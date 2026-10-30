На учениях по дайвингу в Уругвае погибли трое военных

Трое военных Уругвая погибли во время учений по тактическому дайвингу

Tекст: Денис Тельманов

Еще один военный был спасен, реанимирован и госпитализирован, передает РИА «Новости». В рамках курса подготовки тактических водолазов проводилось упражнение по ночному плаванию. Курсанты были привязаны к главному тросу и сопровождались лодками и каяками с инструкторами.

Из-за технических причин несколько военнослужащих зацепились в воде за посторонний предмет. Чтобы освободить их, пришлось перерезать главный трос, в результате чего все четверо оказались под водой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца бывшего главнокомандующего военно-морскими силами Казахстана Каната Ниязбекова арестовали по делу о гибели 14 военнослужащих во время учений в Каспийском море.

Летом прошлого года в Польше один военнослужащий погиб при опрокидывании бронетранспортера Rosomak в ходе ночных учений на полигоне.

Весной прошлого года командование армии США в Европе и Африке сообщило об обнаружении мертвыми троих пропавших на учениях в Литве американских военных.