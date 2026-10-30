Южная Корея исключила участие в конфликте в Ормузском проливе

Tекст: Денис Тельманов

«Как уже говорил президент, мы будем неизменно придерживаться принципа ни при каких обстоятельствах не участвовать в войне и не вмешиваться в нее», – цитирует Ви Сон Нака РИА «Новости».

По его словам, Сеул продолжает рассматривать возможности участия в международных усилиях по восстановлению свободного судоходства через пролив для защиты своих граждан и экономических интересов.

В частности, власти рассматривают различные варианты, включая расширение и усиление подразделения «Чхонхэ», однако окончательное рассмотрение этого вопроса пока не завершено.

Ви Сон Нак добавил, что правительство намерено ограничиться минимально необходимыми действиями для защиты южнокорейских торговых судов, обеспечения маршрутов транспортировки нефти и безопасности граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве трех танкеров на минах в Ормузском проливе.

В тот же день Сеул заявил о возможности отправки патрульного самолета в регион.

В понедельник главный экономист ФАО Максимо Тореро предупредил о риске дефицита удобрений из-за перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.