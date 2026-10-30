FIS предоставила нейтральный статус еще 12 лыжникам из России

Tекст: Вера Басилая

Допуск к международным соревнованиям получили Екатерина Булычева, Ульяна Лебедева, Наталья Крамаренко, Анна Сергеева, Иван Безматерных, Глеб Беляев, Арсений Власов, Андрей Зародов, Павел Козадаев, Егор Рудый, Дмитрий и Виктор Жуль, передает ТАСС.

В сентябре FIS утвердила процедуру подачи заявки для российских спортсменов на получение нейтрального статуса. Организация убрала из правил положение о непредоставлении статуса спортсменам, числящимся в аффилированных структурах вооруженных сил или органов безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Федерация лыжного спорта Финляндии заявила об отсутствии планов препятствовать участию россиян в соревнованиях.

Во вторник FIS предоставила нейтральный статус десяти лыжникам из России, в том числе чемпионке страны Алине Шалабоде.

В субботу председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил о получении нейтрального статуса более чем 200 представителями России.