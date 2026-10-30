Канада запросила разъяснения из-за допуска России на МЧМ по хоккею

Tекст: Тимур Шайдуллин

Возвращение российских хоккеистов на турнир вызывает вопросы у организаторов, поскольку расписание и другие детали соревнований уже утверждены, пишет РИА «Новости» со ссылкой на The Canadian Press.

Отмечается, что Федерация хоккея Канады продолжает контактировать с Международной федерацией хоккея (IIHF) для получения дополнительной информации по включению еще одной команды в состав участников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к международным турнирам.

Министр спорта Михаил Дегтярев назвал решение суда концом дискриминации в мировом хоккее.

Чешский хоккейный союз выразил недовольство допуском российских команд.