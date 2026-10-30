Россия обсудила расширение географии полетов с четырьмя странами Африки

Никитин: Россия обсудила увеличение числа рейсов в Египет, Марокко и Танзанию

Tекст: Вера Басилая

По его словам, Россия ведет переговоры об увеличении числа авиарейсов и расширении географии полетов с Египтом, Марокко, Сейшелами и Танзанией, передает РИА «Новости».

Вице-премьер отметил, что прямое авиасообщение уже установлено с некоторыми странами континента. В частности, со 2 июля 2026 года авиакомпания Air Tanzania выполняет регулярные рейсы по маршруту Дар-эс-Салам – Москва – Занзибар.

Никитин добавил, что Москва открыта для авиакомпаний всех государств Африки и готова рассматривать их заявки на выполнение полетов в Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о важности проведения Владимиром Путиным двусторонних переговоров со всеми странами Африки.

В четверг Тунис начал прорабатывать возможность увеличения числа прямых авиарейсов из России.

В среду Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию.