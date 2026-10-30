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    30 октября 2026, 20:00 • Новости дня

    США продлили лицензию на работу компании NIS

    США продлили лицензию на работу компании NIS до 11 декабря

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило до 11 декабря операционную лицензию для попавшей под санкции российско-сербской компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).

    Лицензия продлена до 11 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии. Отмечается, что NIS направила запрос в OFAC на продление текущей операционной лицензии 24 октября. Срок ее действия истекал 30 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сербская нефтяная компания NIS запросила у Минфина США продление лицензии для продолжения деятельности после 30 октября.

    В прошлом месяце американское министерство финансов продлило на один месяц лицензию на операционную деятельность для NIS.

    В сентябре предприятие направило американским властям запрос на продление лицензии.

    28 октября 2026, 11:13 • Новости дня
    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС

    Politico: Победившая на выборах сербская оппозиция пересмотрит отношения с ЕС

    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС
    @ Petr David Josek/AP/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» намерено пересмотреть отношения с Евросоюзом и сделать приоритетом национальные интересы.

    Одержавшее победу на выборах оппозиционное движение «Студенческий список» планирует отменить многие решения бывшего президента Сербии Александра Вучича и перезагрузить отношения с Брюсселем, пишет Politico.

    «Александр Вучич выступал в качестве контактного лица по всем вопросам, игнорируя при этом все законы страны, включая конституцию», – заявил будущий депутат от победившего движения Югослав Гашич.

    По его словам, новая власть не хочет изоляции от Европы, но считает необходимым сместить приоритеты в диалоге с Евросоюзом и ставить на первое место интересы Сербии. Представитель аналитического центра «Центр европейской политики» Срджан Майсторович добавил, что Евросоюз может легко потерять авторитет, если продолжит игнорировать проблемы с демократией в Сербии ради сотрудничества с одним политиком.

    Движение «Студенческий список» выросло из массовых протестов, начавшихся после обрушения крыши железнодорожного вокзала в 2024 году, жертвами которого стали 16 человек. Тогда студенты обвинили в трагедии коррупцию при заключении государственных строительных контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии. Политолог Николай Межевич предупредил о риске скатывания «Студенческого списка» в антироссийский курс. В прошлом месяце Александр Вучич ушел с поста президента страны.

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    29 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    «Студенческий список» потребовал отставки глав спецслужб и полиции Сербии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители победившего на выборах в Сербии оппозиционного движения «Студенческий список» потребовали отставки руководителей полиции и спецслужб республики.

    Победивший на выборах в Сербии оппозиционный «Студенческий список» требует, чтобы директор Агентства безопасности и информации Владимир Орлич немедленно ушел в отставку, пишет ТАСС.

    «Учитывая, что Агентство безопасности и информации до сих пор действовало скорее как инструмент обеспечения безопасности конкретной партии, а не государства, «Студенческий список» требует, чтобы директор спецслужбы Владимир Орлич немедленно ушел в отставку», – заявила представитель движения Светлана Станаревич.

    Она отметила, что сотрудники агентства должны прекратить деятельность по дискредитации оппонентов и вернуться к законным полномочиям. Также объединение настаивает на отставке руководителей Военно-разведывательного агентства и полиции Сербии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии, обойдя коалицию бывшего президента страны Александра Вучича.

    В среду один из основателей «Студенческого списка» Радомир Саичич заявил об отказе движения вводить санкции против России.

    В четверг генеральный директор Радио и телевидения Сербии Маня Грчич объявила об уходе с должности после требований «Студенческого списка».

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
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    28 октября 2026, 09:56 • Новости дня
    Победивший в Сербии «Студенческий список» отказался от антироссийских санкций

    Победивший в Сербии «Студенческий список» отверг введение санкций против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение «Студенческий список», победившее на парламентских выборах в Сербии, не будет вводить санкции против России, заявил один из его основателей Радомир Саичич.

    «Как мы и указали в своей программе, «Студенческий список» не выступает за введение санкций против России», – заявил академик Сербской академии наук и искусств, доктор Радомир Саичич РИА «Новости».

    Саичич отметил, что Сербия сама испытала на себе последствия санкций и понимает их неэффективность в решении проблем. Проблемы нужно решать путем диалога и переговоров, а не ограничительными мерами, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил о сохранении поставок российского газа после прошедших парламентских выборов.

    Во вторник представитель партии «Студенческий список» Йово Бакич сообщил об отказе движения поддерживать санкции против России.

    В понедельник бывший президент страны Александр Вучич предупредил о введении новыми властями Сербии санкций против Москвы к весне.

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    27 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем

    CNBC: Глава Минэнерго США допустил рост поставок дизельного топлива из России

    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем
    @ Ramon Espinosa/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава министерства энергетики США Крис Райт не исключил увеличения количества танкеров с российским дизельным топливом, направляющихся в Соединенные Штаты.

    Министр энергетики США Крис Райт допустил увеличение числа торговых судов, доставляющих российское дизельное топливо в американские порты, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNBC.

    Во время телевизионного интервью журналисты поинтересовались у главы американского ведомства, могут ли начаться новые поставки топлива из России после отправки первого судна. «Вполне возможно», – ответил Райт.

    До этого специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев официально анонсировал отправку в Соединенные Штаты первого танкера с российским дизельным топливом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций на фоне переговоров о поставках дизельного топлива в США.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал поставки российского дизельного топлива в Соединенные Штаты прагматичной деловой договоренностью без политических условий.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале поставок топлива в рамках договоренностей с Вашингтоном.

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    28 октября 2026, 05:20 • Новости дня
    Сьерра-Леоне пригласила российские компании добывать нефть на шельфе

    Посол Столяров: Сьерра-Леоне заинтересована в добыче нефти с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Сьерра-Леоне выразила заинтересованность в привлечении российских компаний к освоению нефтегазового потенциала на морском шельфе, заявил посол России во Фритауне Андрей Столяров.

    «Отмечаем заинтересованность сьерралеонских партнеров в привлечении российских компаний к освоению нефтегазового потенциала страны, прежде всего, к геологоразведке и разработке перспективных месторождений углеводородов на морском шельфе», – заявил Столяров РИА «Новости».

    Посол отметил, что сейчас стороны устанавливают деловые контакты и обсуждают возможные форматы сотрудничества.

    Заявление прозвучало в преддверии третьего саммита и экономического и гуманитарного форума Россия-Африка, которые пройдут в Москве 28-29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол Столяров сообщил о готовности посольства оказывать содействие российским компаниям в поиске партнеров в сфере золотодобычи в Сьерра-Леоне.

    Сьерра-Леоне предложила российскому бизнесу аренду земель под кофе. В 2025 году страна выразила желание разместить у себя заводы по сборке российских автомобилей.

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    28 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Пляжи Шарджи в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти

    Пляжи Шарджи в ОАЭ закрыли из-за нефтяного пятна после утечки с танкера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах приняли решение временно закрыть городские пляжи в связи с приближением нефтяного пятна.

    Мера носит предупредительный характер и вызвана утечкой нефти с морского танкера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительственную пресс-службу. «Пляжи города Шарджи временно закрыты в качестве меры предосторожности из-за морского загрязнения», – пояснили в Sharjah Media Office.

    Сейчас профильные службы эмирата предпринимают необходимые действия для защиты прибрежных территорий от загрязнения и обеспечения их безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти ОАЭ сообщили о разливе нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн. В тот же день пляж Аль-Хамрия в Шардже закрыли из-за приближающегося нефтяного пятна.

    Ранее в стране уже закрывали пляжи после аналогичного происшествия.

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    28 октября 2026, 09:06 • Новости дня
    Глава «Сербиягаза» предсказал будущее поставок топлива из России после выборов

    Глава «Сербиягаза» Баятович: Сербия не останется без газа из России после выборов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сербия не останется без поставок российского газа после прошедших парламентских выборов, заявил директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович.

    «Я полностью уверен, что Россия не оставит Сербию без газа. Вопрос точно не будет стоять об объемах. Возможно, появится вопрос цены, если изменится отношение Сербии к России», – заявил Баятович агентству РИА «Новости».

    Он добавил, что по нынешнему договору Газпром до конца года поставит Сербии до 2,6 млрд кубометров газа, что составляет 90% потребностей страны. Нынешняя цена является дружеской и привилегированной, отметил Баятович.

    Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в сентябре обсудил поставки газа из РФ в Сербию. Он отметил, что рассчитывает на сохранение цены по 318 евро за 1000 кубических метров вместо рыночных 868 евро за тысячу кубов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил о продлении договора на поставки российского природного газа еще на три месяца на прежних благоприятных условиях.

    Также глава наблюдательного совета компании «Сербиягаз» Александр Вулин заявил об огромной разнице в стоимости энергоносителей из России и западных стран.

    Баятович объявил о продлении текущего контракта на поставку российского газа на три месяца.

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    28 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Новак опроверг переговоры о возвращении нефтегазовых компаний США в Россию

    Новак: Россия не обсуждает возвращение компаний США в нефтегазовые проекты

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия в настоящее время не ведет переговоры с американскими компаниями об их возвращении в отечественные нефтегазовые проекты, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Сейчас нет таких переговоров», – ответил он на вопрос, обсуждает ли Москва возвращение таких корпораций, как ExxonMobil, передает РИА «Новости».

    При этом вице-премьер подчеркнул, что страна всегда была открыта для иностранных инвестиций. «Будут они возвращаться или нет, это зависит в первую очередь от них», – пояснил он в кулуарах форума «Россия – Африка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Новак сообщил о возможности совместной работы России и США в Арктике над проектами сжиженного природного газа.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о приоритете российских интересов при временном управлении иностранными компаниями.

    В феврале 2025 года в РФПИ допустили возвращение американских нефтяных компаний на российский рынок.

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    29 октября 2026, 05:45 • Новости дня
    Глава Радио и телевидения Сербии Грчич ушла в отставку

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральный директор Радио и телевидения Сербии Маня Грчич объявила об уходе с должности после того, как победившее на парламентских выборах движение «Студенческий список» потребовало отставки руководства РТС.

    «Студенческий список» потребовал сменить руководство РТС из-за необъективного, по его мнению, освещения ситуации в стране, передает РИА «Новости».

    «Подаю в отставку с должности генерального директора РТС. Решение я приняла после внимательного рассмотрения обстоятельств, в которых общественный сервис сейчас функционирует. Считаю, что в интересах структуры нужно обеспечить беспрепятственное продолжение ежедневной работы», – говорится в заявлении Грчич.

    Она пожелала управляющему совету РТС безотлагательно обеспечить процесс руководства и законную передачу должности.

    В своем открытом письме «Студенческий список» также обратился к регулирующему органу электронных СМИ REM с требованиями проверить прошлую деятельность в сфере злоупотреблений и дискриминации в медиапространстве, а будущему созыву парламента предложил заполнить остававшиеся длительное время вакантными места в совете госрегулятора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победившее на парламентских выборах в Сербии движение «Студенческий список» сообщило, что намерено пересмотреть отношения страны с Евросоюзом и сделать приоритетом национальные интересы.

    Движение заявило о прекращении экспорта вооружений из Сербии в зоны военных конфликтов.

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    28 октября 2026, 10:33 • Новости дня
    У израильского посольства в Сербии произошел теракт

    У посольства Израиля в Сербии произошел теракт

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Сербии вооруженный ножами мужчина напал на охранника у посольства Израиля, инцидент квалифицирован как теракт.

    Мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на охранника у посольства Израиля в Сербии, сообщает Israel National News.

    Инцидент расценивается как террористическая атака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Сербию в сопровождении усиленной охраны из-за опасений за свою безопасность. В апреле президент Сербии Александр Вучич рассказал об обнаружении взрывчатки рядом с магистральным газопроводом у границы с Венгрией. В том же месяце директор Военного агентства безопасности Сербии Джуро Йованич сообщил о наличии военной подготовки у подозреваемого в попытке этой диверсии мигранта.

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    28 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    SCMP: Смена власти в Сербии приведет к проверкам китайских инвестпроектов

    Tекст: Вера Басилая

    Победа оппозиционного движения «Студенческий список» на парламентских выборах в Сербии может привести к пересмотру дипломатических отношений Белграда и Пекина и усилению контроля за китайскими инвестиционными проектами.

    Смена политического курса после поражения коалиции экс-президента Сербии Александра Вучича на парламентских выборах грозит охлаждением дипломатических связей между Белградом и Пекином, сообщает SCMP.

    По мнению опрошенных изданием экспертов, оппозиционное движение «Студенческий список» уделит особое внимание внутриполитическим проблемам, таким как прозрачность институтов и борьба с коррупцией.

    Научный сотрудник организации «Китайские наблюдатели в Центральной и Восточной Европе» Стефан Владисавлев отметил, что стремление нового правительства к ужесточению контроля над государственными контрактами неизбежно приведет к более тщательным проверкам китайских инвесторов.

    Предпосылкой для формирования движения «Студенческий список» стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в 2024 году, который реконструировался в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». Трагедия унесла жизни 16 человек и спровоцировала массовые протесты, завершившиеся победой оппозиции на выборах. При этом Вучич и власти Китая отвергали причастность китайских подрядчиков к инциденту.

    Несмотря на возможные проверки, полный разрыв двусторонних связей маловероятен. Сербия остается ключевым партнером Китая в Европе, а Пекин является крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в экономику республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» объявило о намерении пересмотреть отношения с Евросоюзом.

    В понедельник грузинская оппозиция назвала поражение Вучича хорошим рассветом.

    Политолог Екатерина Энтина объяснила провал Сербской прогрессивной партии неспособностью прежних властей обеспечить расследование громких коррупционных дел.

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    28 октября 2026, 11:10 • Новости дня
    Сербия показала в действии тяжелый самоходный миномет M-25

    The War Zone: Сербия впервые испытала 203-мм миномет на базе грузовика

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Сербии опубликовало первые кадры применения нового тяжелого самоходного миномета TSMB M-25 калибра 203 миллиметра.

    Миномет TSMB M-25 представляет собой крупнокалиберный 203-миллиметровый миномет, установленный на относительно легкое трехосное колесное шасси грузовика FAP 2026, пишет The War Zone.

    Система разработана государственным Военно-техническим институтом Сербии и оснащена автоматизированным механизмом заряжания, который обеспечивает скорострельность до трех выстрелов в минуту. Орудие способно поражать цели на расстоянии до 12 км стандартными снарядами весом около 100 кг.

    Использование грузового шасси вместо традиционного гусеничного позволило снизить массу комплекса до 19 т. Ожидается, что высокая мобильность установки позволит сербским военным эффективно применять тактику «выстрелил и скрылся», оперативно меняя позицию после атаки укреплений противника.

    В понедельник новые сербские власти заявили о прекращении поставок оружия в зоны военных конфликтов.

    В начале месяца руководство Республики Сербской выразило намерение добиваться возвращения собственной армии.

    В марте министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приверженности Москвы соглашениям с Белградом о недопущении поставок сербского вооружения на Украину.

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    30 октября 2026, 05:02 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent поднялась выше 113 долларов за баррель

    Tекст: Антон Антонов

    Мировые котировки нефти в пятницу утром выросли, цена январских фьючерсов на Brent превысила 113 долларов за баррель, следует из данных торгов.

    Январские фьючерсы на нефть марки Brent поднимались в цене на 2,53% по сравнению с предыдущим закрытием и достигали 113,6 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 2,88% и достигла 104,94 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца поставки нефти из стран Ближнего Востока превысили объемы, экспортировавшиеся до начала боевых действий США и Израиля против Ирана.

    Возвращение нефтяных танкеров в пролив не привело к ожидаемому снижению цен на сырье.

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    30 октября 2026, 05:17 • Новости дня
    ExxonMobil и Chevron отменили визит в ОАЭ из-за угрозы безопасности

    Reuters: Руководство ExxonMobil и Chevron отменило визит в ОАЭ

    Tекст: Антон Антонов

    Американские компании ExxonMobil и Chevron отменили поездку генерального директора Даррена Вудса и президента по добыче Клея Неффа на нефтяную выставку ADIPEC в Объединенных Арабских Эмиратах из-за угрозы безопасности, сообщает Reuters.

    Руководители должны были посетить конференцию в Абу-Даби на следующей неделе, однако компании отменили их визиты из-за опасений по поводу возможных атак США на Иран и ответных ударов со стороны Тегерана, пишет Reuters.

    ExxonMobil и Chevron отказались комментировать ситуацию. Государственная энергетическая компания ОАЭ ADNOC переадресовала вопросы организатору мероприятия DMG.

    В DMG заявили о сильном представительстве США на выставке, где ожидается участие более 120 американских компаний. При этом в предоставленном организаторами списке подтвержденных спикеров представители ExxonMobil и Chevron отсутствуют.

    Отмечается, что ранее в октябре из-за конфликта на Ближнем Востоке несколько руководителей высшего звена энергетических компаний были исключены из расписания Всемирного нефтяного конгресса в Эр-Рияде. Мероприятие состоялось несмотря на атаки хуситов на столицу Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла» заявило об ударах по станциям перекачки нефти в Саудовской Аравии.

    На прошлой неделе государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco перевела сотрудников штаб-квартиры на дистанционную работу после срабатывания сигнала тревоги.

    В середине месяца министерство энергетики страны сообщило об обстреле административного здания нефтяной компании в Дахране.

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    30 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Цена нефти Brent достигла 118 долларов за баррель впервые с апреля

    Стоимость нефти марки Brent превысила 118 долларов впервые за полгода

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть продемонстрировали рост в пределах 3%, при этом стоимость барреля марки Brent с поставкой в декабре достигла 118 долларов впервые с 30 апреля.

    Мировые цены на нефть в пятницу днем выросли в пределах 3%. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигла отметки в 118 долларов за баррель впервые с 30 апреля, передает РИА «Новости».

    К 13:39 мск цена декабрьских фьючерсов на Brent выросла на 2,62% относительно предыдущего закрытия, составив 117,89 доллара за баррель. Незадолго до этого показатель впервые с весны достигал 118 долларов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI в то же время подорожали на 1,99% – до 104,03 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу утром цена январских фьючерсов на нефть Brent превысила 113 долларов за баррель.

    В понедельник стоимость декабрьских фьючерсов упала на 1,8% из-за оценки дипломатических усилий Вашингтона и Тегерана.

    На прошлой неделе стоимость нефти эталонной марки впервые с марта превысила отметку в 117 долларов за баррель.

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