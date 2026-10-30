Лавров назвал условие возобновления диалога с Японией

Лавров на встрече с Мотэги обозначил условия для нормализации двусторонних отношений в ходе переговоров с японским министром, сообщает МИД России.
«С российской стороны было подчеркнуто, что для возобновления полноценного межгосударственного диалога необходим отказ Токио от недружественного курса», – говорится в сообщении министерства.
В последний раз полноценные переговоры Лаврова и Мотэги состоялись 23 сентября 2021 года на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с Тосимицу Мотэги.
На прошлой неделе Министерство иностранных дел назвало отказ Японии от антироссийской деятельности условием возвращения межгосударственных отношений в нормальное русло.
В прошлом месяце Лавров выступил против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма Германии и Японии.