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    30 октября 2026, 19:03 • Новости дня

    Путин поддержал инициативу «Единой России» о благоустройстве военных городков

    Путин поддержал инициативу «Единой России» о благоустройстве военных городков
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о благоустройстве военных городков и закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).

    Глава государства поручил правительству до 15 декабря 2026 года рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство для распространения программы «Формирование комфортной городской среды» на военные городки и ЗАТО, сообщается в канале «Единой России» в Max.

    Инициативу выдвинул Герой России, депутат от фракции «Единая Россия» Дашибал Мункожаргалов на встрече с Путиным в августе. По словам парламентария, предложение основано на запросах военнослужащих и их семей.

    «У них должна быть возможность участвовать в благоустройстве дворов, парков, детских и спортивных площадок рядом с домом и в общественных пространствах создавать условия для маломобильных групп граждан», – отметил Мункожаргалов.

    Для реализации проекта потребуется скорректировать законодательство и определить механизмы софинансирования содержания благоустроенных объектов с учетом возможностей регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин одобрил предложения «Единой России» о расширении программы социальной газификации.

    В августе партия подготовила проект обновления инфраструктуры с благоустройством общественных пространств.

    В июне глава государства поддержал предложение партии о дополнительном финансировании летнего отдыха для детей участников спецоперации.

    30 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    «Единая Россия» призвала ввести отдельную выплату для врачей-наставников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Партия «Единая Россия» выступает за закрепление единых федеральных правил и отдельной оплаты труда для врачей-наставников, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Людмила Болилая.

    «Единая Россия» поставила вопрос о выплатах врачам-наставникам еще на этапе формирования новой системы, сообщается в канале партии в Max.

    Партия предложила закрепить единые федеральные правила, определить порядок назначения наставников и предусмотреть отдельную оплату их труда.

    «Наставничество не должно становиться неоплачиваемой обязанностью врача. От того, насколько справедливо организована эта работа, зависит и качество подготовки молодых специалистов, и устойчивость медицинских коллективов», – заключила парламентарий.

    С 1 марта 2026 года молодые медики проходят обязательное наставничество под руководством опытных коллег. В зависимости от специальности и места работы этот период составляет от полутора до трех лет. В настоящий момент единого федерального размера доплаты нет, а конкретные параметры зависят от региональных систем оплаты труда и решений медицинских организаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Единая Россия» заявила о намерении защищать права пациентов при необоснованном навязывании платных медицинских услуг.

    В начале прошлого месяца в России решили разработать унифицированную схему начисления заработных плат для сотрудников сферы здравоохранения.

    В августе партия предложила ввести компенсации для врачей-наставников.

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    29 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере рассказал им о первопричинах конфликта на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин в телефонном разговоре со Стуббом и Стере объяснил им первопричину украинского конфликта, сообщает «Интерфакс». «По просьбе собеседников наш президент озвучил первопричину конфликта. С этого началась беседа», – заявил помощник президента в интервью Первому каналу.

    Ушаков подтвердил, что в разговоре обсуждались события начиная с 2014 года, а не со времен Средневековья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал эту беседу свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду телефонный разговор лидеров спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Ушаков сообщил о договоренности Путина, Стубба и Стере при необходимости провести новые переговоры.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
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    30 октября 2026, 09:57 • Новости дня
    Песков сообщил о готовности Путина поговорить с Макроном и Мерцем

    Песков заявил о готовности Путина ответить на звонки Макрона и Мерца

    Песков сообщил о готовности Путина поговорить с Макроном и Мерцем
    @ Oliver Berg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин ответит на телефонный звонок, если к нему обратятся лидер Франции Эммануэль Макрон или канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Путин готов пообщаться с главами Франции и Германии, если они позвонят в Кремль, передает РИА «Новости».

    «Тоже возьмет трубку. Он открыт для диалога со всеми», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил об осознании Европой своего поражения на Украине в связи с диалогом Хельсинки и Осло с Москвой.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал как истеричную реакцию ряда европейских стран на переговоры премьера Норвегии и президента Финляндии с Владимиром Путиным.

    Во вторник Дмитрий Песков назвал очень важным телефонный разговор Владимира Путина со Стуббом и Стере.

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    30 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки вакцины «Спутник V»

    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ганы Джон Драмани Махама на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве выразил благодарность за поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Махама отметил солидарность Москвы с Африкой во время деколонизации и борьбы с апартеидом. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала континент и помогала преодолевать сложные времена, передает РИА «Новости».

    «И также во времена COVID-19 первые вакцины, которые мы получили в Африке, – это была вакцина «Спутник V», которая была поставлена из России», – заявил президент Ганы.

    Кроме того, Махама выразил благодарность за приглашение на третий саммит Россия – Африка. Он уверен, что это мероприятие будет способствовать углублению экономических отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел в Кремле встречу с участником саммита Россия – Африка президентом Ганы.

    Президент России заявил об успешном развитии отношений Москвы со странами Африканского континента.

    В четверг российский лидер на пленарном заседании саммита назвал неоспоримыми союзнические отношения между Москвой и африканскими государствами.

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    29 октября 2026, 22:37 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении России не допустить повторения исторических трагедий

    Tекст: Антон Антонов

    Россия помнит уроки Первой и Второй мировых войн и будет делать все возможное, чтобы трагические страницы мировой истории не повторились, заявил президент России Владимир Путин.

    «История – это то, что уже состоялось, и здесь уже ничего исправить невозможно. Но мы можем, зная историю и зная трагические страницы истории, предпринимать попытки для того, чтобы ничего подобного, что было с человечеством в прежние десятилетия или столетия, ничего из того, что человечество переживало в ходе каких-то крупных конфликтов, вооруженных конфликтов, чтобы ничего этого больше не повторилось», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    На пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка он подчеркнул, что Россия хорошо помнит события обеих мировых войн и стремится не допустить повторения подобных конфликтов в мировом масштабе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил об отсутствии у Москвы намерений рассматривать африканские страны как объекты соперничества.

    В среду участие делегаций 48 государств в третьем саммите Россия – Африка показало масштаб интереса континента к диалогу с Россией.

    Путин заявил об особой роли БРИКС в современном мире.

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    29 октября 2026, 22:51 • Новости дня
    Путин назвал президента Конго Сассу-Нгессо дорогим другом

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле обратился к нему как к дорогому другу, африканский лидер ответил тем же.

    «Добрый вечер еще раз, дорогой друг, господин президент! Дорогие коллеги! Хочу сказать, что наши отношения в двустороннем плане развиваются успешно, политический диалог идёт на регулярной основе, расширяем торгово-экономические связи, укрепляем научно-техническое и гуманитарное сотрудничество», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин напомнил, что в 2025 году было заключено межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, все необходимые процедуры для его вступления в силу в России уже завершены, а в сентябре в Браззавиле прошло восьмое заседание межправкомиссии, на котором утвердили план комплексного развития сотрудничества на 2026–2028 годы.

    Он указал, что в российских учебных заведениях сейчас обучаются 863 студента из Конго, растут культурные связи, в том числе через фестиваль русского языка и культуры «Мы вместе», и выразил уверенность, что стороны будут продолжать работу тем же темпом по всем направлениям.

    Сассу-Нгессо в ответ также обратился к Путину как к другу: «Господин президент, дорогой друг! Уважаемые министры! Дамы и господа! Прежде всего хочу сказать, что я рад вновь оказаться здесь, в Москве, в этом году».

    Сассу-Нгессо поблагодарил Путина за организацию саммита и поздравил с результатами парламентских выборов, назвав их важной политической основой. Президент Конго отметил, что заседание межправкомиссии в Браззавиле укрепило сотрудничество двух стран, были определены цели и конкретные меры в сферах инфраструктуры, экономики, культурных обменов, подготовки кадров и энергетики, а сила России и Конго заключается в дружбе между главами государств, которая, по его словам, не позволит сторонам не реализовать намеченные задачи.

    «Недавно я говорил, что президент работал вчера весь день и ночь, и сейчас работает уже в такой поздний час. Как сохранить энергию для того, чтобы проводить еще и двусторонние встречи? Большое спасибо Вам, дорогой друг, за организацию этой двусторонней встречи», – сказал Сассу-Нгессо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в Кремле провел беседу с президентом Республики Конго.

    Он заявил, что третий саммит Россия – Африка в Москве достиг практически всех поставленных задач.

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    29 октября 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин: Саммит Россия – Африка достиг практически всех поставленных задач

    Tекст: Антон Антонов

    Третий саммит Россия – Африка в Москве достиг практически всех задач, которые ставились его участниками, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

    Путин отметил, что российская сторона и «африканские друзья отработали третий саммит». «На мой взгляд, ситуация весьма и весьма удовлетворительная. Мы достигли практически всех результатов, которые ставили в качестве задачи перед собой», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Сассу-Нгессо также отметил, что удалось достичь «всех целей, которые перед собой ставили». По его словам, так считают все участники саммита, с которыми он обменялся мнениями, передает ТАСС.

    «Хочу вас поблагодарить за успешную организацию нынешнего саммита», – сказал президент Республики Конго.

    Третий саммит, а также экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли в Москве в среду и четверг, 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в ходе саммита Россия – Африка Путин заявил о множестве интересных оценок и конструктивных предложений.

    Участники саммита Россия – Африка одобрили московскую итоговую декларацию.

    Президент России заявил об успешном завершении третьего саммита Россия – Африка.

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    29 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Путин подчеркнул необходимость реформирования международных структур
    Путин подчеркнул необходимость реформирования международных структур
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам третьего саммита Россия – Африка заявил, что современные международные структуры требуют серьезного реформирования.

    «Согласен с коллегами в том, что мир серьезным образом поменялся, и международные структуры, конечно, требуют реформирования», – цитирует Кремль главу государства. По его словам, этот процесс должен быть хорошо проработан, взвешен и согласован на основе широкого консенсуса. При этом президент назвал саму постановку вопроса африканскими странами абсолютно своевременной и правильной.

    Путин подчеркнул, что Москва и государства континента выступают естественными партнерами в формировании нового, более справедливого многополярного мира. Он отметил поддержку тесной внешнеполитической координации по двусторонним и многосторонним каналам в ООН, а также важность обеспечения более широкого представительства африканцев в Совете Безопасности ООН и международных финансовых институтах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин назвал улучшение жизни народов главной целью многополярного мира.

    Глава государства охарактеризовал союзнические отношения между Москвой и африканскими странами как неоспоримые.

    Российский лидер заявил о необходимости более справедливого представительства государств Африки в Совете Безопасности ООН и других международных структурах.

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    30 октября 2026, 10:44 • Новости дня
    Ирландский журналист Боуз оценил слова Путина о готовности к конфликту

    Ирландский журналист Боуз назвал важными слова Путина о готовности к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз назвал важным заявление президента Владимира Путина, что Россия не хочет войны с Западом, но готова к ней.

    Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия – Африка заявил, что в случае затягивания конфликта победителей не будет, передает РИА «Новости».

    «Европа всегда узнает цену конфронтации с Россией самым жестким из возможных способов», – написал Боуз в соцсети.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к возможному конфликту, однако не стремится к нему. Президент также предостерег от дальнейшего обострения: «А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает».

    На прошлой неделе президент Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал разговоры на Западе о подготовке к войне «политической шизофренией».

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    29 октября 2026, 23:41 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Кении Руто в Кремле

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле беседу с президентом Республики Кения Уильямом Руто на полях саммита Россия – Африка.

    «Президент России Владимир Путин и президент Республики Кения Уильям Самоэй Руто проводят беседу в Кремле на полях саммита Россия – Африка», – сообщается на сайте Кремля.

    Для лидеров России и Кении это первая очная встреча, передает ТАСС.

    Путин отметил рост торговли между странами: «Увеличились поставки продукции российского агропромышленного комплекса. Хотел бы отметить, что Россия является одним из основных экспортеров удобрений. И, конечно, еще раз хочу подчеркнуть, эту тенденцию положительную нужно сохранять». По словам президента России, Москва заинтересована в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества с Кенией, передает РИА «Новости».

    Общий товарооборот за восемь месяцев увеличился вдвое по сравнению с тем же периодом 2025 года.

    Руто заявил, что Кения заинтересована в организации производства минеральных удобрений на своей территории с участием российских компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что третий саммит «Россия – Африка» в Москве достиг практически всех задач, намеченных участниками.

    Итоговая декларация третьего саммита «Россия – Африка» включает более 100 пунктов, охватывающих расширение торгово-экономического взаимодействия, координацию на международных площадках, противодействие терроризму и совместную климатическую повестку.

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    29 октября 2026, 23:01 • Новости дня
    Путин провел беседу с президентом Бурунди Ндайишимийе

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин провел беседу с действующим председателем Африканского союза, президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийе.

    «Президент России Владимир Путин провёл беседу с председателем Африканского союза, президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийе», – сообщается на сайте Кремля.

    Во встрече принял участие председатель комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Республики Бурунди прибыл в Россию для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В среду Ндайишимийе обратился к президенту России как к брату на пленарном заседании саммита.

    Путин заявил, что третий саммит Россия – Африка в Москве достиг практически всех поставленных задач.

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    29 октября 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин провел встречу с президентом Республики Конго Сассу-Нгессо в Кремле

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в Кремле провел беседу с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

    «Президент России Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо провели беседу в Кремле на полях третьего саммита Россия – Африка», – сообщается на сайте Кремля.

    Переговоры прошли на полях саммита Россия – Африка в Москве, передает РИА «Новости».

    С российской стороны во встрече приняли участие вице-премьер Александр Новак, вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, глава Росатома Алексей Лихачев, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сассу-Нгессо прибыл в Москву во вторник для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В четверг президент России рассказал о множестве конструктивных предложений и интересных оценок, прозвучавших на саммите Россия – Африка.

    Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка назвал союзнические отношения России и африканских государств неоспоримыми и указал на возрастающую роль континента.

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    30 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин провел переговоры с лидером Южного Судана в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел в Москве переговоры с лидером Республики Южный Судан Салвой Кииром, прибывшим на саммит Россия – Африка.

    Встреча глав двух государств состоялась в пятницу в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». Власти Южного Судана назвали приоритетными направлениями сотрудничества с Москвой добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство и нефтяную отрасль. Руководство африканской республики рассчитывает привлечь в страну российский бизнес.

    Кроме того, Южный Судан заинтересован в поставках российской сельхозтехники и оборудования для геологоразведочных работ. Россия рассматривает возможность импорта из африканского государства косметических масел, орехов, фруктов, чая и кофе.

    Республика Южный Судан провозгласила независимость в 2011 году и является самым молодым государством в мире. Россия вошла в число первых стран, признавших суверенитет республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин провел встречу с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой.

    Глава российского государства передал председателю Суверенного совета Судана Абдель Фаттаху аль-Бурхану подготовленную Москвой дорожную карту по перспективным направлениям сотрудничества.

    В среду Владимир Путин предложил тост за африканских лидеров на торжественном приеме для участников саммита Россия – Африка.

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    30 октября 2026, 13:38 • Новости дня
    Судан предложил России создать экономическую зону на Красном море

    Глава Судана предложил России создать экономическую зону на Красном море

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил создать свободную экономическую зону на побережье Красного моря.

    «Мы можем создать свободную экономическую зону на Красном море, которую Россия может использовать для того, чтобы создавать там склады с топливом и пшеницей», – заявил аль-Бурхан.

    Путин назвал республику важным партнером в арабском мире и Африке, передает РИА «Новости».

    «Объем российско-суданской торговли в прошлом году увеличился более чем в два раза. А в январе–августе текущего года прибавил еще 25%. Это очень хорошая динамика. Судан входит в десятку ведущих торговых партнеров России в Африке», – добавил Путин.

    Президент отметил, что Судан входит в десятку ведущих торговых партнеров страны на континенте.

    Владимир Путин также передал суданскому лидеру дорожную карту по перспективным направлениям сотрудничества.

    «Я бы хотел вам ее передать, и просил бы вас, чтобы вы поручили своим помощникам, членам правительства Судана внимательно ее рассмотреть и выбрать то, что вы посчитаете для себя наиболее интересным и целесообразным для совместной работы», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин провел в Москве встречу с аль-Бурханом.

    Председатель Суверенного совета Судана выразил признательность российскому президенту за помощь в международных форматах и внутри страны.

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    30 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    Путин поблагодарил лидера Мали за растущий в стране интерес к русскому языку

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин в ходе переговоров с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой поблагодарил его за популярность изучения русского языка в стране.

    В ходе встречи Путин отметил растущий интерес в Мали к изучению русского языка, передает РИА «Новости». «Мы продолжаем работать по этому направлению и в более широком плане. В Мали популярным стало изучение русского языка. Мы вам благодарны за то, что вы уделяете этому внимание. Действует шесть центров русского языка и культуры», – заявил российский лидер.

    Путин также отметил уровень гуманитарного взаимодействия двух стран. С учетом интереса у малийской молодежи к получению образования в России Москва увеличила квоту до 300 стипендий для абитуриентов из этой страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин провел встречу с Ассими Гойтой в Большом Кремлевском дворце. В тот же день российский лидер заявил об успешном развитии отношений со странами Африканского континента.

    Накануне президент России отметил выступление представителя одной из африканских стран на саммите в Москве на хорошем русском литературном языке.

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