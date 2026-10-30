Грузия призвала украинского главу ПА ОБСЕ не вмешиваться в правосудие

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что все международные организации вместо политических заявлений должны дождаться решения КС.

«Если у них после этого будут претензии правового характера, то пусть говорят о них, а не делают политические заявления», – сказал он.

«Политические заявления являются грубым вмешательством в независимость грузинского правосудия», – подчеркнул Кобахидзе.

Потураев отметил, что «очень обеспокоен» процессом в Конституционном суде Грузии. По его мнению, это подрывает принцип политического плюрализма. С аналогичными заявлениями выступают и некоторые другие политики и институты, например, ALDE (Альянс либералов и демократов за Европу).

Телекомпания «Имеди» напомнила, что в последние годы Украина запретила 18 политических партий, и это решение было поддержано в том числе Потураевым.