В ДТП на трассе в Карелии погибли двое полицейских

МВД: В ДТП в Карелии погибли три человека, включая двоих полицейских

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Сегодня в 16:20 мск на 502-м километре трассы Р-21 «Кола» в Кондопожском районе произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП погибли три человека, из них двое сотрудников полиции», – сообщили ТАСС в МВД республики.

В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции находились при исполнении служебных обязанностей.

Ранее грузовик протаранил стоявший на светофоре микроавтобус в Пряжинском районе Карелии. Позже в Минздраве республики сообщили о состоянии пострадавших в аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад авария с участием микроавтобуса и грузовика в Питкярантском районе Карелии привела к госпитализации восьми человек.