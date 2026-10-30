Суд отменил запрет на демонстрацию профсоюзов в центре Парижа

Tекст: Тимур Шайдуллин

Шествие в знак протеста против снижения покупательной способности населения должно пройти по первоначальному маршруту от площади Бастилии до площади Нации. Планируется, что акция начнется в 14:00 по местному времени (16:00 мск), пишет ТАСС со ссылкой на Le Monde.

Ранее префектура парижской полиции запретила этот маршрут, разрешив акцию на восточной окраине столицы между площадями Порт-де-Баньоле и Порт-де-Шарантон, чтобы избежать возможных беспорядков.

По данным France Presse, префектура оспорит это решение в Административном апелляционном суде Парижа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Административный суд Парижа приостановил запрет полиции на проведение манифестации студенческой ассоциацией Interfac IDF.

Позже в субботу правоохранительные органы французской столицы в последний момент отказались от договоренностей со студентами и профсоюзами, запретив им проводить субботнюю манифестацию в центре города.

В тот же день сотрудники полиции применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации против роста стоимости жизни.