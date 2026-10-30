Бразилия потребовала от Аргентины объяснений из-за помощи Болсонару

Власти Бразилии вызвали аргентинского дипломата из-за побега Флавиу Болсонару

Tекст: Вера Басилая

Временную поверенную в делах Аргентины Марию Эмилию Кортес вызвали в МИД Бразилии для дачи объяснений из-за ситуации с бывшим кандидатом на пост главы государства, передает РИА «Новости».

Директор департамента Южной Америки бразильского внешнеполитического ведомства Жоау Марселу Галвау де Кейрос выразил дипломату недовольство правительства действиями Буэнос-Айреса. В министерстве назвали вызов поверенной стандартной дипломатической практикой и исключили намерение обострять конфликт.

Проигравший 25 октября президенту Луису Инасиу Луле да Силве во втором туре выборов Флавиу Болсонару через два дня пересек границу с Аргентиной и вылетел частным самолетом в США с промежуточной посадкой в Эквадоре. Перед этим судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис запретил политику покидать страну в рамках дела об отмывании денег и обязал его сдать паспорта.

Между президентом Аргентины Хавьером Милеем и главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой существует конфликт на фоне идеологических разногласий. Милей поддерживал правого кандидата на выборах, публично критиковал действующего президента Бразилии и встречался в США с братом Болсонару Эдуарду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг проигравший президентские выборы в Бразилии Флавиу Болсонару отправился в США на частном самолете аргентинской компании.

В среду бразильский сенатор вместе с семьей ненадолго прибыл в Аргентину.

Переизбранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал отъезд бывшего кандидата на пост главы государства неуважительным по отношению к избирателям.