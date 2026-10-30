Путин встретился с лидером ДР Конго

Путин провел встречу с лидером ДР Конго Феликсом Чисекеди

Tекст: Валерия Городецкая

Встреча состоялась в рамках серии двусторонних контактов Путина с зарубежными лидерами на полях третьего саммита Россия – Африка. Всего запланировано более 20 встреч, передает РИА «Новости».

Чисекеди принимал участие в саммите, который прошел в Москве 28–29 октября. В форуме участвовал 21 африканский лидер, представители 48 стран континента.

Подводя итоги саммита, Путин выразил уверенность в росте товарооборота с африканскими государствами. Он отметил готовность России к сотрудничеству в атомной энергетике, наращиванию поставок лекарств и борьбе с эпидемиями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил важность двусторонних переговоров Путина с лидерами африканских государств.

В четверг российский лидер сообщил о достижении практически всех задач саммита Россия – Африка.

В тот же день он заявил о готовности Москвы сотрудничать со странами континента в строительстве АЭС.