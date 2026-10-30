  • Новость часаСилы ПВО уничтожили 113 украинских беспилотников над восемью регионами
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    30 октября 2026, 20:56 • Новости дня

    На учениях по дайвингу в Уругвае погибли трое военных

    Трое военных Уругвая погибли во время учений по тактическому дайвингу

    Tекст: Денис Тельманов

    Трое военнослужащих Уругвая погибли во время курса тактического дайвинга в водах реки Уругвай, сообщила Национальная армия.

    Еще один военный был спасен, реанимирован и госпитализирован, передает РИА «Новости». В рамках курса подготовки тактических водолазов проводилось упражнение по ночному плаванию. Курсанты были привязаны к главному тросу и сопровождались лодками и каяками с инструкторами.

    Из-за технических причин несколько военнослужащих зацепились в воде за посторонний предмет. Чтобы освободить их, пришлось перерезать главный трос, в результате чего все четверо оказались под водой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца бывшего главнокомандующего военно-морскими силами Казахстана Каната Ниязбекова арестовали по делу о гибели 14 военнослужащих во время учений в Каспийском море.

    Летом прошлого года в Польше один военнослужащий погиб при опрокидывании бронетранспортера Rosomak в ходе ночных учений на полигоне.

    Весной прошлого года командование армии США в Европе и Африке сообщило об обнаружении мертвыми троих пропавших на учениях в Литве американских военных.

    30 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Ремонт крейсера «Петр Великий» предварительно признали нецелесообразным

    Модернизация атомного крейсера «Петр Великий» признана нецелесообразной

    Ремонт крейсера «Петр Великий» предварительно признали нецелесообразным
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Специальная комиссия приняла предварительное решение о нецелесообразности модернизации и ремонта тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1142.2 «Петр Великий», сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

    «Комиссия уже приняла предварительное решение, окончательное еще не объявлено – крейсер [«Петр Великий»] восстановлению не подлежит. У корабля есть определенная степень износа», – заявил Мальцев в кулуарах Всероссийского форума «330 лет российскому флоту», передает ТАСС.

    При этом глава ДПФ считает, что при возможности корабль все же стоит модернизировать. По его словам, тяжелые атомные крейсеры проекта 1144 «Орлан» являются одними из самых удачных в истории кораблестроения.

    Ранее предполагалось начать модернизацию «Петра Великого» после завершения работ на крейсере «Адмирал Нахимов». Однако из-за задержек с ремонтом последнего до 2022 года эксплуатационный ресурс «Петра Великого» не позволил дождаться начала обновления, и корабль планировалось вывести из состава флота.

    «Петр Великий» – флагман Северного флота и единственный действующий атомный крейсер проекта 1144 «Орлан». Он считается самым мощным ударным надводным кораблем ВМФ России и самым тяжелым в мире из класса неавианесущих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев сообщил о скором возвращении в строй крейсера «Адмирал Нахимов» после модернизации.

    В июне генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков заявил о пересмотре американскими аналитиками концепции ударных сил флота США из-за модернизации крейсера «Адмирал Нахимов». Ранее крейсер «Адмирал Нахимов» начал завершающий этап испытаний после длительного ремонта.

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    30 октября 2026, 16:02 • Новости дня
    В Совбезе назвали главных союзников России

    Замсекретаря Совбеза Шевцов назвал армию и флот главными союзниками России

    В Совбезе назвали главных союзников России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский военно-промышленный комплекс значительно усовершенствовался, что подтверждает слова императора Александра III о двух союзниках России – армии и флоте, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.

    «Помните, Александр III сказал: «У нас есть только два союзника: армия и флот». Конечно же, и военная составляющая тоже очень важна», – заявил Шевцов в интервью РИА «Новости».

    По его словам, Россию невозможно разложить изнутри, хотя к этому стремятся многие противники, некоторые из которых даже публикуют карты с предполагаемым разделением регионов.

    Замсекретаря Совбеза подчеркнул, что противники могут попытаться воздействовать на Россию снаружи военным путем, однако отечественный военно-промышленный комплекс за последние десятилетия серьезно усовершенствовался.

    Шевцов отметил, что в ходе спецоперации российская армия получает огромный опыт боевых действий, противостоя странам НАТО, их технике и методикам ведения войны. Он выразил уверенность, что победить Россию ни снаружи, ни изнутри невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов назвал Британию абсолютным чемпионом по попыткам посеять межнациональную рознь в России.

    В тот же день он заявил об участии бывшего британского премьера Бориса Джонсона в разрушении стамбульских договоренностей по Украине в 2022 году.

    В апреле 2026 года зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев согласился с фразой Александра III о двух союзниках России.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    30 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Reuters сообщило о секретной системе поставок оружия Ирану

    Reuters: Иран в обход санкций закупил оружие на 2 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иран сформировал тайную сеть из 5 тыс. военных ведомств, которая позволила обойти западные санкции и американскую военно-морскую блокаду для импорта оборудования и взрывчатки на миллиарды долларов, сообщает Reuters.

    Иранские власти создали засекреченную сеть для импорта аппаратного обеспечения, взрывчатых веществ и тяжелых грузовиков на сумму не менее 2 млрд долларов с января 2025 года, пишет Reuters.

    Закупки были необходимы для пополнения арсеналов беспилотников и ракет.

    Более 5 тыс. структур скрыты под аббревиатурой министерства обороны и используются для обхода ограничений. Утверждается, что значительная часть оборудования поступила из Китая, России и Германии по суше, морю и воздуху. При этом транзакции проходили без валютных переводов через доверенных лиц за границей.

    «Перед нами военная артерия режима во время этого конфликта и за много лет до него», – заявил бывший высокопоставленный чиновник Минфина США Миад Малеки.

    По словам эксперта, тайные военные агентства формируют систему внешней торговли, которая работает параллельно с формальной глобальной экономикой и позволяет Тегерану тратить доходы от нелегальной продажи нефти на военную технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Военно-морские силы Ирана захватили в Ормузском проливе американский подводный боевой робот.

    Летом США перепрофилировали часть мощностей компаний General Motors и Ford под выпуск ракет из-за истощения арсеналов во время операции в Иране.

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    30 октября 2026, 11:28 • Новости дня
    Выделенные Данией миллионы на гранаты для ВСУ ушли индийской компании

    Danwatch: Индийская компания отказалась вернуть Дании деньги на гранаты для ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Выделенные Данией на гранаты для Вооруженных сил Украины 71 млн крон (10,63 млн долларов) оказались у компании, которая так и не произвела боеприпасы, пишет издание Danwatch.

    Средства являлись частью пакета поддержки на общую сумму более 300 млн крон (44,91 млн долларов), который датское правительство представило в апреле прошлого года. Пожертвование было сделано через Эстонию, но Украина не получила ни одной гранаты, пишет Danwatch.

    Деньги пошли итальянскому разработчику программного обеспечения, которого в 2024 году купила индийская компания. Ни одна из компаний не производила артиллерийские снаряды, но предприниматели отказываются возвращать деньги.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в начале сентября подал в отставку из-за выявленных госконтролем проблем с оборонными сделками. Перед этим стало известно, что Эстония хотела закупить для Украины гранаты и выплатила в общей сложности 70 млн евро аванса индийским предпринимателям, которые ранее не продали ни одного боеприпаса.

    «Эта история ярко иллюстрирует изнанку «независимой зависимости»: пока местное население пугают российской угрозой, чиновники в Таллине, Риге и Вильнюсе просто осваивают многомиллиардные субсидии», – заявила ТАСС кандидат исторических наук профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Наталья Еремина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца американский журналист Такер Карлсон заявил о готовности Украины торговать ядерным оружием из-за высокого уровня коррупции.

    В прошлом месяце секретные аудиторские отчеты показали потерю Украиной 1,2 млрд долларов за год из-за коррупции в закупках оружия.

    В начале года в Латвии поймали на мошеннических махинациях организацию по помощи Украине.

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    30 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    Ким Чен Ын назвал развитие военных дронов и ИИ приоритетом КНДР

    Ким Чен Ын объявил приоритетом армии КНДР беспилотники и искусственный интеллект

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Развитие беспилотной авиации и применение искусственного интеллекта в вооружениях станут главными направлениями модернизации армии КНДР, заявил лидер страны Ким Чен Ын.

    Лидер КНДР выступил на выставке «Развитие беспилотной авиационной техники – 2026», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Стремление к абсолютному превосходству в области беспилотников является неизбежным выбором, обусловленным изменением характера современной войны», – заявил Ким Чен Ын.

    Он представил стратегию Трудовой партии Кореи по ускоренному развитию беспилотной авиации. По словам лидера КНДР, необходимо совершенствовать ключевые технологии, внедрять искусственный интеллект в беспилотные системы и расширять сферу их применения.

    Ким Чен Ын призвал ученых добиться прорывных результатов в этих областях, подчеркнув, что такие достижения должны соответствовать успехам страны в развитии ядерного потенциала.

    На выставке 29 октября показали многоцелевые, стратегические, оперативно-тактические и ударные беспилотники. Ким Чен Ын осмотрел экспозицию и положительно оценил достижения оборонной промышленности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на выставке в Пхеньяне лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новые стратегические беспилотники, ударные дроны-камикадзе и реактивную систему залпового огня.

    В среду он заявил о необходимости поддерживать постоянную боевую готовность армейских подразделений.

    Глава государства назвал создание мощнейших вооруженных сил первоочередной задачей руководства страны.

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    30 октября 2026, 06:11 • Новости дня
    КНДР показала новые ударные беспилотники на выставке в Пхеньяне

    ЦТАК: КНДР показала новые дроны-камикадзе и 600-мм РСЗО на выставке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На открывшейся в Пхеньяне выставке вооружений лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новые стратегические беспилотники, ударные дроны-камикадзе и реактивную систему залпового огня.

    Северная Корея продемонстрировала новые оперативно-тактические боевые системы, включая многоцелевые дроны и тактические крылатые ракеты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Выставка «Развитие беспилотной авиационной техники – 2026» открылась в Пхеньяне 29 октября. В рамках мероприятия состоялась демонстрация ударных дронов-камикадзе, ракет «воздух-земля» и многоцелевых беспилотников. Запущенные снаряды со стопроцентной точностью поразили островную мишень.

    Кроме того, впервые перед широкой публикой была проведена боевая стрельба из высокоточной 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня, получившей название «снайпер». Лидер страны выразил удовлетворение результатами испытаний и подчеркнул важность модернизации вооруженных сил за счет развития беспилотной авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о приоритетной задаче создания мощнейших вооруженных сил.

    Ранее Главное управление ракетостроения страны провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты.

    Также Северная Корея успешно испытала высокоточный снаряд для модернизированной реактивной системы залпового огня.

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    30 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    Инспектор бундесвера признал превосходство России в сфере РЭБ

    Инспектор бундесвера Даум признал превосходство России в сфере РЭБ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкая армия критически отстает от Вооруженных сил России в сфере радиоэлектронной борьбы, заявил инспектор киберкомандования бундесвера вице-адмирал Томас Даум.

    «Если честно, мы, конечно, не можем похвастаться такими возможностями, какие видим с российской стороны», – заявил Даум, слова которого приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Издание отмечает, что немецкие военные ощутили на себе превосходство российских комплексов РЭБ в Литве, где проходит разведывательная операция бундесвера «Бдительная сова», передает РИА «Новости».

    В рамках этой операции размещенная в прибалтийской республике немецкая бригада развернула в лесах под Вильнюсом мобильные антенны для перехвата и анализа радиоэлектронных сигналов от радаров, систем связи и ПВО России и Белоруссии.

    Операторы бундесвера признались, что российские системы глушения регулярно «ослепляют» немецкие антенны. В такие моменты немецким военным приходится просто снимать наушники и откладывать их в сторону на 5–10 минут.

    Даум считывает действия российских сил РЭБ как недвусмысленный сигнал: «Мы знаем, что вы здесь, и мы знаем, что вы делаете».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг немецкая армия решила развернуть в Литве системы РЭБ для наблюдения за Россией и Белоруссией.

    В августе Россия сообщила о начале серийного выпуска новейшего комплекса РЭБ для подавления работы спутниковой системы связи Starlink.

    В том же месяце Германия разместила в Литве подразделения радиоэлектронной борьбы для перехвата сигналов у белорусской границы.

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    30 октября 2026, 06:29 • Новости дня
    Главком ВМФ назвал флот основой статуса России как великой морской державы

    Главком Моисеев: ВМФ обеспечивает России статус великой морской державы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морской флот выступает системообразующим элементом развития страны и обеспечивает России статус великой морской державы, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

    «Несомненно, ВМФ является системообразующим элементом развития России и как основа морской мощи государства обеспечивает России статус великой морской державы», – заявил Моисеев в поздравлении с 330-летием основания ВМФ, передает ТАСС.

    Главком подчеркнул, что современный флот предназначен в первую очередь для обеспечения военной безопасности страны с моря и защиты ее национальных интересов. По его словам, ВМФ «был, есть и будет важным инструментом внешней политики России».

    Кроме того, Моисеев отметил, что современные моряки-надводники «демонстрируют высокую морскую выучку и профессионализм в ходе решения задач специальной военной операции». Он выразил благодарность ветеранам ВМФ и родным военнослужащих за поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев заявил о выполнении морской пехотой задач на наиболее сложных участках спецоперации.

    Ранее адмирал сообщил о пополнении российского флота двумя атомными подводными крейсерами проекта «Борей».

    Моисеев доложил президенту о получении флотом 21 боевой единицы до конца года.

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    30 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Словакия возобновила дела о передаче техники Украине

    Генпрокуратура Словакии возобновила дела о передаче Украине МиГ-29 и С-300

    Tекст: Мария Иванова

    Генпрокурор Словакии Марош Жилинка поручил возобновить расследование дел о передаче прошлыми властями военной техники Украине, посчитав их закрытие преждевременным.

    «Я поручил обеспечить повторное расследование дел по факту передачи военной техники», – написал Жилинка в Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), передает РИА «Новости».

    По его словам, после изучения материалов он пришел к выводу, что решение о закрытии дел было принято преждевременно.

    В сентябре генпрокуратура Словакии признала законным закрытие дел о передаче бывшим руководством республики истребителей МиГ-29 и системы С-300 Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце прокуратура Словакии официально признала законной передачу прошлым правительством зенитных комплексов С-300 и боевых самолетов украинской армии.

    В феврале Министерство обороны Словакии спланировало подать заявление о проверке действий закрывших дела о передаче техники сотрудников. Ранее дела о передаче Украине бывшим руководством Словакии истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300 закрыли.

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    30 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    ЕС выделил средства латвийским заводам БПЛА для противостояния России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский оборонный фонд профинансировал латвийские предприятия по производству беспилотников в рамках стратегии, которая рассматривает Россию в качестве главного потенциального противника.

    Выделение средств оборонным предприятиям Латвии со стороны Европейского оборонного фонда и профильных ведомств происходит по стратегиям, где Россия обозначена основным потенциальным противником, пишет RT.

    Одним из главных источников финансирования завода SIA Belss выступил Европейский оборонный фонд. За 2024–2025 годы организация выделила предприятию 470,8 тыс. евро по программе European Extended Mine Countermeasures для разработки технологий разминирования.

    Издание отмечает, что латвийские заводы скрывают контракты с Украиной в годовых отчетах, ограничиваясь упоминанием Киева в числе заказчиков без уточнения доли прибыли. При этом сектор беспилотников в республике начал активно расширяться еще до 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце европейские участники созданного совместно с Украиной альянса по беспилотникам оказались плохо подготовлены к началу совместной работы.

    Летом генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил о серьезной обеспокоенности из-за активного наращивания военного потенциала на западных границах.

    Ранее Евросоюз и Украина запланировали запустить оборонно-промышленное партнерство для роста производства беспилотников.

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    30 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Сотрудники украинского военкомата избили и похитили священника УПЦ

    Военкомы и полиция в Харькове избили и похитили священника канонической УПЦ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Харькове сотрудники полиции и военные избили и похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

    Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) и полиции в Харькове избили и похитили священника канонической УПЦ архимандрита Владимира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Первый казацкий».

    Отмечается, что архимандрит Владимир получил тяжелые травмы. Он пытался спрятаться на территории церкви, однако его схватили и начали избивать. Прихожане также пострадали, пытаясь защитить священнослужителя. Сейчас священник удерживается в помещении военкомата, и связаться с ним невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье похищенного в Киеве сотрудниками территориального центра комплектования священника канонической УПЦ Максима Костюченко отправили на учебный полигон в Черниговской области.

    В тот же день сотрудники военкомата в Чернигове мобилизовали протоиерея храма УПЦ Павла Товстогона.

    На прошлой неделе премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий с возможностью бронирования от призыва.

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    30 октября 2026, 09:46 • Новости дня
    Болгарский производитель назвал стандарты ЕС помехой для выпуска снарядов

    Производитель из Болгарии пожаловался на разрозненные стандарты боеприпасов в ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Разрозненные стандарты и дублирование проверок в Евросоюзе сдерживают производство артиллерийских снарядов, заявил исполнительный директор болгарской оборонной компании «Арсенал» Христо Ибушев.

    Фрагментация европейского рынка снижает объемы выпуска боеприпасов, несмотря на готовность профильных компаний наращивать производство, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    «Мы могли бы выполнить гораздо больше заказов. <…> Наших мощностей достаточно», – заявил исполнительный директор болгарской оборонной компании «Арсенал» Христо Ибушев.

    По его словам, разрозненные стандарты и дублирование проверок в Европе сдерживают работу предприятий. Из-за отсутствия единых нормативов в Евросоюзе снаряды из одной страны могут физически не подойти к оружию из другой, что приводит к срыву планов по быстрому увеличению поставок.

    Ибушев отметил, что хотя страны НАТО согласовали ряд общих стандартов, отдельные государства продолжают вводить собственные требования и процедуры тестирования. В результате заказчики теряют интерес к сотрудничеству с производителями за пределами своих национальных границ.

    Завод «Арсенал» является стратегическим объектом и крупнейшим предприятием военной промышленности Болгарии. В основном там производятся стрелковое и артиллерийское оружие, а также боеприпасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Европарламенте признали неспособность оборонно-промышленного комплекса Евросоюза покрыть нужды украинской армии и восполнить собственные запасы вооружений.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила об отсутствии роста темпов выпуска продукции у европейских производителей вооружений вопреки масштабным мерам поддержки.

    В марте глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил об острой потребности стран Евросоюза в артиллерийских снарядах.

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    30 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    США решили построить в Японии предприятие по сборке ракет AMRAAM

    США и Япония договорились о создании предприятия по сборке ракет AMRAAM

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США и Япония достигли договоренности о создании на японской территории предприятия для финальной сборки и инспекции передовых ракет класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120 (AMRAAM).

    О соглашении объявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом на полях встречи министров обороны АСЕАН на Филиппинах, пишет The War Zone.

    «Мы наконец достигли договоренности о создании в Японии предприятия по финальной сборке и инспекции ракет класса «воздух – воздух» AMRAAM, которые необходимы для F-35», – заявил Коидзуми.

    Соглашение направлено на расширение производства боеприпасов в условиях растущего спроса. Местоположение предприятия, сроки строительства и производственные мощности пока не раскрываются.

    Ракеты AMRAAM используются США и их союзниками, в том числе для оснащения истребителей F-35 и наземных комплексов ПВО NASAMS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о заключении с США соглашения о строительстве предприятия по сборке ракет AMRAAM.

    В среду глава Пентагона Пит Хегсет и Синдзиро Коидзуми договорились укреплять двусторонний альянс на фоне растущей активности Китая.

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    30 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    Судан передал США доказательства контрабанды американского оружия с Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Судана Мухиеддин Салем заявил, что власти республики передали Вашингтону документы об использовании в местном вооруженном конфликте американского оружия, прибывшего с Украины.

    Власти Судана предоставили американской стороне свидетельства применения поступивших с Украины вооружений, передает РИА «Новости». «В прошлом году я лично возглавлял делегацию, посетившую Вашингтон. Мы передали американской стороне многочисленные доказательства и документы, подтверждающие использование в Судане американского оружия, которое попало туда с Украины и других источников», – сказал Салем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел Судана Мухиеддин Салем заявил о задержании и ликвидации участвовавших в вооруженном конфликте украинских снайперов.

    В четверг советник президента России Антон Кобяков заявил о резкой активизации украинских наемников в Африке в последние несколько лет.

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил об использовании Западом украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле.


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    30 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Армия Мали уничтожила пункты сбора и технику террористов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Малийские вооруженные силы при поддержке партнеров нанесли успешные удары по стратегическим укрытиям и передвижным группам террористов в рамках кампании «Дугукулоко», сообщил генеральный штаб малийской армии.

    Вооруженные силы Мали нанесли серию ударов по укрытиям и передвижным группам террористов в северных и центральных районах страны, цитирует сообщение генштаба страны РИА «Новости».

    «В среду благодаря обработке точных разведывательных данных удалось обнаружить к северу от деревни Тальхандак стратегический пункт сбора, где укрывались вооруженные террористические группировки, а также военная техника и материально-технические средства. После подтверждения цели позиция была успешно поражена», – заявили в ведомстве.

    Помимо этого, военные обнаружили и ликвидировали девять мотоциклов с боевиками в районе Нангола региона Диоила. Еще одна мобильная группа террористов подверглась удару в 32 км к западу от города Дженне.

    В военном ведомстве подчеркнули, что после проведения атак передвижений в районах целей не наблюдалось. В настоящее время армия продолжает разведывательные мероприятия для оценки результатов и выявления оставшихся угроз. Уточняется, что операции проводятся при поддержке партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России в Мали Игорь Громыко заявил о намерении Москвы продолжить содействие республике в противодействии терроризму.

    В начале месяца вице-президент комиссии по обороне Переходного совета страны Фусейну Уаттара сообщил о координации действий малийских вооруженных сил с Африканским корпусом Минобороны России при освобождении города Кидаль.

    Вооруженные силы африканского государства выбили боевиков из нескольких населенных пунктов на северо-востоке страны.

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