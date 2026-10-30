Гринспан сохранила лидерство на голосовании за пост генсека ООН

Tекст: Катерина Туманова

«Ребека Гринспан: 11 голосов за, ни одного воздержавшегося и четыре голоса против», – сообщил источник РИА «Новости».

Второе место занял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он получил девять голосов за, четыре против и два воздержавшихся.

На третьем месте оказалась постоянный представитель Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт. Она набрала восемь голосов за, шесть против и один воздержавшийся.

Неожиданным результатом стало выступление госминистра ОАЭ Ланы Нуссейбе, которая выдвинула свою кандидатуру на прошлой неделе. Она получила семь голосов за, шесть воздержавшихся и два против.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан сохранила лидерство по итогам шестого предварительного голосования. Москва назвала выборы генсека ООН шансом на избавление от диктата Запада.

В конце сентября бывший вице-президент Коста-Рики вырвалась вперед в борьбе за эту должность после четвертого тайного голосования СБ ООН.