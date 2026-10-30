Росатом приобрел малийскую компанию для работы на литиевом месторождении

Лихачев: Росатом приобрел компанию для освоения литиевого месторождения в Мали

Tекст: Денис Тельманов

«На сегодняшний день ... мы приобрели непосредственно компанию местную для реализации этого проекта», – приводит РИА «Новости» заявление Лихачева на полях форума Россия – Африка.

По его словам, в настоящий момент на месторождении полным ходом идут изыскания. В ходе первого этапа работ специалистам госкорпорации удалось увеличить запасы месторождения в два раза – до более чем 400 тыс. тонн литиевого концентрата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил об интересе девяти африканских государств к технологии плавучих атомных электростанций.

В четверг руководитель госкорпорации рассказал о продолжении обсуждения развития сотрудничества в атомной сфере с Вашингтоном.

В среду компания выразила надежду на возведение новых атомных энергоблоков в Иране.