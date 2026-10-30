Лихачев анонсировал новую встречу с гендиректором МАГАТЭ Гросси

Лихачев анонсировал переговоры с главой МАГАТЭ Гросси в середине ноября

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава российской госкорпорации уточнил сроки предстоящих переговоров с руководителем Международного агентства по атомной энергии, передает РИА «Новости».

«Ровно через две недели», – сказал Лихачев, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее генеральный директор Росатома сообщал, что переговоры планируется провести в десятых числах ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил об отсутствии адресной критики со стороны МАГАТЭ в связи с убийством главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева.

В начале того же месяца в Росатоме отметили роль взаимодействия с международными экспертами в урегулировании трудностей на станции.

В июне Лихачев сообщил о внеплановых переговорах с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по инициативе Москвы из-за обострения обстановки в районе ЗАЭС.