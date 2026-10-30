Объявлен прием заявок на IV Национальную кинопремию «Герои большой страны»

Tекст: Валерия Городецкая

Заявки от создателей игровых, документальных и анимационных проектов будут принимать до 9 декабря, а форум и церемония награждения победителей запланированы на 10–11 марта 2027 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. О старте приема работ объявили на пресс-конференции в ТАСС.

«В России немало жителей, которых по праву можно назвать героями», – заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, председатель жюри кинопремии Артем Жога. Он отметил, что номинации этого года отражают стремление ценить разные проявления подвига, включая достижения участников спецоперации, ученых и строителей.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что награда посвящена героям нашего времени, которые вдохновляют окружающих своим примером. Заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина предложила учредить номинацию для адаптированных под современного зрителя классических картин и показывать фильмы победителей на федеральных телеканалах.

Генеральный продюсер премии Михаил Чурбанов добавил, что отбор номинантов пройдет с участием молодежи. Награда вручается за проекты, транслирующие традиционные ценности и формирующие положительный образ героя.

Ранее в онлайн-кинотеатрах вышел первый сериал по сценарию участника спецоперации.