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    30 октября 2026, 22:50 • Новости дня

    Неизвестный снаряд попал в судно у берегов Ирана

    UKMTO: В Персидском заливе у берегов Ирана обстреляли торговое судно

    Tекст: Вера Басилая

    В акватории Персидского залива к югу от иранского острова Лаван неизвестный боеприпас попал в борт коммерческого судна, спровоцировав возгорание.

    Неизвестный снаряд поразил левый борт судна у побережья Ирана, в результате чего на борту вспыхнул пожар, передает РИА «Новости».

    «UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях (74 км) к югу от острова Лаван, Иран», – говорится в заявлении UKMTO.

    По имеющимся данным, в результате попадания снаряда никто не пострадал, экипаж находится в безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о возгорании на судне в Ормузском проливе у побережья Омана.

    В четверг в Ормузском проливе загорелось и затонуло деревянное парусное судно.

    В начале месяца танкер получил повреждения из-за попадания неизвестного снаряда во время выхода из Персидского залива.

    30 октября 2026, 00:26 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетные удары по НПЗ и аэропортам Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесены удары по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии в ответ на действия арабской коалиции в Йемене, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

    «Вооруженные силы Йемена провели шесть специальных военных операций. В ходе первой операции был нанесен точный удар баллистической ракетой по нефтеперерабатывающему заводу в Рас-Тануре на востоке королевства», – сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    Сариа уточнил, что вторая операция была направлена против объекта компании Saudi Aramco в Абкаике, передает РИА «Новости».

    По его словам, вооруженные силы хуситов нанесли также залповый ракетный удар по международному аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде, «удар точно попал по цели», а также применили беспилотник по международному аэропорту имени короля Фахда в Даммаме, что нарушило работу воздушной гавани.

    Еще один удар баллистической ракетой, как заявил представитель хуситов, пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в городе Рабиге на побережье Красного моря. Хуситы увязали эти операции с ответом на действия возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции в Йемене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила об уничтожении баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами в направлении восточной части королевства.

    Во вторник Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Хуситы во вторник также атаковали баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод в саудовском городе Рас-Таннура.

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    29 октября 2026, 10:26 • Новости дня
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    @ Hristo Rusev/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство национальной обороны Турции повторно предложило Египту подписать соглашение о морской границе, заявив, что Каир может получить более 15 тыс. кв. км морской юрисдикции по сравнению с возможным соглашением с Грецией.

    Восемь дней назад базирующийся в Тобруке восточный парламент Ливии одобрил морское соглашение между Турцией и признанным международным сообществом правительством в Триполи, подписанное еще в 2019 году и долгие годы отвергавшееся восточными ливийскими властями. Документ определяет зоны морской юрисдикции Турции и Ливии в Средиземном море, против чего выступают Греция, Кипр и Египет, считающие, что соглашение нарушает их суверенные права, пишет Al Jazeera.

    Старший научный сотрудник Chatham House Галип Далай оценил сближение Анкары с обоими ливийскими лагерями как стратегический успех. «Это не просто прагматичный или тактический выигрыш. Это стратегический выигрыш для Турции», – заявил Далай.

    Через четыре дня после заявления греческого министра иностранных дел о переговорах с Египтом о продлении морского соглашения 2020 года в сторону Кипра Египет присоединился к заявлению Греции, Кипра, Бахрейна, ОАЭ и Евросоюза в ООН, отклоняющему турецко-ливийское соглашение. При этом командующий сухопутными войсками Турции генерал Метин Токель прибыл в Египет с официальным визитом, а турецкое министерство обороны объявило о совместных военно-морских учениях в Александрии с 4 по 9 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министерство обороны Турции заявило о готовности Анкары заключить с Египтом отдельный морской меморандум. В тот же день внешнеполитическое ведомство Турции отказалось от уступок в Эгейском море. В воскресенье переговоры делегаций Запада и Востока Ливии в Анкаре завершились без достижения договоренностей по ключевым вопросам военного и политического урегулирования конфликта.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    28 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин: Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работа по строительству атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте идет в соответствии с графиком, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия-Африка.

    «По графику идет реализация флагманского проекта по сооружению в Египте атомной электростанции «Аль-Дабаа», и 9 июля состоялась торжественная церемония по случаю установки корпуса реактора энергоблока номер два», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В свою очередь ас-Сиси заявил о намерении Египта выполнить проект в установленные сроки. По его словам, Каир прилагает все усилия для выполнения обязательств по платежам и рассчитывает на поддержку России для реализации проекта в срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка. Он поблагодарил президента Египта за визит на мероприятие.

    Ранее лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность Путину за российское участие в возведении АЭС «Эд-Дабаа».

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    30 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Fox News: США перебрасывают силы на Ближний Восток для новых ударов по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток, чтобы обеспечить президенту США Дональду Трампу возможность возобновить удары по Ирану, сообщил телеканал Fox News.

    Передвижения американских сил в регионе направлены на подготовку различных вариантов действий на случай, если Трамп примет решение о возобновлении военной операции против Исламской республики, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По данным телеканала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается от Вашингтона нанесения новых ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

    В тот же день Трамп заявил о скором окончании войны с Ираном.

    В понедельник канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о безуспешной попытке премьера убедить Трампа нанести совместный удар по Ирану.

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    28 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах в Израиле

    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах после подсчета 48% голосов

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле после подсчета почти 50% голосов, обойдя оппозицию, следует из данных ЦИК Израиля.

    Правящая партия «Ликуд» получает 27 мандатов в Кнессете, тогда как оппозиционная «Яшар» Гади Айзенкота находится на втором месте с 22 мандатами, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК после подсчета 48,4% голосов.

    В 120-местном парламенте правящая коалиция может рассчитывать на 55 мест, оппозиционная – на 50, арабские партии получают 15 мандатов. Для формирования правительства требуется 61 место.

    «Правый блок имеет явное, решающее большинство среди сионистской общественности (…) и всех тех, кто поддерживает государство», – цитирует Нетаньяху «Интерфакс».

    По его словам, страна нуждается в «сильном, национальном правительстве», а опираться на антисионистские партии недопустимо. Он также отметил ослабление Ирана и усиление Израиля, призвав к устранению иранской угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле.

    Избиратели начали голосовать на первых выборах после нападения ХАМАС.

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    29 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты предупредили региональных союзников, что новый этап возможных военных ударов по территории Ирана может занять несколько дней.

    Новый раунд возможных американских ударов по Ирану может продлиться несколько дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. Соединенные Штаты уже уведомили об этом своих союзников в регионе.

    По данным Axios, американские и израильские чиновники разработали план новой военной операции против Тегерана. Ожидается, что она начнется сразу после ноябрьских промежуточных выборов в США в случае провала дипломатических переговоров.

    В публикации отмечается, что региональные власти готовятся к ответным действиям со стороны Ирана, что грозит перерасти в длительное противостояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вашингтон предупредил арабские страны Персидского залива о возможной подготовке интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в американский Конгресс.

    В понедельник американские СМИ сообщили о планах расширить масштаб потенциальных ударов по иранской территории за рамки сохранения статус-кво.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль разработали план возобновления интенсивных атак по Ирану.

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    27 октября 2026, 23:49 • Новости дня
    Экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле

    Times of Israel: Экзитполы не выявили победителя на выборах в Кнессет

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным экзитполов, на парламентских выборах в Израиле оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, однако не получил большинства в Кнессете.

    Избирательные участки закрылись в 22:00 по местному времени (23:00 мск). Опросы на выходе с участков, проведенные несколькими телеканалами, не выявили явного победителя, пишет The Times of Israel.

    Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху остается крупнейшей, однако оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом лидирует по общему числу мандатов. При этом ни одна из сторон не набрала большинства голосов на фоне рекордной активности арабского населения.

    Ожидается, что оба политика объявят о своей победе по завершении голосования.

    После публикации окончательных результатов и проведения консультаций с представителями прошедших в Кнессет партий президент Ицхак Герцог должен поручить формирование нового правительства одному из кандидатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центральная избирательная комиссия Израиля сообщила о рекордной с 1973 года явке избирателей. Опросы предсказывали коалиции премьер-министра потерю большинства в парламенте.

    Нетаньяху 26 октября заявил о готовящихся попытках помешать голосованию.

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    28 октября 2026, 05:02 • Новости дня
    WSJ: США и Израиль предупредили арабские страны о новых ударах по Ирану

    WSJ: США предупредили союзников об ударах по Ирану после выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    США предупредили несколько арабских стран Персидского залива о возможной подготовке короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.

    «США предупреждают страны Персидского залива о возможной короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов. Появились новые признаки того, что вооруженные силы США и Израиля готовят серию ударов, призванных принудить Тегеран сесть за стол переговоров», – пишет The Wall Street Journal.

    Как сообщают источники, осведомленные о ходе переговоров, США уведомили ряд арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой, но интенсивной военной кампании, которая может начаться после промежуточных выборов в США.

    Эти данные передаются по дипломатическим и военным каналам и являются одним из признаков того, что США и Израиль готовятся к новому этапу масштабных боевых действий против Ирана. Идя на риск серьезной эскалации, они рассчитывают ослабить позиции Тегерана и тем вынудить к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал войну с Ираном своим величайшим поступком.

    Во вторник министр иностранных дел Омана заявил о приближении урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Генсек ООН Гутерреш предупредил о риске выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля в случае масштабной эскалации.

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    28 октября 2026, 03:57 • Новости дня
    Путин заявил о выполнении Россией всех обязательств перед Ираном

    Путин: Россия выполняет все обязательства по проектам с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия выполняет все взятые на себя обязательства по совместным проектам с Ираном, заявил президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

    «Мы со своей стороны выполняем все взятые на себя обязательства по всем нашим проектам», – приводятся слова Путина на сайте президента России.

    Он отметил, что за восемь месяцев текущего года российско-иранский товарооборот вырос на 10,4%. Продолжается строительство атомной электростанции «Бушер», развивается взаимодействие в гуманитарной сфере – число иранских студентов в российских вузах приблизилось к 10 тыс. человек, подчеркнул президент.

    Путин напомнил, что в конце сентября – начале октября в городах России прошла серия ярких мероприятий в рамках фестиваля иранской культуры. Они прошли в Москве, в Казани, в Астрахани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин провел встречу в Кремле с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе переговоров он указал на продолжение строительства атомной электростанции «Бушер» в Иране.

    Пезешкиан распорядился провести фестиваль русской культуры в Иране.

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    28 октября 2026, 03:02 • Новости дня
    Посол Израиля исключил влияние выборов на отношения с Россией

    Посол Израиля заявил о неизменности отношений с Россией после выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол Израиля в России Одед Йосеф заявил, что результаты прошедших в стране парламентских выборов не окажут негативного влияния на отношения с Москвой.

    Израильское руководство едино в необходимости укрепления связей с Москвой, передает РИА «Новости» комментарий израильского дипломата.

    «Я думаю, что ни один из возможных итогов выборов не повлияет на значение, которое Израиль продолжает придавать отношениям с Россией, и на наше стремление укреплять их», – подчеркнул Йосеф.

    Голосование в Кнессет состоялось во вторник. На 120 мест претендуют кандидаты от 36 партий, проходной барьер составляет 3,25%. Основная борьба развернулась между коалицией во главе с премьером Биньямином Нетаньяху и оппозиционными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Нетаньяху вступил в день голосования на первых выборах после атак ХАМАС.

    К середине дня ЦИК страны зафиксировал рекордную с 1973 года явку избирателей. По итогам закрытия участков оппозиционный блок обошел партию премьера без получения большинства в Кнессете.

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    28 октября 2026, 01:25 • Новости дня
    Кандидат на пост генсека ООН от ОАЭ пообещала посредничество по Украине

    Кандидат на пост генсека ООН от ОАЭ пообещала посредничество Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Кандидат на пост генерального секретаря ООН, государственный министр в МИД ОАЭ Лана Заки Нусейба выразила готовность поддерживать инициативы по политическому урегулированию конфликта на Украине в случае своего избрания.

    Госминистр в МИД ОАЭ Нусейба заявила о готовности содействовать посредническим инициативам по украинскому кризису в случае избрания на пост главы всемирной организации, передает ТАСС.

    «Это один из конфликтов, в котором, я надеюсь, мы увидим прекращение боевых действий и процесс политического посредничества при поддержке генсекретаря и всех вовлеченных сторон», – сказала Нусейба в ходе интерактивного диалога в штаб-квартире ООН.

    Она добавила, что поддерживала бы все усилия в этом направлении и готова брать на себя политические риски ради достижения мира.

    В настоящее время на пост генсека ООН претендуют еще шесть кандидатов, среди которых генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан, а также ряд бывших высокопоставленных политиков из Эквадора, Гайаны и Уганды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига подверг критике бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за слухов о возможном выдвижении политика на пост генерального секретаря ООН.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о трехстороннем формате встречи по урегулированию украинского кризиса в ОАЭ. В офисе генсекретаря ООН Антониу Гутерреша поприветствовали новые возможности для диалога по Украине.

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    28 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    Военные США призвали суда избегать Ормузского пролива

    Военные США призвали суда избегать Ормузского пролива из-за блокады

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральное командование ВМС США рекомендовало коммерческим судам воздержаться от необязательных переходов через Оманский залив и Ормузский пролив во избежание задержек.

    Судам, чей маршрут не требует обязательного прохождения через этот район, следует держаться от него подальше, передает РИА «Новости» со ссылкой на Совместный морской информационный центр ВМС США.

    В американском командовании пояснили, что проходящие по маршруту корабли должны учитывать высокую плотность движения и возможное увеличение времени перехода из-за операций по обеспечению блокады.

    Американские военные оставили за собой право останавливать для досмотра и опроса экипажей любые суда, включая те, что следуют без груза, а также корабли нейтральных стран. Целью таких проверок названо выяснение намерений экипажа в условиях блокады.

    Морякам рекомендовано подготовить необходимые для проверки документы и быть готовыми по первому требованию американских сил остановиться или изменить курс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вашингтон предупредил арабские страны Персидского залива о возможной подготовке военной кампании против Ирана.

    Во вторник американская боевая авиация начала круглосуточное патрулирование на Ближнем Востоке.

    В воскресенье телеканал Al Arabiya сообщил о предложении Тегерана возобновить судоходство в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады.

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    28 октября 2026, 03:35 • Новости дня
    Трамп назвал войну с Ираном своим величайшим поступком

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном стала одним из величайших событий в его жизни и скоро она закончится, так как американская армия уже на пороге победы.

    «Нападение на Иран было одним из величайших поступков в моей жизни», – заявил Дональд Трамп, назвав страну «сумасшедшей». По его словам, американские войска уничтожили сотни иранских военных самолетов и кораблей, поэтому скоро война закончится, передает Fox News.

    Трамп добавил, что Соединенные Штаты находятся на пороге победы, и обвинил предыдущих американских лидеров в отсутствии мужества и интеллекта для противостояния ядерным амбициям Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил о близости мирного соглашения между США и Ираном. В тот же день сообщалось, что конфликт увеличит топливные расходы Нью-Йорка на 95,6 млн долларов в этом году.

    При этом в понедельник канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о его попытках убедить Трампа нанести совместный удар по Ирану.

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    28 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    Путин поблагодарил президента Египта за визит на саммит в Москву

    Путин поблагодарил президента Египта ас-Сиси за визит на саммит Россия – Африка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия – Африка в Москве выразил признательность лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за приезд на форум.

    «Господин президент, признательны вам за то, что смогли приехать на саммит Россия – Африка», – сказал Путин в ходе встречи. Его слова приводит РИА «Новости».

    Глава государства напомнил, что они вместе стояли у истоков этого формата и провели первую российско-африканскую встречу на высшем уровне в Сочи в 2019 году. Путин также отметил, что с тех пор совместными усилиями сделано очень много для развития отношений.

    «Хорошо помню, как это было. Помню, что обратился к вам с просьбой возглавить этот процесс. И вы так благожелательно к этому отнеслись, сделали это, и с вашей, можно сказать, легкой руки этот процесс пошел, и пошел достаточно активно и продуктивно. С тех пор совместными усилиями сделано очень много», – заключил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка.

    В тот же день российский лидер встретился с руководителями ведущих региональных организаций Африки.

    Ранее Путин назвал Египет надежным другом России.

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    28 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    The Hill: Расходы США на войну с Ираном достигли 47 млрд долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Затраты американской стороны на ведение боевых действий против Ирана достигли 47 млрд долларов, увеличившись более чем на 3 млрд за прошедший месяц.

    Об этом пишет The Hill со ссылкой на оценки Центрального командования ВС США (CENTCOM). Согласно документу от 16 октября, переданному в Конгресс, наибольшая статья расходов в 29 млрд долларов приходится на восполнение боеприпасов.

    Еще около 12 млрд долларов зарезервировано на дополнительные военные расходы, а 6,1 млрд долларов планируется направить на возмещение потерь техники.

    Расходы ВВС на поддержку развернутого персонала, транспортные и логистические нужды составили 7,6 млрд долларов. При этом в оценку не включены затраты на восстановление поврежденных американских военных баз на Ближнем Востоке.

    В начале сентября Пентагон оценивал стоимость конфликта, популярность которого среди американцев снижается, в 43,6 млрд долларов. По данным Moody’s Analytics, конфликт уже обошелся каждому американскому домохозяйству в среднем в 2 тыс. долларов.

    На фоне этих данных CENTCOM подготовило планы возможных новых ударов по Ирану, ожидая решения Белого дома после промежуточных выборов в Конгресс США.

    Президент США Дональд Трамп во время выступления в Техасе во вторник заявил, что США «зарабатывают абсолютное состояние из-за ситуации» на Ближнем Востоке, и предрек скорое завершение конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Пентагон назвал сумму затрат США на боеприпасы для ударов по Ирану в более 22 млрд долларов. Летом СМИ отмечали, что общие затраты США на противостояние с Ираном могут превысить 100 млрд долларов.

    Война в Иране увеличила топливные расходы Нью-Йорка на 95 млн долларов.

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