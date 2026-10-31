Роспотребнадзор назвал мифом многолетнее действие прививки от гриппа

«Самым частым заблуждением является мнение о том, что одной вакцинации хватит на несколько лет», – сообщили в Роспотребнадзоре РИА «Новости», отметив необходимость ежегодной прививки из-за постоянной изменчивости вируса.
В ведомстве также развеяли миф о возможности заболеть гриппом в результате вакцинации. Современные препараты содержат неживой вирус, а только его фрагменты, на которые в организме формируется иммунный ответ.
Небольшое повышение температуры тела или слабость могут быть обычной временной реакцией организма на прививку. Сделать ее можно бесплатно в поликлинике по месту жительства после обязательного осмотра у медицинского работника и измерения температуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Роспотребнадзоре сообщили о необходимости прохождения осмотра у врача перед вакцинацией от гриппа.
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о сохранении иммунитета после прививки от гриппа только в течение одного эпидемиологического сезона.
Академик РАН Геннадий Онищенко объяснил способность вируса гриппа легко мутировать и обходить приобретенный годом ранее иммунитет.