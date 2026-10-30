Врач из Липецкой области спасла пассажира самолета с гипертоническим кризом

Липецкий терапевт спасла пассажира рейса Вьетнам – Москва

Tекст: Катерина Туманова

Врач-терапевт из Добринки Ирина Иванова возвращалась с мужем из отпуска рейсом Вьетнам – Москва. В середине полета одному из пассажиров стало резко плохо, у молодого мужчины начались рвота, сильная слабость и страх смерти, сообщила в Telegram-канале министр здравоохранения Лилия Самошина.

Командир воздушного судна обратился к пассажирам с просьбой о помощи. Иванова измерила давление мужчине, оно оказалось критическим – 200 на 100. Пассажир дважды терял сознание, его состояние оценивалось как угрожающее жизни.

В течение часа врачу удалось снизить давление и стабилизировать состояние пациента. Оставшиеся три часа полета мужчина находился под постоянным контролем доктора. В Москве он сошел на землю самостоятельно и выразил благодарность врачу и экипажу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле врач Республиканской клинической больницы Уфы Динара Кулова оказала экстренную помощь трем пассажирам во время полета. Уральские врачи поддерживали жизнедеятельность восьмилетнего мальчика на рейсе из Таиланда. В марте главврач футбольного клуба «Арсенал» Аркадий Чмуневич спас двух пассажиров рейса Москва – Хабаровск.