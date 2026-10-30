Полиция применила водомет для разгона протестующих в Риме

Tекст: Денис Тельманов

После завершения мирной манифестации, организованной профсоюзом и студентами, часть протестующих собралась в районе Трастевере у набережной Тибра, откуда они попытались направиться в сторону центра города, передает РИА «Новости».

На мосту полиция остановила продвижение демонстрантов, оттеснив их силой. После этого манифестанты попытались использовать другой маршрут и перешли на другую сторону Тибра, где их остановил кордон правоохранителей с водометом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу организаторы масштабного протестного шествия против политики итальянского правительства в Риме заявили об участии в акции 100 тыс. человек. Участники протеста закидали файерами здание министерства инфраструктуры и транспорта.

Союз базовых профсоюзов объявил всеобщую забастовку в знак протеста против милитаризации, роста цен и перевооружения.