Путин провел переговоры с президентом Эритреи

Путин встретился в Кремле с президентом Эритреи Афеворки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Предыдущая встреча лидеров состоялась в июле 2023 года в рамках второго саммита Россия – Африка, передает РИА «Новости». Тогда Путин отметил дружественный характер российско-эритрейских связей, которые развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения.

Сейчас Эритрея является последовательным союзником России на международных площадках, в частности, голосуя против антироссийских резолюций в ООН. Позиции стран по ключевым вопросам близки или совпадают.

Москва и Асмэра видят перспективы сотрудничества в горнодобывающей отрасли, энергетике, сельском хозяйстве и IT. Кроме того, страны развивают взаимодействие в гуманитарной сфере, в том числе в подготовке эритрейских кадров в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин провел переговоры с лидером Южного Судана Салвой Кииром.

В тот же день российский лидер заявил об успешном развитии отношений со странами Африки.

Накануне Путин назвал союзничество России и африканских государств неоспоримым.