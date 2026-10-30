Радикалы перекрыли мусорными баками улицу у Колизея в Риме

Tекст: Тимур Шайдуллин

Группа радикально настроенной молодежи отделилась от основного шествия на улице Клаудия. Протестующие перекрыли движение мусорными контейнерами, после чего подожгли их и начали бросать в полицию различные предметы, передает РИА «Новости».

Часть баков потушили работники коммунальных служб.

Напомним, в пятницу в Риме в рамках всеобщей забастовки 100 тыс. человек вышли на протестное шествие против политики итальянского правительства. Участники акции закидали файерами здание министерства инфраструктуры и транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, всеобщую забастовку против милитаризации и роста цен объявил Союз базовых профсоюзов (USB) Италии.