Индия вывела на орбиту двухтонный навигационный спутник NVS-03

Tекст: Катерина Туманова

Запуск состоялся из космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш, передает ТАСС.

«Ракета-носитель GSLV-F18 успешно и с высокой точностью вывела навигационный спутник NVS-03 на заданную эллиптическую орбиту», – заявил Нараянан.

Он отметил, что благодаря этому пуску индийская региональная навигационная спутниковая система NavIC получила необходимое количество аппаратов для полноценной работы.

Нараянан назвал NavIC стратегическим национальным ресурсом для обеспечения независимого доступа Индии к услугам позиционирования, навигации и точного определения времени.

Система NavIC предназначена для предоставления навигационных услуг на территории Индии и в районе на 1,5 тыс. км за пределы ее границ. Она служит национальной альтернативой американской системе GPS.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле разработанный индийской компанией носитель Vikram-1 успешно справился с тестовым полетом. В марте индийская навигационная система NavIC столкнулась с серьезными техническими проблемами.

В 2025 году Индия запустила самый тяжелый спутник связи для нужд ВМС весом 4,4 т.