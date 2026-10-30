Мосгорсуд утвердил штраф Моргенштерну за нарушение закона об иноагентах

Tекст: Вера Басилая

Мосгорсуд признал законным решение районного суда, который в августе оштрафовал Моргенштерна на 40 тыс. рублей, передает РИА «Новости». «Оставить постановление без изменения, а жалобу без удовлетворения», – говорится в карточке дела.

В августе Савеловский суд Москвы назначил этот штраф за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Это третий подобный штраф рэпера и первый после заочного приговора по уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагента.

В апреле мировой суд заочно признал Моргенштерна виновным в уклонении от обязанностей иноагента и оштрафовал на 7 млн рублей. Причиной стало то, что артист продолжал публиковать материалы без маркировки иноагента после двух административных взысканий. В июне апелляционная инстанция увеличила сумму этого штрафа до 8,2 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца Савеловский суд Москвы удовлетворил иск о снятии с регистрационного учета Алишера Моргенштерна.

В прошлом месяце суд назначил дату рассмотрения заявления о лишении музыканта права пользования московской квартирой.

Летом суд увеличил сумму штрафа музыканту и запретил ему администрировать сайты в течение трех лет.