Григоренко покинул наблюдательный совет ВТБ

Григоренко ушел с поста главы наблюдательного совета ВТБ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Григоренко официально сложил свои полномочия 22 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение кредитной организации. «За время своей работы Дмитрий внес значительный вклад в реализацию задач и планов ВТБ в части совершенствования корпоративных практик, внедрения передовых цифровых решений, искусственного интеллекта, систем защиты данных, а также в укрепление позиций ВТБ как устойчивого и инновационного финансового института», – заявил глава банка Андрей Костин.

Наблюдательный совет изберет нового председателя после получения соответствующей директивы российского правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об одобрении Владимиром Путиным кадровых изменений в составе российского правительства.

Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поддержали просьбу вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко о переходе на другую должность.

Путин наградил Григоренко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.



