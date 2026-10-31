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    31 октября 2026, 03:18 • Новости дня

    Армия Израиля ликвидировала причастного к захвату заложников командира ХАМАС

    В Газе ликвидирован причастный к захвату заложников командир ХАМАС

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали командиров военного крыла палестинского движения ХАМАС Ихаба Джамиля Абу Такию и Ибрагима Джихада Мухаммеда Абу Ошайбу в секторе Газа.

    Удар по району Нусейрат был нанесен в четверг. В результате атаки погиб командир отделения военного крыла ХАМАС Ихаб Джамиль Абу Такия, который был причастен к удержанию большого числа заложников в начале войны 7 октября 2023 года, включая Ноа Аргамани и Андрея Козлова, сообщает Армия обороны Израиля в Telegram-канале.

    Кроме того, был ликвидирован командир взвода Ибрагим Джихад Мухаммед Абу Ошайба. Военные подчеркнули, что оба радикальных лидера организовывали атаки против израильских военнослужащих и мирных граждан, стремясь восстановить потенциал организации.

    Перед атакой были предприняты шаги для минимизации ущерба гражданскому населению, включая применение высокоточных боеприпасов и средств воздушного наблюдения. Войска Южного командования остаются в этом районе для продолжения операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа командиров военной разведки и инженерных сил ХАМАС.

    До этого военные ЦАХАЛ уничтожили ответственных за перевод средств от Ирана и Турции радикалов. Израиль 19 октября ликвидировал трех боевиков ХАМАС на севере Газы.

    30 октября 2026, 11:05 • Новости дня
    «Ликуд» стал крупнейшей фракцией в новом Кнессете Израиля

    Центризбирком Израиля: Правящая коалиция получила 53 места в Кнессете

    «Ликуд» стал крупнейшей фракцией в новом Кнессете Израиля
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Центральная избирательная комиссия Израиля обнародовала итоговые результаты выборов в Кнессет 26-го созыва, по которым коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху получила 53 места против 48 у оппозиции и 19 у арабских партий.

    Центральная избирательная комиссия Израиля в пятницу ночью объявила окончательные итоги парламентских выборов после подсчета бюллетеней из двойных конвертов, сообщает Israel National News. Первое место заняла партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху с 27 мандатами, второе – «Яшар» Гади Айзенкота с 21 местом, третье – «Вместе» Нафтали Беннета с 12 местами. Объединенный список получил 11 мест, «Демократы» и «Раам» – по восемь, «Исраэль бейтену», «Оцма йехудит» и «Яадут ха-Тора» – по семь, «Шас» и Религиозно-сионистская партия – по шесть. Явка составила 77,9%, всего подсчитано 5 млн 716 тыс. 665 голосов.

    Комиссия также сообщила о расследовании Шин Бет по подозрению в манипуляциях на выборах, инициированном по указанию председателя комиссии судьи Ноама Сольберга. «Вчера глава Шин Бет представил председателю комиссии секретные разведданные, что привело к открытию расследования. С одобрения председателя основные моменты ранее также были представлены премьер-министру Биньямину Нетаньяху, лидеру оппозиции Яиру Лапиду и главе партии «Яшар» Гади Айзенкоту», – заявил исполняющий обязанности гендиректора комиссии Дин Ливне. По его словам, расследование не затронет итоги выборов и не касается конкретного сектора населения; окончательные результаты планируется передать президенту страны в среду, 4 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Нетаньяху остался исполняющим обязанности премьер-министра Израиля после того, как его правый блок набрал 53 места в Кнессете, не добившись большинства. В среду лидер партии «Раам» Мансур Аббас выразил надежду на то, что рекордный результат арабских партий позволит противникам Нетаньяху собрать большинство мест в парламенте. «Ликуд» Нетаньяху вышел в лидеры на выборах после подсчета почти половины голосов.

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    30 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Fox News: США перебрасывают силы на Ближний Восток для новых ударов по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток, чтобы обеспечить президенту США Дональду Трампу возможность возобновить удары по Ирану, сообщил телеканал Fox News.

    Передвижения американских сил в регионе направлены на подготовку различных вариантов действий на случай, если Трамп примет решение о возобновлении военной операции против Исламской республики, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По данным телеканала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается от Вашингтона нанесения новых ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

    В тот же день Трамп заявил о скором окончании войны с Ираном.

    В понедельник канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о безуспешной попытке премьера убедить Трампа нанести совместный удар по Ирану.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    30 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Reuters сообщило о секретной системе поставок оружия Ирану

    Reuters: Иран в обход санкций закупил оружие на 2 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иран сформировал тайную сеть из 5 тыс. военных ведомств, которая позволила обойти западные санкции и американскую военно-морскую блокаду для импорта оборудования и взрывчатки на миллиарды долларов, сообщает Reuters.

    Иранские власти создали засекреченную сеть для импорта аппаратного обеспечения, взрывчатых веществ и тяжелых грузовиков на сумму не менее 2 млрд долларов с января 2025 года, пишет Reuters.

    Закупки были необходимы для пополнения арсеналов беспилотников и ракет.

    Более 5 тыс. структур скрыты под аббревиатурой министерства обороны и используются для обхода ограничений. Утверждается, что значительная часть оборудования поступила из Китая, России и Германии по суше, морю и воздуху. При этом транзакции проходили без валютных переводов через доверенных лиц за границей.

    «Перед нами военная артерия режима во время этого конфликта и за много лет до него», – заявил бывший высокопоставленный чиновник Минфина США Миад Малеки.

    По словам эксперта, тайные военные агентства формируют систему внешней торговли, которая работает параллельно с формальной глобальной экономикой и позволяет Тегерану тратить доходы от нелегальной продажи нефти на военную технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Военно-морские силы Ирана захватили в Ормузском проливе американский подводный боевой робот.

    Летом США перепрофилировали часть мощностей компаний General Motors и Ford под выпуск ракет из-за истощения арсеналов во время операции в Иране.

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    30 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Супертанкер загорелся после подрыва на мине в Ормузском проливе

    КСИР: В Ормузском проливе подорвался супертанкер с 2 млн баррелей нефти

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ормузском проливе на морской мине подорвался супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти, сообщило подразделение военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    Судно двигалось по неразрешенному маршруту. В результате подрыва на борту начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с общественностью ВМС КСИР.

    «Это третий танкер, который сегодня взорвался и загорелся из-за прохода по неразрешенному маршруту. Этот супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти брошен в устье Ормузского пролива и горит», – говорится в заявлении.

    Ранее КСИР сообщал об инцидентах на двух танкерах, которые также пытались пройти по неразрешенному маршруту и остановились в южных водах пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции сообщил об остановке в Ормузском проливе двух нефтяных танкеров с отключенной навигацией.

    В тот же день Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) заявило об атаке заминированного катера на танкер, загоревшийся в проливе.

    В четверг КСИР проинформировал о подрыве трех танкеров на минах из-за нарушения запрета на проход по южному маршруту.

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    30 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Власти ОАЭ остановили утечку нефти с атакованного танкера

    WAM: Утечку нефти с поврежденного танкера у берегов ОАЭ остановили

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство энергетики и инфраструктуры ОАЭ сообщило об успешной остановке утечки нефти с танкера GEM No.2, который ранее подвергся воздушному удару.

    На танкере начаты восстановительные работы, передает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM. На судне работают специализированные технические группы: они ремонтируют поврежденные части, восстанавливают эксплуатационные системы и оценивают структурную целостность корпуса. Ситуацию продолжают контролировать с помощью морского и воздушного мониторинга, а также спутниковых снимков.

    Ранее из-за нефтяного пятна власти закрыли пляжи эмиратов Шарджа, Умм-эль-Кавайн и Рас-эль-Хайма, а местные жители жаловались на сильный запах. Согласно последним оценкам, новых разливов не обнаружено.

    Танкер GEM No. 2 вместимостью 2 млн баррелей нефти подвергся воздушному удару 9 октября в 13 морских милях от побережья ОАЭ. С судна были эвакуированы 22 моряка из Индии, никто из них не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца министр портов Индии Сарбананда Соновал сообщил о пропаже без вести двух индийских моряков после атаки беспилотника на танкер в районе оманского порта Сохар.

    В начале месяца в Ормузском проливе произошел взрыв на нефтяном танкере.

    В мае Управление морских торговых операций Британии зафиксировало попадание неизвестных снарядов в танкер в водах к северу от Фуджейры.

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    30 октября 2026, 16:13 • Новости дня
    ВМС Ирана уничтожили беспилотный катер в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-морские силы армии Ирана уничтожили беспилотный катер противника в районе к востоку от Ормузского пролива.

    «Сегодня на рассвете безэкипажный катер противника, который осуществлял движение и действовал в оперативной зоне к востоку от Ормузского пролива, был поражен моряками ВМС армии и уничтожен», – говорится в заявлении отдела по связям с общественностью ВМС, которое приводит ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    В ВМС также сообщили, что два танкера-нарушителя, шедшие по запрещенным и небезопасным районам к востоку от пролива без внимания к предупреждениям и с выключенными системами слежения, после столкновения с морскими минами получили повреждения и загорелись.

    Ответственность за последствия несанкционированного прохода, по заявлению ВМС, лежит на владельцах судов. Противник предупрежден, что любые действия и провокации в зонах под контролем Вооруженных сил Ирана получат решительный и соразмерный ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об остановке в Ормузском проливе двух нефтяных танкеров с отключенной навигацией.

    Управление морских торговых операций Британии заявило об атаке заминированного катера на танкер в Ормузском проливе.

    В четверг Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве трех танкеров на минах в Ормузском проливе.

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    30 октября 2026, 14:42 • Новости дня
    Мерц оценил издержки Европы от конфликта на Ближнем Востоке

    Мерц: Европа потеряла более 100 млрд евро из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт на Ближнем Востоке и рост цен на энергоносители обошлись Европе более чем в 100 млрд евро, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Из-за этого конфликта мы уже несем масштабные издержки: только за счет удорожания энергоносителей потери одной лишь Европы за последние восемь месяцев превысили 100 млрд евро», – заявил Мерц в ходе своего визита в Южную Корею, передает РИА «Новости» со ссылкой на N-tv.

    Канцлер призвал к дипломатическому урегулированию конфликта, отметив невозможность его военного решения.

    По данным федерального статистического ведомства ФРГ, цены на импортируемые в Германию товары в сентябре выросли на 10,4% в годовом выражении, что стало максимальным приростом с 2022 года. В ведомстве указали, что основной причиной роста цен стал продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Стоимость импортируемой энергии выросла на 61,8%, а нефтепродуктов – на 81,3%.

    Из-за конфликта между США и Ираном судоходство через Ормузский пролив – ключевой маршрут поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа – практически остановилось, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце цены на нефтепродукты в Германии увеличились более чем на 50% в годовом выражении на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    В начале месяца мировые цены на нефть начали расти, несмотря на восстановление экспорта сырья с Ближнего Востока до довоенного уровня.

    В сентябре ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до 106,72 доллара за баррель на фоне сомнений инвесторов в успешном завершении переговоров между Соединенными Штатами и Ираном.

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    30 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    ВМС Омана эвакуировали экипаж атакованного в Оманском заливе танкера

    ВМС Омана эвакуировали 25 человек с атакованного в Оманском заливе танкера

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Омана провели эвакуацию 25 членов экипажа с коммерческого танкера RITI под флагом Панамы, который загорелся после атаки в Оманском заливе.

    По данным центра по морской безопасности султаната, нападение произошло вблизи побережья оманской провинции Мусандам, передает РИА «Новости». В результате атаки на борту судна возник пожар.

    Согласно информации портала морской навигации Vesselfinder, танкер направлялся из индийского порта Мундра в эмиратский порт Хор-Факкан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Управление морских торговых операций Британии сообщило об атаке заминированного катера на загоревшийся в Ормузском проливе танкер.

    В четверг у берегов Омана загорелось и затонуло деревянное парусное судно.

    На прошлой неделе следовавший из Персидского залива танкер подвергся атаке неизвестным снарядом.

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    30 октября 2026, 22:50 • Новости дня
    Неизвестный снаряд попал в судно у берегов Ирана

    UKMTO: В Персидском заливе у берегов Ирана обстреляли торговое судно

    Tекст: Вера Басилая

    В акватории Персидского залива к югу от иранского острова Лаван неизвестный боеприпас попал в борт коммерческого судна, спровоцировав возгорание.

    Неизвестный снаряд поразил левый борт судна у побережья Ирана, в результате чего на борту вспыхнул пожар, передает РИА «Новости».

    «UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях (74 км) к югу от острова Лаван, Иран», – говорится в заявлении UKMTO.

    По имеющимся данным, в результате попадания снаряда никто не пострадал, экипаж находится в безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о возгорании на судне в Ормузском проливе у побережья Омана.

    В четверг в Ормузском проливе загорелось и затонуло деревянное парусное судно.

    В начале месяца танкер получил повреждения из-за попадания неизвестного снаряда во время выхода из Персидского залива.

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    30 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Иранские военные остановили два нефтяных танкера в Ормузском проливе

    В Ормузском проливе остановили два танкера с отключенной навигацией

    Tекст: Вера Басилая

    Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об остановке в Ормузском проливе двух нефтяных танкеров с отключенной навигацией.

    Иранские военные зафиксировали инциденты с двумя коммерческими судами в Ормузском проливе. Об этом передает РИА «Новости».

    В КСИР заявили, что два нарушивших правила танкера: один в восточной части, другой в западной части Ормузского пролива, намереваясь пройти по запрещенному маршруту, попали в аварию и были остановлены в южных водах Ормузского пролива.

    Отмечается, что суда действовали при поддержке США. Перед инцидентом танкеры отключили радиолокационные и навигационные системы, проигнорировав предупреждения военно-морских сил Ирана.

    Из-за обострения отношений на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив оказалось практически остановлено. Этот маршрут является ключевым для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, блокировка которого привела к росту цен на топливо в большинстве стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Управление морских торговых операций Британии сообщило об атаке заминированного катера на загоревшийся в Ормузском проливе танкер.

    В четверг Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве на минах трех нарушивших запрет на проход судов.

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    30 октября 2026, 22:23 • Новости дня
    Хуситы атаковали ракетами аэропорт Адена и президентский дворец в Йемене

    Хуситы атаковали ракетами аэропорт и президентский дворец в Адене

    Tекст: Вера Басилая

    Движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло удары баллистическими ракетами по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене, сообщил представитель проправительственных сил Йемена Маджид ан-Назили.

    Представитель проправительственных сил Маджид ан-Назили заявил, что хуситы атаковали международный аэропорт и президентский дворец Маашик в Адене. Эти объекты контролирует международно признанное йеменское правительство, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы запустили баллистическую ракету по району Бир-Ахмед неподалеку от Адена.

    На прошлой неделе движение «Ансар Алла» нанесло удары по военному лагерю Ан-Наср и военно-морской базе в Адене.

    В начале месяца Министерство транспорта Йемена заявило об атаке хуситов на взлетно-посадочную полосу и пассажирский терминал международного аэропорта Адена.

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    30 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    В строящемся терминале аэропорта Дамаска произошел пожар

    Tекст: Валерия Городецкая

    В строящемся втором терминале международного аэропорта Дамаска вспыхнул пожар, обошлось без жертв, сообщил глава пресс-службы Управления гражданской авиации Сирии Мустафа Хейрулла.

    «Пожар охватил крышу строящегося второго терминала международного аэропорта Дамаска, огонь вспыхнул из-за технических неполадок. В результате пожара терминалу нанесен материальный ущерб, обошлось без жертв», – заявил Хейрулла. Его цитирует РИА «Новости» со ссылкой на агентство SANA.

    По словам Хейруллы, инцидент не повлиял на авиасообщение, воздушная гавань работает в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в международном аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде возник пожар после падения неизвестного снаряда на пассажирский терминал.

    В прошлом месяце сильный пожар вспыхнул к северу от аэропорта Антальи вблизи маршрутов взлета и посадки самолетов.

    В апреле Сирия возобновила работу международного аэропорта Дамаска.

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    30 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    В Иерусалиме в ДТП погибла руководитель отделения посольства Чехии

    Руководитель отделения посольства Чехии в Израиле Шнайдерова погибла в ДТП

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Иерусалиме в результате автомобильной аварии погибла руководитель отделения посольства Чехии в Израиле Клара Шнайдерова, сообщила чешская дипломатическая миссия в Тель-Авиве.

    «С глубокой скорбью мы оплакиваем трагическую гибель нашей коллеги и друга Клары Шнайдеровой, руководителя отделения посольства Чехии в Иерусалиме, которая скончалась в результате автомобильной аварии», – цитирует заявление посольства Чехии РИА «Новости».

    По данным гостелерадиокомпании Kan, женщину сбил потерявший управление микроавтобус, выехавший на тротуар на улице Агрипас.

    Глава МИД Израиля Гидеон Саар выразил соболезнования в связи с произошедшим, назвав погибшую «высокопоставленным и преданным своему делу дипломатом и истинным другом Израиля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на юге Израиля в автоаварию попал автобус с 30 школьницами.

    В прошлом году в ДТП на пути в египетский курорт Шарм-эш-Шейх погибли трое дипломатов из Катара.

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    30 октября 2026, 10:55 • Новости дня
    Автобус с 30 школьницами попал в аварию на юге Израиля

    На юге Израиля 30 школьниц пострадали в аварии с автобусом

    Tекст: Игорь Иножарский

    Водитель погиб, около 30 девочек получили травмы при столкновении автобуса с трактором на юге Израиля.

    ДТП произошло на 25-м шоссе у перекрестка Гади. Автобус, в котором группа девочек ехала на экскурсию, столкнулся с трактором, пишет Israel National News.

    В результате аварии погиб водитель автобуса, около 30 пассажиров пострадали. Несколько человек получили травмы средней и тяжелой степени. На месте работают бригады скорой помощи и спасатели. Пожарные извлекают заблокированных в автобусе людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе шесть человек погибли в крупной автомобильной аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика на трассе «Кавказ» на Ставрополье. В июле 15 человек пострадали при съезде междугороднего автобуса в кювет в Татарстане. В ноябре 2025 года в штате Телангана в Индии при лобовом столкновении автобуса и грузовика погибли как минимум 20 человек.

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    30 октября 2026, 11:00 • Новости дня
    Лидер оппозиции Израиля признал трудности с формированием правительства

    Лидер оппозиции Израиля Лапид назвал сложной задачей формирование правительства

    Tекст: Игорь Иножарский

    Второй номер в списке оппозиционной партии Израиля «Вместе» Яир Лапид признал сложность формирования нового правительства по итогам выборов в Кнессет.

    «Теперь наступает действительно трудная часть: попытка сформировать правительство», – написал Лапид в социальных сетях, передает Israel National News.

    По его словам, формирование кабмина будет сложным процессом, для которого нет никаких гарантий. Однако Лапид отметил, что «подавляющее большинство израильтян» поддержало его блок на избирательных участках.

    Отмечается, что почти все партии блока, выступающего против действующего премьера Биньямина Нетаньяху, пообещали не опираться на арабские партии для создания коалиции. Из-за этого оппозиции не хватает 13 мест до парламентского большинства, в то время как коалиции Нетаньяху недостает восьми мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сохранил пост исполняющего обязанности главы правительства после выборов в Кнессет. В среду политолог Саймон Ципис отметил риск затяжного политического кризиса в стране из-за отсутствия большинства у ведущих блоков. В тот же день The Guardian указала на возможность формирования правительства лидером оппозиции Гади Айзенкотом только в союзе с арабскими партиями.

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