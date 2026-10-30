Минтранс предложил запретить заход в порты иностранным судам старше 40 лет

Tекст: Тимур Шайдуллин

Законопроект Минтранса об ограничении захода старого флота в морские гавани России вынесен на общественное обсуждение. Инициатива коснется зарубежных судов старше 40 лет и отечественных кораблей под российским флагом старше 50 лет, сообщает ведомство в Max.

Иностранным судам старше 30 лет придется ежегодно подтверждать соответствие требованиям безопасности и защиты морской среды. Выдачей соответствующего документа займется Российский морской регистр судоходства.

Для адаптации к новым правилам предусмотрен переходный период. В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. В министерстве пояснили, что изменения призваны снизить риски аварий и экологических происшествий, а также создать дополнительные условия для обновления российского флота.

При оценке технического состояния судов будет учитываться своевременность прохождения осмотров и ремонтов, а также наличие необходимого страхования. Кроме того, дополнительные требования предусмотрены для судовладельцев, перевозчиков и операторов морских терминалов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель министра транспорта Александр Пошивай заявил о невозможности принятия закона о регулировании ветхого флота в России до появления замены старым судам.

В августе власти России разработали новые правила регулирования ветхого флота.

Летом Минпромторг совместно с Минтрансом обсудил возможные источники финансирования программы обновления старых судов.