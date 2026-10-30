Минцифры: Банки и операторы связи отложили блокировку немаркированных звонков

Блокировку немаркированных звонков банков отложили до 13 ноября

Tекст: Вера Басилая

«Операторы связи и банки договорились в ходе совещания на площадке Минцифры отложить до 13 ноября введение ограничений на входящие вызовы от кредитно-финансовых организаций, если звонок не будет промаркирован», – сообщается на сайте ведомства.

Операторы планировали ввести ограничения еще 15 октября, однако по призыву министерства согласились перенести сроки на начало ноября, передает ТАСС.

Обязательная маркировка звонков действует в России с 1 сентября 2025 года. По словам главы МТС Инессы Галактионовой, 95% банков уже заключили договоры с операторами, тогда как оставшиеся 5%, генерирующие основную часть доходов банковского рынка, этого не сделали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минцифры Максут Шадаев заявил о снижении уровня кибер- и телефонного мошенничества в России более чем на 30%.

В середине месяца операторы из «большой четверки» согласились предоставить банкам отсрочку блокировки немаркированных звонков.

Минцифры попросило российских операторов связи отложить до ноября блокировку немаркированных входящих вызовов от банков.