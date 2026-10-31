Мурашко сообщил о переговорах с Африкой по разработке вакцин

Россия и страны Африки начали переговоры о совместной разработке вакцин

Tекст: Катерина Туманова

«Эти обсуждения идут. Речь идет о взаимодействии, в том числе о разработках. Встречались с нашими учеными-разработчиками по вакцинным препаратам. Речь идет о расширении совместных исследований», – рассказал министр ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр здравоохранения Мурашко сообщил о поставках российских вакцин против желтой лихорадки в страны Африки.

В четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о разработке Россией новых тестов и вакцин для африканских государств.

Президент Владимир Путин отметил самоотверженную помощь российских врачей жителям Африки в борьбе с опасными инфекциями.