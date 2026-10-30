Хлопок газа произошел в жилом доме в Свердловской области

Хлопок газа произошел в жилом доме в Богдановиче Свердловской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Инцидент случился в жилом доме на улице Партизанской. «В службу 112 поступило сообщение о хлопке газа на ул. Партизанская, 28. Все экстренные службы оперативно выехали на место и эвакуировали жителей. На данный момент возгораний, как и пострадавших, нет», – говорится в сообщении администрации в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе СК России возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг после взрыва газа в частном доме в Северной Осетии.

В начале прошлой недели суд в Нижнем Тагиле приговорил к шести годам колонии мастера и двоих слесарей компании «Газэкс» по делу о гибели 11 человек при взрыве газа в жилом доме в 2024 году.