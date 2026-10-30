Захарова: СМИ высмеяли главу МИД ФРГ за страх перед совместным фото с Лавровым

Tекст: Вера Басилая

В своем Telegram-канале она напомнила, что ранее Вадефуль грозился оставить Лаврова без общего снимка по итогам встречи в Атланте. При этом всего месяц назад он сам напрашивался на переговоры и охотно позировал журналистам.

«Западные СМИ уже начали глумиться над Вадефулем, испугавшимся фотографироваться с Сергеем Лавровым, и публиковать подобные снимки: не захотел, а пришлось. До какого же дна опустилась западная дипломатия», – заявила Захарова. Она также приложила фотографию с мероприятия, где оба министра оказались запечатлены в одном кадре.

Совещание глав внешнеполитических ведомств стран «Группы двадцати» под председательством США проходит в Атланте 30 и 31 октября. Российскую делегацию на мероприятии возглавляет Сергей Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о планах Сергея Лаврова возглавить делегацию России на встрече глав внешнеполитических ведомств G20 в американской Атланте.

В прошлом месяце министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль инициировал двустороннюю встречу с российским министром в Нью-Йорке.

Глава МИД ФРГ прикрыл блокнотом доклад о фальсификации событий в Буче во время переговоров с Сергеем Лавровым.