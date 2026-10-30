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    30 октября 2026, 20:14 • Новости дня

    Песков сообщил об отсутствии планов разговора Путина и Трампа

    Песков: Разговор Путина и Трампа пока не планируется

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в настоящее время не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока нет», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, планируется ли разговор двух лидеров. Он добавил, что в Кремле ничего не знают о возможном трехстороннем разговоре Путина с Трампом и Владимиром Зеленским, о котором упоминал президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп заявил о скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил необходимость серьезной предварительной работы перед возможной встречей Путина, Трампа и Зеленского.

    В воскресенье Песков сообщил о возможности двусторонней встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    29 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере рассказал им о первопричинах конфликта на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин в телефонном разговоре со Стуббом и Стере объяснил им первопричину украинского конфликта, сообщает «Интерфакс». «По просьбе собеседников наш президент озвучил первопричину конфликта. С этого началась беседа», – заявил помощник президента в интервью Первому каналу.

    Ушаков подтвердил, что в разговоре обсуждались события начиная с 2014 года, а не со времен Средневековья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал эту беседу свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду телефонный разговор лидеров спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Ушаков сообщил о договоренности Путина, Стубба и Стере при необходимости провести новые переговоры.

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    30 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Сенатор: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев

    Сенатор Карасин: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев

    Сенатор: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа встала на перепутье в контексте отношений с Россией. Антироссийская риторика все больше осуждается не только в Москве, но и в Вашингтоне. Позитивным сигналом является и то, что европейские лидеры инициируют возобновление прямого диалога с российским руководством, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Григорий Карасин. Ранее в Пентагоне призвали страны Европы смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы».

    «Примечательно, что заявления Москвы о провокационном характере заявлений лидеров стран Прибалтики поддерживаются американской стороной. Это позитивный сигнал. Международное сообщество, включая влиятельные круги США и других стран, стало полноценно осознавать опасность европейской антироссийской риторики», – отметил Григорий Карасин, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Сенатор указал на реальность риска зарождения «конфликта мирового масштаба на пустом месте». «В связи с этим необходимо оказывать сдерживающее влияние на буйных европейских политиков. Причем это касается не только Прибалтики, но и Польши, а также ряда других стран», – подчеркнул парламентарий.

    При этом, уточнил собеседник, реакция российской стороны в медиапространстве не должна быть чрезмерно эмоциональной. «Любой полуповод европейские деятели могут незамедлительно использовать для обоснования своей антироссийской риторики», – детализировал дипломат.

    «Сейчас Европа находится на условном перепутье. Некоторые местные политики уже инициируют возобновление прямого диалога с Москвой, пытаются обсудить с российским руководством свой взгляд по принципиальным вопросам», – напомнил парламентарий.

    «Мы ждем от Европы меньше напряженности и большего здравого смысла. Россия будет поддерживать настрой Старого Света на расширение диалога для достижения позитивных результатов по наиболее важным трекам», – резюмировал Карасин.

    Ранее стало известно, что в последние недели представители Пентагона обратились к нескольким странам НАТО с просьбой смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы». Американская сторона отмечает, что некоторые заявления европейских лидеров и чиновников способствуют подрыву безопасности в масштабах всего континента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

    Среди стран, получивших сообщения с призывом к сдержанности в публичных заявлениях, значатся Литва, Латвия и Эстония. Одним из американских чиновников, присутствовавших на встречах, был руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Он, в частности, отметил, что США не приветствуют риторических провокаций в отношении Москвы. При этом неясно, были ли эти сигналы, переданные на двусторонних встречах, направлены другим правительствам.

    Один из европейских чиновников в ответ на это заявил, что рекомендации Пентагона, хотя и были сделаны в доброжелательной форме, вызывают недоумение. По его словам, разведывательные службы стран Балтии в последние месяцы, наоборот, преуменьшали вероятность того, что Россия решит «проверить на прочность положения НАТО о взаимной обороне».

    В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева. Об этом дипломат заявила во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете.

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
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    30 октября 2026, 09:57 • Новости дня
    Песков сообщил о готовности Путина поговорить с Макроном и Мерцем

    Песков заявил о готовности Путина ответить на звонки Макрона и Мерца

    Песков сообщил о готовности Путина поговорить с Макроном и Мерцем
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин ответит на телефонный звонок, если к нему обратятся лидер Франции Эммануэль Макрон или канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин готов пообщаться с главами Франции и Германии, если они позвонят в Кремль, передает РИА «Новости».

    «Тоже возьмет трубку. Он открыт для диалога со всеми», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил об осознании Европой своего поражения на Украине в связи с диалогом Хельсинки и Осло с Москвой.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал как истеричную реакцию ряда европейских стран на переговоры премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

    Во вторник Дмитрий Песков назвал очень важным телефонный разговор Владимира Путина со Стуббом и Стере.

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    30 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Премьер Эстонии отказался смягчать антироссийскую риторику по просьбе США

    Премьер-министр Эстонии Михал отказался смягчать риторику в отношении России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отказался смягчать риторику в отношении России, несмотря на просьбы союзников.

    Михал заявил, что не собирается смягчать риторику в отношении России, даже по просьбе, поступившей из США, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Delfi. «Из новостей узнаем, что наши союзники из крупнейшей страны мира просят нас сдерживаться. Вот в такой ситуации мы и оказались», – заявил эстонский премьер. Он подчеркнул, что не собирается сдерживаться в своих высказываниях.

    Михал отметил, что напрямую подобных просьб от США не получал, а в ходе последней встречи с американским лидером Дональдом Трампом летом в Анкаре эта тема не обсуждалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби и другие представители Пентагона призвали власти Эстонии, Латвии и Литвы смягчить публичную риторику о российской угрозе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал риторику прибалтийских стран в отношении России агрессивной.

    Сенатор Григорий Карасин заявил об осуждении антироссийской риторики в Москве и Вашингтоне.

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    30 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу

    Военный эксперт Козюлин: США намерены приглушить воинственную риторику Европы

    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В то время как США стараются не допустить глобальной эскалации и завершить конфликт на Украине, страны Прибалтики, претендуя на лидерство в антироссийской риторике, действуют без учета последствий. На этом фоне Пентагон стремится донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «США с самого начала конфликта придерживаются взвешенного подхода к поддержке Украины, тщательно отслеживая уровень эскалации. Цель такой стратегии – не допустить перерастания противостояния в глобальный конфликт, учитывая, что в нем участвует ядерная держава – Россия. Американская сторона осознает риски провоцирования Москвы», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    При этом, добавил он, отдельные шаги Запада усиливают напряженность. «Ряд западных государств – прежде всего страны Прибалтики – действуют без учета возможных последствий и претендуют на роль лидеров в антироссийской риторике. Такой подход потенциально опасен. Важно верно считывать политический момент, но, по всей видимости, эта способность в прибалтийских столицах неразвита», – рассуждает собеседник.

    По его мнению, требования США к Европе продиктованы не реакцией на предупреждения Москвы о нагнетании военной истерики, а собственными интересами Вашингтона. «Администрации Дональда Трампа важно как можно быстрее завершить конфликт на Украине и продемонстрировать внешнеполитический успех. Настрой Штатов на мир прослеживается и в риторике, и в действиях, в том числе в мероприятиях, которые сегодня наблюдаются в Алешках», – считает Козюлин.

    Эксперт счел примечательным, что сигнал странам Европы был направлен через Пентагон, а не по дипломатической линии. Как полагает спикер, США таким образом стремятся донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков. «Речь идет о государствах-членах НАТО, которые заявляют о якобы российской угрозе и необходимости готовиться к войне к 2030 году. В первую очередь нужно приглушить именно эти «языки», – уточнил он.

    По прогнозам аналитика, европейские страны выполнят требование Пентагона. «Традиционной реакцией Европы на указания из Вашингтона всегда было оперативное исполнение. Да, сегодня отношение к Трампу отличается от того, что было к предыдущим президентам США. Однако думаю, рефлекс сработает и на этот раз», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что представители Пентагона в последние недели попросили несколько стран НАТО сдержаннее высказываться о якобы угрозе со стороны России, поскольку подобные заявления подрывают безопасность Европы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

    По их словам, среди стран, получивших просьбы, Эстония, Латвия и Литва. Неизвестно, обращался ли Вашингтон с аналогичными просьбами к другим европейским правительствам. Одним из чиновников США, кто передавал просьбы, был руководитель политического отдела военного ведомства США Элбридж Колби.

    На встрече с одним из прибалтийских политиков он подчеркнул, что не должно быть «поддразнивания» русских. «Мы вам помогаем. Американцы здесь. Просто не шумите. Не создавайте шума», – пересказал источник Reuters посыл Пентагона. В материале говорится, что совет Вашингтона вызвал недоумение у части европейских представителей.

    Официально Пентагон рассылку просьб не подтвердил. «Частные разговоры между союзниками – это всего лишь частные беседы, поэтому мы не будем комментировать эти обвинения», – сказал представитель ведомства.

    В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о разногласиях между США и Европой. Она также отметила, что европейской общественности становится все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Украины из-за усталости от конфликта.

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    30 октября 2026, 06:47 • Новости дня
    Лавров прибыл в США на встречу министров иностранных дел стран G20
    Лавров прибыл в США на встречу министров иностранных дел стран G20
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия во встрече глав МИД стран G20, сообщают информационные агентства.

    Встреча министров иностранных дел G20 пройдет 30–31 октября и станет подготовительной к саммиту «двадцатки», который состоится 14–15 декабря в Майами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД анонсировал намерение Лаврова представить на встрече в Атланте российское видение катализаторов международной напряженности.

    В среду официальный представитель ведомства Мария Захарова подтвердила участие Лаврова в совещании глав МИД стран G20.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами будет приниматься после завершения ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

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    30 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки вакцины «Спутник V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ганы Джон Драмани Махама на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве выразил благодарность за поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Махама отметил солидарность Москвы с Африкой во время деколонизации и борьбы с апартеидом. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала континент и помогала преодолевать сложные времена, передает РИА «Новости».

    «И также во времена COVID-19 первые вакцины, которые мы получили в Африке, – это была вакцина «Спутник V», которая была поставлена из России», – заявил президент Ганы.

    Кроме того, Махама выразил благодарность за приглашение на третий саммит Россия – Африка. Он уверен, что это мероприятие будет способствовать углублению экономических отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с участником саммита Россия – Африка президентом Ганы.

    Президент России заявил об успешном развитии отношений Москвы со странами Африканского континента.

    В четверг российский лидер на пленарном заседании саммита назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

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    30 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт: Скудоумие ряда деятелей из Прибалтики вредит интересам США

    Политолог Ткаченко: Скудоумие ряда деятелей из Прибалтики вредит интересам США

    Эксперт: Скудоумие ряда деятелей из Прибалтики вредит интересам США
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Судя по всему, Белый дом принял комплексную программу сближения с Россией, в рамках которой предполагается демонтаж санкций и снижение агрессивной европейской риторики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Пентагоне призвали страны Европы смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы».

    «США надоел конфликт на Украине, они теряют деньги и возможность сотрудничать с Россией», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Спикер напомнил, что американская сторона готова прорабатывать с Москвой реализацию целого ряда проектов в энергетике и транспорте, в том числе в Арктике. «Но тезис, что широкое сотрудничество начнется только после урегулирования украинского кризиса, связывает руки Белому дому», – подчеркнул собеседник.

    «США хотят добиться деэскалации и в итоге объявить о наступлении мира. Одной из составляющих этого процесса является смена европейской позиции об условиях окончания конфликта, касающихся украинских границ образца 1991 года и вхождения Украины в НАТО», – детализировал аналитик.

    «Судя по всему, Белый дом принял комплексную программу для проведения в жизнь своих планов. Полагаю, демонтаж санкций будет вестись параллельно со снижением агрессивной европейской риторики. ЕС отреагирует на эти посылы США правильно и сбавит обороты, подобно тому, как Киев ранее внял американскому требованию прекратить удары по НПЗ», – продолжил эксперт.

    Спикер напомнил, что «горящие головы» не составляют большинства в европейском публичном поле. «Как правило, в Прибалтике ряд деятелей рвут на себе рубахи и ждут победы в гипотетической войне с Россией. В этом, например, особо заметна глава евродипломатии Кая Каллас. Но эти заявления совершенно не соответствуют действительности и выдают лишь скудоумие политиков. На этом фоне США призывают вернуть здравый смысл в политику и не провоцировать Россию», – заметил он.

    Ранее стало известно, что в последние недели представители Пентагона обратились к нескольким странам НАТО с просьбой смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы». Американская сторона отмечает, что некоторые заявления европейских лидеров и чиновников способствуют подрыву безопасности в масштабах всего континента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

    Среди стран, получивших сообщения с призывом к сдержанности в публичных заявлениях, значатся Литва, Латвия и Эстония. Одним из американских чиновников, присутствовавших на встречах, был руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Он, в частности, отметил, что США не приветствуют риторических провокаций в отношении Москвы. При этом неясно, были ли эти сигналы, переданные на двусторонних встречах, направлены другим правительствам.

    Один из европейских чиновников в ответ на это заявил, что рекомендации Пентагона, хотя и были сделаны в доброжелательной форме, вызывают недоумение. По его словам, разведывательные службы стран Балтии в последние месяцы, наоборот, преуменьшали вероятность того, что Россия решит «проверить на прочность положения НАТО о взаимной обороне».

    В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева. Об этом дипломат заявила во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете.

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности.

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    30 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Fox News: США перебрасывают силы на Ближний Восток для новых ударов по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток, чтобы обеспечить президенту США Дональду Трампу возможность возобновить удары по Ирану, сообщил телеканал Fox News.

    Передвижения американских сил в регионе направлены на подготовку различных вариантов действий на случай, если Трамп примет решение о возобновлении военной операции против Исламской республики, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По данным телеканала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается от Вашингтона нанесения новых ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

    В тот же день Трамп заявил о скором окончании войны с Ираном.

    В понедельник канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о безуспешной попытке премьера убедить Трампа нанести совместный удар по Ирану.

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    30 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Лавров прибыл в Атланту на встречу министров иностранных дел стран G20
    Лавров прибыл в Атланту на встречу министров иностранных дел стран G20
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран G20.

    Мероприятие проходит 30 и 31 октября, передает РИА «Новости». Оно должно стать подготовительным этапом к саммиту «двадцатки», который ожидается в декабре в Майами.

    Российская делегация планирует использовать встречу для продвижения идей укрепления основ многополярного мира. Ожидается, что Москва выступит за скорейшую реформу глобальных экономических институтов с целью усиления влияния государств Востока и Юга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД анонсировал намерение Лаврова представить российское видение основных катализаторов международной напряженности на встрече G20.

    В среду официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила о планах министра возглавить делегацию России на мероприятии в Атланте.

    На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил об ожидании главы МИД России на этом совещании.

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    29 октября 2026, 22:37 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России не допустить повторения исторических трагедий

    Tекст: Антон Антонов

    Россия помнит уроки Первой и Второй мировых войн и будет делать все возможное, чтобы трагические страницы мировой истории не повторились, заявил президент России Владимир Путин.

    «История – это то, что уже состоялось, и здесь уже ничего исправить невозможно. Но мы можем, зная историю и зная трагические страницы истории, предпринимать попытки для того, чтобы ничего подобного, что было с человечеством в прежние десятилетия или столетия, ничего из того, что человечество переживало в ходе каких-то крупных конфликтов, вооруженных конфликтов, чтобы ничего этого больше не повторилось», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    На пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка он подчеркнул, что Россия хорошо помнит события обеих мировых войн и стремится не допустить повторения подобных конфликтов в мировом масштабе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил об отсутствии у Москвы намерений рассматривать африканские страны как объекты соперничества.

    В среду участие делегаций 48 государств в третьем саммите Россия – Африка показало масштаб интереса континента к диалогу с Россией.

    Путин заявил об особой роли БРИКС в современном мире.

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    29 октября 2026, 22:51 • Новости дня
    Путин назвал президента Конго Сассу-Нгессо дорогим другом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле обратился к нему как к дорогому другу, африканский лидер ответил тем же.

    «Добрый вечер еще раз, дорогой друг, господин президент! Дорогие коллеги! Хочу сказать, что наши отношения в двустороннем плане развиваются успешно, политический диалог идёт на регулярной основе, расширяем торгово-экономические связи, укрепляем научно-техническое и гуманитарное сотрудничество», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин напомнил, что в 2025 году было заключено межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, все необходимые процедуры для его вступления в силу в России уже завершены, а в сентябре в Браззавиле прошло восьмое заседание межправкомиссии, на котором утвердили план комплексного развития сотрудничества на 2026–2028 годы.

    Он указал, что в российских учебных заведениях сейчас обучаются 863 студента из Конго, растут культурные связи, в том числе через фестиваль русского языка и культуры «Мы вместе», и выразил уверенность, что стороны будут продолжать работу тем же темпом по всем направлениям.

    Сассу-Нгессо в ответ также обратился к Путину как к другу: «Господин президент, дорогой друг! Уважаемые министры! Дамы и господа! Прежде всего хочу сказать, что я рад вновь оказаться здесь, в Москве, в этом году».

    Сассу-Нгессо поблагодарил Путина за организацию саммита и поздравил с результатами парламентских выборов, назвав их важной политической основой. Президент Конго отметил, что заседание межправкомиссии в Браззавиле укрепило сотрудничество двух стран, были определены цели и конкретные меры в сферах инфраструктуры, экономики, культурных обменов, подготовки кадров и энергетики, а сила России и Конго заключается в дружбе между главами государств, которая, по его словам, не позволит сторонам не реализовать намеченные задачи.

    «Недавно я говорил, что президент работал вчера весь день и ночь, и сейчас работает уже в такой поздний час. Как сохранить энергию для того, чтобы проводить еще и двусторонние встречи? Большое спасибо Вам, дорогой друг, за организацию этой двусторонней встречи», – сказал Сассу-Нгессо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в Кремле провел беседу с президентом Республики Конго.

    Он заявил, что третий саммит Россия – Африка в Москве достиг практически всех поставленных задач.

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    29 октября 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин: Саммит Россия – Африка достиг практически всех поставленных задач

    Tекст: Антон Антонов

    Третий саммит Россия – Африка в Москве достиг практически всех задач, которые ставились его участниками, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

    Путин отметил, что российская сторона и «африканские друзья отработали третий саммит». «На мой взгляд, ситуация весьма и весьма удовлетворительная. Мы достигли практически всех результатов, которые ставили в качестве задачи перед собой», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Сассу-Нгессо также отметил, что удалось достичь «всех целей, которые перед собой ставили». По его словам, так считают все участники саммита, с которыми он обменялся мнениями, передает ТАСС.

    «Хочу вас поблагодарить за успешную организацию нынешнего саммита», – сказал президент Республики Конго.

    Третий саммит, а также экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли в Москве в среду и четверг, 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в ходе саммита Россия – Африка Путин заявил о множестве интересных оценок и конструктивных предложений.

    Участники саммита Россия – Африка одобрили московскую итоговую декларацию.

    Президент России заявил об успешном завершении третьего саммита Россия – Африка.

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    30 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Губернатор Нью-Джерси пригрозила заблокировать поставку в США российского дизеля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл выразила намерение помешать поставкам дизельного топлива из России в порт штата.

    Шеррилл заявила о намерении предотвратить доставку российского дизеля в порт Нью-Джерси, где находится крупнейший центр распределения нефтепродуктов на восточном побережье США, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    По словам губернатора, которая представляет Демократическую партию, президент США Дональд Трамп «ничего не делает» для того, чтобы снизить цены на бензин и дизельное топливо.

    Это заявление прозвучало перед промежуточными выборами в американский Конгресс, намеченными на 3 ноября. В ходе выборов переизберут треть Сената и всю Палату представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь потребовал отозвать танкеры с российским дизельным топливом из портов США.

    Во вторник американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций на фоне переговоров о поставках дизельного топлива.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал поставки российского дизеля в США исключительно прагматичной деловой договоренностью без политических условий.

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    29 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Путин подчеркнул необходимость реформирования международных структур
    Путин подчеркнул необходимость реформирования международных структур
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам третьего саммита Россия – Африка заявил, что современные международные структуры требуют серьезного реформирования.

    «Согласен с коллегами в том, что мир серьезным образом поменялся, и международные структуры, конечно, требуют реформирования», – цитирует Кремль главу государства. По его словам, этот процесс должен быть хорошо проработан, взвешен и согласован на основе широкого консенсуса. При этом президент назвал саму постановку вопроса африканскими странами абсолютно своевременной и правильной.

    Путин подчеркнул, что Москва и государства континента выступают естественными партнерами в формировании нового, более справедливого многополярного мира. Он отметил поддержку тесной внешнеполитической координации по двусторонним и многосторонним каналам в ООН, а также важность обеспечения более широкого представительства африканцев в Совете Безопасности ООН и международных финансовых институтах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин назвал улучшение жизни народов главной целью многополярного мира.

    Глава государства охарактеризовал союзнические отношения между Москвой и африканскими странами как неоспоримые.

    Российский лидер заявил о необходимости более справедливого представительства государств Африки в Совете Безопасности ООН и других международных структурах.

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