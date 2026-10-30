  • Новость часаСилы ПВО уничтожили 113 украинских беспилотников над восемью регионами
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Москва заставила мировой хоккей закончить игру без России
    Ушаков: Киев вновь проигнорировал призывы Трампа прекратить удары по НПЗ
    Журова объяснила успехи нового поколения российских спортсменов
    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей
    Путин заявил, что в России помнят и высоко ценят Патриса Лумумбу
    Россия и США начали согласовывать дату переговоров в Абу-Даби
    Захарова: СМИ высмеяли главу МИД ФРГ за страх перед совместным фото с Лавровым
    Росатом приобрел малийскую компанию для работы на литиевом месторождении
    Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
    30 октября 2026, 20:04 • Новости дня

    Польша анонсировала получение первых дронов MQ-9B SkyGuardian

    Минобороны Польши заявило о получении в январе дронов MQ-9B SkyGuardian

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В январе польская армия получит на вооружение первый разведывательно-ударный беспилотник MQ-9B SkyGuardian, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

    Глава польского оборонного ведомства во время посещения 12-й авиабазы в Мирославце подчеркнул, что этот дрон станет самым крупным и дорогим из всех беспилотных аппаратов, которые в настоящий момент использует национальная армия, передает РИА «Новости».

    «В январе мы получим первого «Рипера» на баланс Войска Польского», – сообщил Косиняк-Камыш.

    Контракт на приобретение трех комплексов MQ-9B SkyGuardian стоимостью 310 млн долларов министерство обороны Польши заключило в декабре 2024 года. Ожидается, что новые аппараты заменят версию MQ-9A Reaper, которую Варшава арендует с февраля 2023 года.

    По данным министерства, на модернизацию инфраструктуры авиабазы в Мирославце власти уже направили около 250 млн долларов. Еще порядка 900 млн злотых планируется выделить на создание логистического центра для обслуживания аппаратов SkyGuardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник польское оборонное предприятие PIT-Radwar заключило контракт на поставку датских радиолокационных систем для борьбы с беспилотниками.

    В начале месяца Владислав Косиняк-Камыш сообщил об успешном выводе на орбиту трех польских разведывательных спутников. Работы над собственным ударным дроном типа «Шахед» Польша завершила еще в марте.

    30 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Ремонт крейсера «Петр Великий» предварительно признали нецелесообразным

    Модернизация атомного крейсера «Петр Великий» признана нецелесообразной

    Ремонт крейсера «Петр Великий» предварительно признали нецелесообразным
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Специальная комиссия приняла предварительное решение о нецелесообразности модернизации и ремонта тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1142.2 «Петр Великий», сообщил глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

    «Комиссия уже приняла предварительное решение, окончательное еще не объявлено – крейсер [«Петр Великий»] восстановлению не подлежит. У корабля есть определенная степень износа», – заявил Мальцев в кулуарах Всероссийского форума «330 лет российскому флоту», передает ТАСС.

    При этом глава ДПФ считает, что при возможности корабль все же стоит модернизировать. По его словам, тяжелые атомные крейсеры проекта 1144 «Орлан» являются одними из самых удачных в истории кораблестроения.

    Ранее предполагалось начать модернизацию «Петра Великого» после завершения работ на крейсере «Адмирал Нахимов». Однако из-за задержек с ремонтом последнего до 2022 года эксплуатационный ресурс «Петра Великого» не позволил дождаться начала обновления, и корабль планировалось вывести из состава флота.

    «Петр Великий» – флагман Северного флота и единственный действующий атомный крейсер проекта 1144 «Орлан». Он считается самым мощным ударным надводным кораблем ВМФ России и самым тяжелым в мире из класса неавианесущих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев сообщил о скором возвращении в строй крейсера «Адмирал Нахимов» после модернизации.

    В июне генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков заявил о пересмотре американскими аналитиками концепции ударных сил флота США из-за модернизации крейсера «Адмирал Нахимов». Ранее крейсер «Адмирал Нахимов» начал завершающий этап испытаний после длительного ремонта.

    Комментарии (39)
    29 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере рассказал им о первопричинах конфликта на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин в телефонном разговоре со Стуббом и Стере объяснил им первопричину украинского конфликта, сообщает «Интерфакс». «По просьбе собеседников наш президент озвучил первопричину конфликта. С этого началась беседа», – заявил помощник президента в интервью Первому каналу.

    Ушаков подтвердил, что в разговоре обсуждались события начиная с 2014 года, а не со времен Средневековья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал эту беседу свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду телефонный разговор лидеров спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Ушаков сообщил о договоренности Путина, Стубба и Стере при необходимости провести новые переговоры.

    Комментарии (8)
    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 02:29 • Новости дня
    Каллас пожаловалась на усталость европейцев от конфликта на Украине
    Каллас пожаловалась на усталость европейцев от конфликта на Украине
    @ Стрингер/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на дискуссии в Монреале.

    Каллас заявила об этом во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете, передает РИА «Новости».

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отказалась завершить дискуссию в Монреальском университете вопреки просьбам модератора.

    Каллас заявила о крайне тяжелом положении Украины перед зимой и призвала увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Она также призвала усилить санкционное давление на Россию.

    Комментарии (6)
    30 октября 2026, 16:02 • Новости дня
    В Совбезе назвали главных союзников России

    Замсекретаря Совбеза Шевцов назвал армию и флот главными союзниками России

    В Совбезе назвали главных союзников России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский военно-промышленный комплекс значительно усовершенствовался, что подтверждает слова императора Александра III о двух союзниках России – армии и флоте, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.

    «Помните, Александр III сказал: «У нас есть только два союзника: армия и флот». Конечно же, и военная составляющая тоже очень важна», – заявил Шевцов в интервью РИА «Новости».

    По его словам, Россию невозможно разложить изнутри, хотя к этому стремятся многие противники, некоторые из которых даже публикуют карты с предполагаемым разделением регионов.

    Замсекретаря Совбеза подчеркнул, что противники могут попытаться воздействовать на Россию снаружи военным путем, однако отечественный военно-промышленный комплекс за последние десятилетия серьезно усовершенствовался.

    Шевцов отметил, что в ходе спецоперации российская армия получает огромный опыт боевых действий, противостоя странам НАТО, их технике и методикам ведения войны. Он выразил уверенность, что победить Россию ни снаружи, ни изнутри невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов назвал Британию абсолютным чемпионом по попыткам посеять межнациональную рознь в России.

    В тот же день он заявил об участии бывшего британского премьера Бориса Джонсона в разрушении стамбульских договоренностей по Украине в 2022 году.

    В апреле 2026 года зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев согласился с фразой Александра III о двух союзниках России.

    Комментарии (4)
    30 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Премьер Эстонии отказался смягчать антироссийскую риторику по просьбе США

    Премьер-министр Эстонии Михал отказался смягчать риторику в отношении России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отказался смягчать риторику в отношении России, несмотря на просьбы союзников.

    Михал заявил, что не собирается смягчать риторику в отношении России, даже по просьбе, поступившей из США, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Delfi. «Из новостей узнаем, что наши союзники из крупнейшей страны мира просят нас сдерживаться. Вот в такой ситуации мы и оказались», – заявил эстонский премьер. Он подчеркнул, что не собирается сдерживаться в своих высказываниях.

    Михал отметил, что напрямую подобных просьб от США не получал, а в ходе последней встречи с американским лидером Дональдом Трампом летом в Анкаре эта тема не обсуждалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби и другие представители Пентагона призвали власти Эстонии, Латвии и Литвы смягчить публичную риторику о российской угрозе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал риторику прибалтийских стран в отношении России агрессивной.

    Сенатор Григорий Карасин заявил об осуждении антироссийской риторики в Москве и Вашингтоне.

    Комментарии (5)
    30 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу

    Военный эксперт Козюлин: США намерены приглушить воинственную риторику Европы

    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В то время как США стараются не допустить глобальной эскалации и завершить конфликт на Украине, страны Прибалтики, претендуя на лидерство в антироссийской риторике, действуют без учета последствий. На этом фоне Пентагон стремится донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «США с самого начала конфликта придерживаются взвешенного подхода к поддержке Украины, тщательно отслеживая уровень эскалации. Цель такой стратегии – не допустить перерастания противостояния в глобальный конфликт, учитывая, что в нем участвует ядерная держава – Россия. Американская сторона осознает риски провоцирования Москвы», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    При этом, добавил он, отдельные шаги Запада усиливают напряженность. «Ряд западных государств – прежде всего страны Прибалтики – действуют без учета возможных последствий и претендуют на роль лидеров в антироссийской риторике. Такой подход потенциально опасен. Важно верно считывать политический момент, но, по всей видимости, эта способность в прибалтийских столицах неразвита», – рассуждает собеседник.

    По его мнению, требования США к Европе продиктованы не реакцией на предупреждения Москвы о нагнетании военной истерики, а собственными интересами Вашингтона. «Администрации Дональда Трампа важно как можно быстрее завершить конфликт на Украине и продемонстрировать внешнеполитический успех. Настрой Штатов на мир прослеживается и в риторике, и в действиях, в том числе в мероприятиях, которые сегодня наблюдаются в Алешках», – считает Козюлин.

    Эксперт счел примечательным, что сигнал странам Европы был направлен через Пентагон, а не по дипломатической линии. Как полагает спикер, США таким образом стремятся донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков. «Речь идет о государствах-членах НАТО, которые заявляют о якобы российской угрозе и необходимости готовиться к войне к 2030 году. В первую очередь нужно приглушить именно эти «языки», – уточнил он.

    По прогнозам аналитика, европейские страны выполнят требование Пентагона. «Традиционной реакцией Европы на указания из Вашингтона всегда было оперативное исполнение. Да, сегодня отношение к Трампу отличается от того, что было к предыдущим президентам США. Однако думаю, рефлекс сработает и на этот раз», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что представители Пентагона в последние недели попросили несколько стран НАТО сдержаннее высказываться о якобы угрозе со стороны России, поскольку подобные заявления подрывают безопасность Европы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

    По их словам, среди стран, получивших просьбы, Эстония, Латвия и Литва. Неизвестно, обращался ли Вашингтон с аналогичными просьбами к другим европейским правительствам. Одним из чиновников США, кто передавал просьбы, был руководитель политического отдела военного ведомства США Элбридж Колби.

    На встрече с одним из прибалтийских политиков он подчеркнул, что не должно быть «поддразнивания» русских. «Мы вам помогаем. Американцы здесь. Просто не шумите. Не создавайте шума», – пересказал источник Reuters посыл Пентагона. В материале говорится, что совет Вашингтона вызвал недоумение у части европейских представителей.

    Официально Пентагон рассылку просьб не подтвердил. «Частные разговоры между союзниками – это всего лишь частные беседы, поэтому мы не будем комментировать эти обвинения», – сказал представитель ведомства.

    В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о разногласиях между США и Европой. Она также отметила, что европейской общественности становится все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Украины из-за усталости от конфликта.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 01:40 • Новости дня
    Каллас отказалась покинуть дискуссию в Монреале по просьбе модератора

    Tекст: Антон Антонов

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во время публичной дискуссии в Монреале отказалась завершить беседу с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд вопреки попыткам модератора Фредерика Мерана закончить дискуссию.

    Курьезный эпизод произошел на мероприятии в Монреальском университете с участием Каллас и Ананд, где политолог Меран, модерировавший беседу, попытался завершить дискуссию, сославшись на плотный график гостей, передает РИА «Новости».

    «Анита Ананд, Кая Каллас, для меня большая честь иметь возможность слушать вас, потому что у нас уже возникает ощущение, будто мы присутствуем на двусторонней встрече в рамках саммита Канады и ЕС и слушаем очень содержательную и глубокую беседу о внешней политике. У меня на карточках записано еще столько вопросов, но я не буду эгоистом и не стану их задавать, потому что знаю, что у вас очень плотный график и вам нужно уходить уже через пять минут», – заявил Меран по прошествии 40 минут разговора.

    В ответ на эти слова Каллас вскинула брови, удивленно посмотрела в зал и воскликнула: «Нет!», - после чего под смех аудитории модератор предложил еще более строгие временные рамки и сообщил, что участникам якобы нужно уйти немедленно, сделав акцент на последних словах.

    После повторного намека Мерана выражение лица Каллас стало еще более удивленным, она обернулась к Ананд, которая также была в недоумении, и, разводя руками, произнесла: «Мы не знаем…», одновременно разглядывая наручные часы. Однако канадский министр заметила таймер на столе и заявила, что на нем видно еще 20 минут, после чего модератор отказался от попыток завершить мероприятие и предложил аудитории задать вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр канадской провинции Квебек Поль Сен-Пьер Пламондон объявил о бойкоте саммита Канада – ЕС в Монреале.

    Обозреватель Berliner Zeitung Николас Бутылин заявил, что Каллас рискует войти в историю как одно из самых неудачных кадровых назначений Евросоюза из-за изоляции от переговорного процесса по Украине.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 03:18 • Новости дня
    Патрушев обвинил НАТО и ЕС в попытках разжечь большую войну в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО, Евросоюз и Лондон стремятся разжечь в Европе большую войну, особенно используя морские направления, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    «Приоритет России – решение любых проблем мирным путем. Однако если на нас задумают воздействовать силой, то ответ будет адекватным», – сказал Патрушев в беседе с «Российской газетой» к 330-летию Военно-морского флота России.

    По словам помощника президента, НАТО, Евросоюз и Лондон прилагают значительные усилия для разжигания в Европе большой войны. Он указал, что особую угрозу создают морские направления – балтийское и черноморское, где, по его оценке, предпринимаются попытки «поджечь эти акватории и прилегающие к ним регионы».

    Патрушев подчеркнул, что такая линия поведения является целенаправленной политикой европейских элит, которые, как он считает, окончательно пренебрегли интересами собственных народов. Он заявил, что люди в европейских странах нуждаются в мире и конструктивном сотрудничестве с Россией, тогда как их руководители ведут курс на эскалацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о растущей сложности объяснять жителям Европы необходимость продолжения поддержки Киева.

    В четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил веру европейских стран в возможность победить Россию без внятной стратегии в украинском конфликте.

    В понедельник директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил об озабоченности Москвы планами НАТО превратить Балтийское море во «внутреннее море» альянса.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 05:48 • Новости дня
    Дмитриев назвал Лагард измученной неверными решениями Евросоюза

    Дмитриев счел руководителя ЕЦБ Лагард измученной проблемами ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подавшая в отставку председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард выглядит измученной неверными решениями Евросоюза, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Даже Кристин Лагард кажется измученной неверными решениями ЕС и его проблемами», – цитирует Дмитриева РИА «Новости».

    Ранее Европейский центральный банк сообщил о досрочной отставке Лагард 7 февраля следующего года. Позднее она объяснила наличие пластырей на лице, с которыми появилась на видеообращении, перенесенной операцией по удалению рака кожи.

    Лагард возглавляет Европейский центральный банк с ноября 2019 года. Ее полномочия должны были завершиться в конце октября 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Европейского центрального банка Кристин Лагард объяснила досрочную отставку желанием получить большую свободу слова.

    В четверг председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о начале процедуры выбора нового руководителя Европейского центрального банка.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила выделить Украине 45 млрд евро кредита в 2027 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия предложила Совету Евросоюза одобрить выделение Украине в 2027 году 45 млрд евро, которые остались от утвержденного ранее кредита на 90 млрд евро.

    «Принятый сегодня пакет мер включает предложение Совету ЕС одобрить оставшуюся часть кредита в размере 45 млрд евро на 2027 год», – приводит РИА «Новости» сообщение Еврокомиссии.

    Планируется, что выделяемая сумма будет разбита на две части. Бюджетная поддержка Киева составит до 13,3 млрд евро, а 31,7 млрд евро пойдут на военные расходы.

    Ранее Евросоюз согласовал предоставление Украине кредита на 90 млрд евро на 2026–2027 годы, из которых 60 млрд предназначены для военных расходов, а 30 млрд – для бюджетной поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Лондон выразил намерение обсудить с Евросоюзом участие в кредитной программе на 90 млрд евро для Украины.

    В апреле Евросоюз увязал выплаты макрофинансовой помощи Киеву с налоговой и антикоррупционной реформами.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Reuters сообщило о секретной системе поставок оружия Ирану

    Reuters: Иран в обход санкций закупил оружие на 2 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иран сформировал тайную сеть из 5 тыс. военных ведомств, которая позволила обойти западные санкции и американскую военно-морскую блокаду для импорта оборудования и взрывчатки на миллиарды долларов, сообщает Reuters.

    Иранские власти создали засекреченную сеть для импорта аппаратного обеспечения, взрывчатых веществ и тяжелых грузовиков на сумму не менее 2 млрд долларов с января 2025 года, пишет Reuters.

    Закупки были необходимы для пополнения арсеналов беспилотников и ракет.

    Более 5 тыс. структур скрыты под аббревиатурой министерства обороны и используются для обхода ограничений. Утверждается, что значительная часть оборудования поступила из Китая, России и Германии по суше, морю и воздуху. При этом транзакции проходили без валютных переводов через доверенных лиц за границей.

    «Перед нами военная артерия режима во время этого конфликта и за много лет до него», – заявил бывший высокопоставленный чиновник Минфина США Миад Малеки.

    По словам эксперта, тайные военные агентства формируют систему внешней торговли, которая работает параллельно с формальной глобальной экономикой и позволяет Тегерану тратить доходы от нелегальной продажи нефти на военную технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Военно-морские силы Ирана захватили в Ормузском проливе американский подводный боевой робот.

    Летом США перепрофилировали часть мощностей компаний General Motors и Ford под выпуск ракет из-за истощения арсеналов во время операции в Иране.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 11:28 • Новости дня
    Выделенные Данией миллионы на гранаты для ВСУ ушли индийской компании

    Danwatch: Индийская компания отказалась вернуть Дании деньги на гранаты для ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Выделенные Данией на гранаты для Вооруженных сил Украины 71 млн крон (10,63 млн долларов) оказались у компании, которая так и не произвела боеприпасы, пишет издание Danwatch.

    Средства являлись частью пакета поддержки на общую сумму более 300 млн крон (44,91 млн долларов), который датское правительство представило в апреле прошлого года. Пожертвование было сделано через Эстонию, но Украина не получила ни одной гранаты, пишет Danwatch.

    Деньги пошли итальянскому разработчику программного обеспечения, которого в 2024 году купила индийская компания. Ни одна из компаний не производила артиллерийские снаряды, но предприниматели отказываются возвращать деньги.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в начале сентября подал в отставку из-за выявленных госконтролем проблем с оборонными сделками. Перед этим стало известно, что Эстония хотела закупить для Украины гранаты и выплатила в общей сложности 70 млн евро аванса индийским предпринимателям, которые ранее не продали ни одного боеприпаса.

    «Эта история ярко иллюстрирует изнанку «независимой зависимости»: пока местное население пугают российской угрозой, чиновники в Таллине, Риге и Вильнюсе просто осваивают многомиллиардные субсидии», – заявила ТАСС кандидат исторических наук профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Наталья Еремина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца американский журналист Такер Карлсон заявил о готовности Украины торговать ядерным оружием из-за высокого уровня коррупции.

    В прошлом месяце секретные аудиторские отчеты показали потерю Украиной 1,2 млрд долларов за год из-за коррупции в закупках оружия.

    В начале года в Латвии поймали на мошеннических махинациях организацию по помощи Украине.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Литва отказалась возобновить транзит белорусских удобрений через Клайпеду

    Премьер Литвы Синкявичюс исключил возобновление транзита белорусских удобрений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что Вильнюс не планирует пересматривать санкции и разрешать транзит белорусских удобрений через порт в Клайпеде.

    По его словам, Литва не собирается пересматривать политику санкций в отношении белорусских удобрений и разрешать их перевозку по территории страны для дальнейшего экспорта, передает ТАСС.

    «Мы являемся независимым государством, проводящим свою политику, понимающим угрозы и в соответствии с этим применяющим санкции. В настоящее время никакого их пересмотра не планируем», – заявил Синкявичюс.

    Он добавил, что на Вильнюс не оказывается никакого давления. Так премьер-министр прокомментировал публикацию издания Politico о попытках администрации США добиться от Литвы возобновления экспорта калийных удобрений из Белоруссии.

    Сейчас действует запрет на экспорт белорусских товаров через порты стран Евросоюза, который необходимо продлевать каждые 12 месяцев. В следующем году Литва будет председательствовать в ЕС. В прошлом месяце президент США Дональд Трамп сообщил о работе над масштабной сделкой с Минском по закупке удобрений по ценам ниже канадских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу европейские чиновники сообщили об оказании властями США давления на Литву с целью возобновления экспорта калийных удобрений из Белоруссии через порт в Клайпеде.

    В прошлом месяце решение Вильнюса сохранить запрет на перевозку калийных удобрений через территорию Евросоюза назвали способным осложнить планы президента США Дональда Трампа по закупкам у Минска.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    На выпускающем боеприпасы для Украины испанском заводе произошел взрыв

    20 Minutos: На испанском заводе боеприпасов прогремел взрыв, трое пострадали

    Tекст: Денис Тельманов

    В испанском городе Гранада прогремел мощный взрыв на заводе по производству боеприпасов, в результате происшествия пострадали три человека.

    Инцидент произошел на участке, предназначенном для контролируемого уничтожения взрывчатых веществ. На место прибыли полиция, медики и пожарные службы, передает ТАСС со ссылкой на газету 20 Minutos.

    FMG является одним из старейших в мире заводов по производству боеприпасов. По данным газеты Granada Hoy, контракты этого предприятия с Евросоюзом, прежде всего предназначенные для Украины, привели к увеличению активности завода в последнее время. Предприятие выпускает различные виды боеприпасов и обеспечивает работой около 300 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на складах военного завода в Болгарии прогремели взрывы.

    Летом на предприятии по производству боеприпасов недалеко от Рима произошел инцидент.

    В августе возгорание грузовика спровоцировало серию взрывов на складе боеприпасов в Болгарии.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 18:13 • Новости дня
    Швеция призвала ЕК пересмотреть визовые правила для спортсменов из России

    Швеция попросила ЕК разрешить отказывать российским спортсменам в визах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Швеция просит Еврокомиссию разработать законодательство, которое позволит странам отказывать в выдаче виз на основании гражданства заявителя.

    Швеция направила в Еврокомиссию письмо с призывом пересмотреть правила выдачи виз для российских и белорусских спортсменов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство королевства.

    В письме в Еврокомиссию Швеция призывает пересмотреть визовые правила для российских граждан, участвующих в международных спортивных мероприятиях. По информации правительства, Швеция хочет, чтобы Еврокомиссия представила закон, который предоставит странам право не выдавать визы на основании гражданства заявителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Александр Грушко назвал наказанием для самих европейских стран возможное ужесточение Евросоюзом визового режима для граждан России.

    На прошлой неделе Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила о невозможности гарантировать российским спортсменам доступ на чемпионат мира в Швеции.

    Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев назвал откровенной дискриминацией попытки недопуска российских лыжников на чемпионат мира в Швеции посредством визовых ограничений.


    Комментарии (0)
    Главное
    Лантратова: Все желавшие покинуть Алешки выехали из города
    Мэр Алешек рассказал о доставке гуманитарной помощи в город
    Жители Киева и пригородов остались без электричества более чем на 10 часов
    Еврокомиссия предложила выделить Украине 45 млрд евро кредита в 2027 году
    Лихачев назвал дату спуска на воду ледокола «Ленинград»
    Разрисованный в Подмосковье особняк оказался домом Орбакайте
    Муртазин: Владельцам криптовалют стоит пересмотреть риски после атаки на Binance