распространил информацию о том, что Роскосмос и американское космическое агентство НАСА якобы договорились законсервировать переходную камеру служебного модуля «Звезда». В публикациях говорилось, что этот отсек больше не будет использоваться для приема и стыковки российских грузовых кораблей «Прогресс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Дмитрий Баканов заявил о невозможности существования Международной космической станции без совместной работы России и США.

    В июле руководитель госкорпорации и директор НАСА Джаред Айзекман договорились продлить работу МКС.

    В апреле гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин сообщил об отсутствии новых микротрещин в модуле «Звезда».

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    28 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Роскосмос предложил Африке запускать спутники с Байконура и Восточного

    Баканов: Роскосмос предложил Африке запускать спутники с Байконура и Восточного

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о предложении Африканскому космическому агентству начать запуски с космодромов Байконур и Восточный.

    Меморандум о взаимопонимании в космической сфере стороны подписали 22 апреля, передает РИА «Новости». Документ предусматривает развитие взаимодействия по десяти направлениям, включая фундаментальные исследования, спутниковые технологии, создание космической техники, наземной инфраструктуры и подготовку кадров.

    «Роскосмосом были подготовлены и направлены в адрес АфКА предложения по перспективным направлениям сотрудничества… Предоставление услуг по запуску космических аппаратов с космодромов Байконур и Восточный», – сказал Баканов на полях форума Россия-Африка.

    Госкорпорация также предложила развивать дистанционное зондирование Земли, спутниковую связь, навигацию с использованием системы ГЛОНАСС и позиционирование. Кроме того, Россия готова сотрудничать с Африкой в мониторинге космического пространства, привлекая астрономические обсерватории континента.

    Среди других инициатив глава Роскосмоса назвал совместные научные исследования на российском сегменте МКС, а в перспективе на Российской орбитальной станции, включая подготовку кандидатов в космонавты. Африканское космическое агентство базируется в Египте и объединяет 55 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду действующий председатель Африканского союза, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе заявил о расчете африканских стран на расширение сотрудничества с Россией в области переработки природных ресурсов.

    Президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Москвой и африканскими государствами.

    Глава Минприроды Александр Козлов предложил странам континента взаимодействовать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

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    29 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Россия поставила Нигерии комплекс слежения за космическим мусором

    РАН: Россия поставила Нигерии комплекс слежения за космическим мусором

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия поставила Нигерии оптико-электронный комплекс для слежения за космическим мусором на низкой околоземной орбите, сообщил вице-президент РАН Сергей Чернышев.

    Комплекс разработал и произвел Институт прикладной математики имени Келдыша. Поставка оборудования сейчас завершается, передает РИА «Новости». Чернышев пояснил, что данные со станций на территории России и нигерийской станции в совокупности создадут ценную базу данных для мониторинга космического мусора.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду директор Института Африки РАН Ирина Абрамова заявила о возможном росте товарооборота России со странами Африки по итогам 2026 года до 29 млрд долларов.

    Россия предложила африканским странам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о подписании Россией и странами Африки декларации о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта по итогам третьего саммита.

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    29 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Ученые зафиксировали на Солнце выброс гигантского протуберанца

    ИКИ РАН: На Солнце произошел выброс протуберанца размером 500 тыс. километров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о выбросе на Солнце крупного плазменного образования размером около 500 тыс. километров, которое вряд ли вызовет серьезные последствия для Земли.

    Выброс крупного протуберанца размером около 500 тыс. километров зафиксирован на Солнце. Это гигантское плазменное образование в атмосфере звезды выглядит как плотное, относительно холодное облако или арка, удерживаемая магнитным полем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В лаборатории отметили, что этот процесс попал в поле зрения сразу нескольких космических телескопов. По словам астрономов, газовое облако летит скорее вбок, чем в сторону Земли, и из ближайших планет на его пути окажется только Марс.

    Специалисты добавили, что протуберанец может задеть Землю лишь краем. Плазменное образование вряд ли вызовет серьезные последствия для магнитного поля планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг уровень вспышечной активности на Солнце снизился до нулевого показателя.

    В понедельник ученые предупредили о новой волне геомагнитных возмущений из-за воздействия корональной дыры.

    На прошлой неделе астрономы допустили возмущенный уровень геомагнитной активности в связи с предыдущим выбросом протуберанца.

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