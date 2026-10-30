Лихачев спрогнозировал рекордный объем перевозок по Севморпути

Лихачев: Объем перевозок по Севморпути достигнет рекордных 38 млн тонн

Tекст: Елизавета Шишкова

«Хочу вам сказать, что буквально, может быть, в эти минуты, или этим вечером у нас состоится еще одно знаменательное событие. Мы пересечем психологически важную рекордную отметку в 38 млн тонн перевозки на Северном морском пути», – приводит ТАСС слова главы Росатома.

Предыдущие рекорды находились на уровне ниже 38 млн тонн. Глава госкорпорации выразил уверенность, что до конца года общий объем перевезенных грузов значительно превысит 40 млн тонн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил о неспособности стран Европы создать сопоставимую с российской ледокольную группировку.

В прошлом месяце руководитель госкорпорации анонсировал намерение компании войти в семерку крупнейших морских перевозчиков стран БРИКС.

В прошлом году глава Росатома предсказал рекордный рост контейнерных грузоперевозок между Россией и Китаем по Северному морскому пути.