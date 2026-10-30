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    30 октября 2026, 18:42 • Новости дня

    Лавров и Рубио на заседании глав МИД G20 сели за соседние столы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на заседании Совета министров иностранных дел G20 в Атланте сидят за соседними столами.

    Для участников встречи в США установили столы в форме квадрата, Лавров и Рубио располагаются на двух соседних сторонах, передает РИА «Новости».

    Соседями главы МИД России по столу стали министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд и глава дипломатии Мексики Роберто Веласко Альварес.

    Рядом с американским госсекретарем сидят глава МИД Польши Радослав Сикорский и представитель Африканского союза.

    Заседание министров иностранных дел стран G20 проходит в Атланте 30 и 31 октября в преддверии саммита «двадцатки», который состоится в декабре в Майами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США усилили меры безопасности на встрече глав МИД стран G20 в Атланте.

    В четверг МИД России сообщил о планах Лаврова представить российское видение основных катализаторов международной напряженности.

    В среду уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Александр Шохин заявил о намерении РСПП обратиться к США за временным снятием санкций для участия в саммите G20.

    30 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Сенатор: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев

    Сенатор Карасин: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев

    Сенатор: США осознали угрозу большого конфликта из-за буйных европейцев
    @ Павел Селезнев/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа встала на перепутье в контексте отношений с Россией. Антироссийская риторика все больше осуждается не только в Москве, но и в Вашингтоне. Позитивным сигналом является и то, что европейские лидеры инициируют возобновление прямого диалога с российским руководством, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Григорий Карасин. Ранее в Пентагоне призвали страны Европы смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы».

    «Примечательно, что заявления Москвы о провокационном характере заявлений лидеров стран Прибалтики поддерживаются американской стороной. Это позитивный сигнал. Международное сообщество, включая влиятельные круги США и других стран, стало полноценно осознавать опасность европейской антироссийской риторики», – отметил Григорий Карасин, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Сенатор указал на реальность риска зарождения «конфликта мирового масштаба на пустом месте». «В связи с этим необходимо оказывать сдерживающее влияние на буйных европейских политиков. Причем это касается не только Прибалтики, но и Польши, а также ряда других стран», – подчеркнул парламентарий.

    При этом, уточнил собеседник, реакция российской стороны в медиапространстве не должна быть чрезмерно эмоциональной. «Любой полуповод европейские деятели могут незамедлительно использовать для обоснования своей антироссийской риторики», – детализировал дипломат.

    «Сейчас Европа находится на условном перепутье. Некоторые местные политики уже инициируют возобновление прямого диалога с Москвой, пытаются обсудить с российским руководством свой взгляд по принципиальным вопросам», – напомнил парламентарий.

    «Мы ждем от Европы меньше напряженности и большего здравого смысла. Россия будет поддерживать настрой Старого Света на расширение диалога для достижения позитивных результатов по наиболее важным трекам», – резюмировал Карасин.

    Ранее стало известно, что в последние недели представители Пентагона обратились к нескольким странам НАТО с просьбой смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы». Американская сторона отмечает, что некоторые заявления европейских лидеров и чиновников способствуют подрыву безопасности в масштабах всего континента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

    Среди стран, получивших сообщения с призывом к сдержанности в публичных заявлениях, значатся Литва, Латвия и Эстония. Одним из американских чиновников, присутствовавших на встречах, был руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Он, в частности, отметил, что США не приветствуют риторических провокаций в отношении Москвы. При этом неясно, были ли эти сигналы, переданные на двусторонних встречах, направлены другим правительствам.

    Один из европейских чиновников в ответ на это заявил, что рекомендации Пентагона, хотя и были сделаны в доброжелательной форме, вызывают недоумение. По его словам, разведывательные службы стран Балтии в последние месяцы, наоборот, преуменьшали вероятность того, что Россия решит «проверить на прочность положения НАТО о взаимной обороне».

    В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева. Об этом дипломат заявила во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете.

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности.

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    30 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Премьер Эстонии отказался смягчать антироссийскую риторику по просьбе США

    Премьер-министр Эстонии Михал отказался смягчать риторику в отношении России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отказался смягчать риторику в отношении России, несмотря на просьбы союзников.

    Михал заявил, что не собирается смягчать риторику в отношении России, даже по просьбе, поступившей из США, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Delfi. «Из новостей узнаем, что наши союзники из крупнейшей страны мира просят нас сдерживаться. Вот в такой ситуации мы и оказались», – заявил эстонский премьер. Он подчеркнул, что не собирается сдерживаться в своих высказываниях.

    Михал отметил, что напрямую подобных просьб от США не получал, а в ходе последней встречи с американским лидером Дональдом Трампом летом в Анкаре эта тема не обсуждалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби и другие представители Пентагона призвали власти Эстонии, Латвии и Литвы смягчить публичную риторику о российской угрозе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал риторику прибалтийских стран в отношении России агрессивной.

    Сенатор Григорий Карасин заявил об осуждении антироссийской риторики в Москве и Вашингтоне.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
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    30 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу

    Военный эксперт Козюлин: США намерены приглушить воинственную риторику Европы

    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В то время как США стараются не допустить глобальной эскалации и завершить конфликт на Украине, страны Прибалтики, претендуя на лидерство в антироссийской риторике, действуют без учета последствий. На этом фоне Пентагон стремится донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «США с самого начала конфликта придерживаются взвешенного подхода к поддержке Украины, тщательно отслеживая уровень эскалации. Цель такой стратегии – не допустить перерастания противостояния в глобальный конфликт, учитывая, что в нем участвует ядерная держава – Россия. Американская сторона осознает риски провоцирования Москвы», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    При этом, добавил он, отдельные шаги Запада усиливают напряженность. «Ряд западных государств – прежде всего страны Прибалтики – действуют без учета возможных последствий и претендуют на роль лидеров в антироссийской риторике. Такой подход потенциально опасен. Важно верно считывать политический момент, но, по всей видимости, эта способность в прибалтийских столицах неразвита», – рассуждает собеседник.

    По его мнению, требования США к Европе продиктованы не реакцией на предупреждения Москвы о нагнетании военной истерики, а собственными интересами Вашингтона. «Администрации Дональда Трампа важно как можно быстрее завершить конфликт на Украине и продемонстрировать внешнеполитический успех. Настрой Штатов на мир прослеживается и в риторике, и в действиях, в том числе в мероприятиях, которые сегодня наблюдаются в Алешках», – считает Козюлин.

    Эксперт счел примечательным, что сигнал странам Европы был направлен через Пентагон, а не по дипломатической линии. Как полагает спикер, США таким образом стремятся донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков. «Речь идет о государствах-членах НАТО, которые заявляют о якобы российской угрозе и необходимости готовиться к войне к 2030 году. В первую очередь нужно приглушить именно эти «языки», – уточнил он.

    По прогнозам аналитика, европейские страны выполнят требование Пентагона. «Традиционной реакцией Европы на указания из Вашингтона всегда было оперативное исполнение. Да, сегодня отношение к Трампу отличается от того, что было к предыдущим президентам США. Однако думаю, рефлекс сработает и на этот раз», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что представители Пентагона в последние недели попросили несколько стран НАТО сдержаннее высказываться о якобы угрозе со стороны России, поскольку подобные заявления подрывают безопасность Европы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

    По их словам, среди стран, получивших просьбы, Эстония, Латвия и Литва. Неизвестно, обращался ли Вашингтон с аналогичными просьбами к другим европейским правительствам. Одним из чиновников США, кто передавал просьбы, был руководитель политического отдела военного ведомства США Элбридж Колби.

    На встрече с одним из прибалтийских политиков он подчеркнул, что не должно быть «поддразнивания» русских. «Мы вам помогаем. Американцы здесь. Просто не шумите. Не создавайте шума», – пересказал источник Reuters посыл Пентагона. В материале говорится, что совет Вашингтона вызвал недоумение у части европейских представителей.

    Официально Пентагон рассылку просьб не подтвердил. «Частные разговоры между союзниками – это всего лишь частные беседы, поэтому мы не будем комментировать эти обвинения», – сказал представитель ведомства.

    В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о разногласиях между США и Европой. Она также отметила, что европейской общественности становится все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Украины из-за усталости от конфликта.

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    30 октября 2026, 06:47 • Новости дня
    Лавров прибыл в США на встречу министров иностранных дел стран G20
    Лавров прибыл в США на встречу министров иностранных дел стран G20
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия во встрече глав МИД стран G20, сообщают информационные агентства.

    Встреча министров иностранных дел G20 пройдет 30–31 октября и станет подготовительной к саммиту «двадцатки», который состоится 14–15 декабря в Майами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД анонсировал намерение Лаврова представить на встрече в Атланте российское видение катализаторов международной напряженности.

    В среду официальный представитель ведомства Мария Захарова подтвердила участие Лаврова в совещании глав МИД стран G20.

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами будет приниматься после завершения ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

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    30 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт: Скудоумие ряда деятелей из Прибалтики вредит интересам США

    Политолог Ткаченко: Скудоумие ряда деятелей из Прибалтики вредит интересам США

    Эксперт: Скудоумие ряда деятелей из Прибалтики вредит интересам США
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Судя по всему, Белый дом принял комплексную программу сближения с Россией, в рамках которой предполагается демонтаж санкций и снижение агрессивной европейской риторики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Пентагоне призвали страны Европы смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы».

    «США надоел конфликт на Украине, они теряют деньги и возможность сотрудничать с Россией», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Спикер напомнил, что американская сторона готова прорабатывать с Москвой реализацию целого ряда проектов в энергетике и транспорте, в том числе в Арктике. «Но тезис, что широкое сотрудничество начнется только после урегулирования украинского кризиса, связывает руки Белому дому», – подчеркнул собеседник.

    «США хотят добиться деэскалации и в итоге объявить о наступлении мира. Одной из составляющих этого процесса является смена европейской позиции об условиях окончания конфликта, касающихся украинских границ образца 1991 года и вхождения Украины в НАТО», – детализировал аналитик.

    «Судя по всему, Белый дом принял комплексную программу для проведения в жизнь своих планов. Полагаю, демонтаж санкций будет вестись параллельно со снижением агрессивной европейской риторики. ЕС отреагирует на эти посылы США правильно и сбавит обороты, подобно тому, как Киев ранее внял американскому требованию прекратить удары по НПЗ», – продолжил эксперт.

    Спикер напомнил, что «горящие головы» не составляют большинства в европейском публичном поле. «Как правило, в Прибалтике ряд деятелей рвут на себе рубахи и ждут победы в гипотетической войне с Россией. В этом, например, особо заметна глава евродипломатии Кая Каллас. Но эти заявления совершенно не соответствуют действительности и выдают лишь скудоумие политиков. На этом фоне США призывают вернуть здравый смысл в политику и не провоцировать Россию», – заметил он.

    Ранее стало известно, что в последние недели представители Пентагона обратились к нескольким странам НАТО с просьбой смягчить риторику, касающуюся «российской угрозы». Американская сторона отмечает, что некоторые заявления европейских лидеров и чиновников способствуют подрыву безопасности в масштабах всего континента. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

    Среди стран, получивших сообщения с призывом к сдержанности в публичных заявлениях, значатся Литва, Латвия и Эстония. Одним из американских чиновников, присутствовавших на встречах, был руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби. Он, в частности, отметил, что США не приветствуют риторических провокаций в отношении Москвы. При этом неясно, были ли эти сигналы, переданные на двусторонних встречах, направлены другим правительствам.

    Один из европейских чиновников в ответ на это заявил, что рекомендации Пентагона, хотя и были сделаны в доброжелательной форме, вызывают недоумение. По его словам, разведывательные службы стран Балтии в последние месяцы, наоборот, преуменьшали вероятность того, что Россия решит «проверить на прочность положения НАТО о взаимной обороне».

    В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева. Об этом дипломат заявила во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете.

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере по их инициативе. Стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, а российский президент изложил свою оценку ситуации и назвал условия достижения справедливого долгосрочного мира.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что обращение европейских лидеров к Москве свидетельствует об их стремлении вернуться к диалогу после успехов России на поле боя, при этом Путин продвигает дипломатическую линию, что урегулирование невозможно без учета российских интересов в сфере безопасности.

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    30 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Лавров прибыл в Атланту на встречу министров иностранных дел стран G20
    Лавров прибыл в Атланту на встречу министров иностранных дел стран G20
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран G20.

    Мероприятие проходит 30 и 31 октября, передает РИА «Новости». Оно должно стать подготовительным этапом к саммиту «двадцатки», который ожидается в декабре в Майами.

    Российская делегация планирует использовать встречу для продвижения идей укрепления основ многополярного мира. Ожидается, что Москва выступит за скорейшую реформу глобальных экономических институтов с целью усиления влияния государств Востока и Юга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД анонсировал намерение Лаврова представить российское видение основных катализаторов международной напряженности на встрече G20.

    В среду официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила о планах министра возглавить делегацию России на мероприятии в Атланте.

    На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил об ожидании главы МИД России на этом совещании.

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    30 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Глава МИД Германии решил сфотографироваться с Лавровым на встрече G20

    DPA: Глава МИД Германии сфотографируется с Лавровым на встрече G20

    Глава МИД Германии решил сфотографироваться с Лавровым на встрече G20
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль примет участие в совместном фотографировании с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях встречи G20 в США.

    Вадефуль не планирует бойкотировать традиционное «семейное фото», в отличие от вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля, который ранее отказывался от совместных съемок с представителями России, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    «На таких форумах, как встреча представителей крупнейших индустриальных государств и развивающихся стран, само собой разумеется, что будут делаться совместные фотографии», – заявил Вадефуль.

    Он добавил, что поддержание контактов и общение входят в число базовых задач международной дипломатии.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран G20 проходит в Атланте 30–31 октября под американским председательством. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый день встречи министров иностранных дел стран G20 в Атланте прошел при усиленных мерах безопасности.

    В четверг Лавров запланировал представить российское видение основных катализаторов международной напряженности.

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    30 октября 2026, 17:21 • Новости дня
    Губернатор Нью-Джерси пригрозила заблокировать поставку в США российского дизеля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл выразила намерение помешать поставкам дизельного топлива из России в порт штата.

    Шеррилл заявила о намерении предотвратить доставку российского дизеля в порт Нью-Джерси, где находится крупнейший центр распределения нефтепродуктов на восточном побережье США, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    По словам губернатора, которая представляет Демократическую партию, президент США Дональд Трамп «ничего не делает» для того, чтобы снизить цены на бензин и дизельное топливо.

    Это заявление прозвучало перед промежуточными выборами в американский Конгресс, намеченными на 3 ноября. В ходе выборов переизберут треть Сената и всю Палату представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь потребовал отозвать танкеры с российским дизельным топливом из портов США.

    Во вторник американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций на фоне переговоров о поставках дизельного топлива.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал поставки российского дизеля в США исключительно прагматичной деловой договоренностью без политических условий.

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    30 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    Россия и США начали согласовывать дату переговоров в Абу-Даби

    Ушаков: Россия и США согласовывают дату переговоров в Абу-Даби

    Россия и США начали согласовывать дату переговоров в Абу-Даби
    @ REUTERS/Maxim Shemetov

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале согласования с американской стороной даты проведения трехсторонних переговоров с участием США и Украины в Абу-Даби.

    Ушаков заявил, что Россия и Соединенные Штаты приступили к процессу согласования даты проведения предстоящих переговоров в Абу-Даби, сообщают «Вести».

    «Мы начали работу по согласованию с американцами дат проведения трехсторонних переговоров Россия, Украина, США, Абу-Даби. Эти переговоры пройдут в ноябре. Сейчас согласовываем дату», – заявил помощник президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ушаков заявил о решающем значении планируемых трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной.

    Представитель Кремля исключил возможность полноценного участия европейских стран в предстоящих консультациях.

    В среду Ушаков пообещал в скором времени объявить точную дату проведения встречи в Абу-Даби.

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    30 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Песков: Россия против прекращения огня для предоставления передышки Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия неоднократно заявляла, что выступает против прекращения огня, которое даст «передышку» Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Подготовка к трехсторонним переговорам по Украине не предполагает обязательств по ограничению боевых действий, передает РИА «Новости» слова представителя Кремля.

    «Мы неоднократно говорили сами, что мы против прекращения огня, которое даст передышку украинцам», – сказал Песков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу помощник президента Юрий Ушаков заявил о решающем значении трехсторонних переговоров России, США и Украины.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей Евросоюза в этих переговорах.

    В понедельник он сообщил об отсутствии ограничений боевых действий при возобновлении трехсторонних переговоров.

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    30 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    Ушаков: Предстоящие переговоры России, США и Украины имеют решающее значение

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что планируемые трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной имеют решающее значение для судьбы происходящих событий.

    Предстоящие трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию имеют решающее значение для сложившейся ситуации, заявил Ушаков в интервью «Вестям».

    «Мы планируем именно при посредничестве США проводить трехсторонние переговоры с украинцами, которые имеют, в общем-то, решающее значение для судьбы всего того, что происходит в эти дни, в эти годы», – сказал помощник президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ушаков сообщил об отсутствии точной даты проведения трехсторонних переговоров с участием России, США и Украины. Ранее он пообещал объявить ее в скором времени.

    Президент США Дональд Трамп заявил о продвижении в украинском урегулировании и скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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    30 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    США усилили меры безопасности на встрече глав МИД стран G20 в Атланте

    Встреча глав МИД стран G20 в США стартовала при усиленных мерах безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Первый день встречи министров иностранных дел стран G20 в американской Атланте, в которой принимает участие глава МИД России Сергей Лавров, проходит при усиленных мерах безопасности.

    Американские силы правопорядка перекрыли улицы рядом с местом проведения мероприятия и попросили автомобилистов пользоваться обходными путями, передает РИА «Новости».

    Из соображений безопасности кортежи делегаций прибывают на встречу через парковку для гостей вместо парадного входа.

    Совещание глав внешнеполитических ведомств стран G20 под американским председательством проходит в Атланте 30–31 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия во встрече глав МИД стран G20.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о планах дипломата возглавить делегацию России на мероприятии.

    Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Александр Шохин заявил о намерении обратиться к США за временным снятием санкций для участия в саммите G20.

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    30 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Дмитриев отметил подход России и США к гуманитарной операции в Алешках

    Глава РФПИ Дмитриев отметил гуманитарный подход России, США и Украины в Алешках

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил гуманитарный подход и трехстороннюю координационную работу России, США и Украины при проведении гуманитарной операции в городе Алешки Херсонской области.

    «Гуманитарный подход и трехсторонняя координационная работа Россия – США – Украина», – написал Дмитриев в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). Так он прокомментировал видео с началом движения гуманитарной колонны для людей из города Алешки, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила об организации большой колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью в прифронтовом городе Алешки Херсонской области.

     Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отправились в город Алешки Херсонской области для координации гуманитарной миссии.

    Лантратова также заявила о прибытии в Херсонскую область более 50 журналистов из разных стран.

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    30 октября 2026, 20:07 • Новости дня
    Лантратова попросила Меланию Трамп продолжить гуманитарные миссии

    Tекст: Денис Тельманов

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась к первой леди США Мелании Трамп с просьбой о регулярном проведении гуманитарных миссий для передачи помощи нуждающимся.

    «Хочу обратиться к первой леди США с совместной просьбой моей с омбудсменом Украины о том, чтобы подобные гуманитарные миссии по передаче гуманитарной помощи жителям, которые в этом нуждаются, были регулярными, под координаторством госпожи Мелании Трамп», – цитирует Лантратову РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках.

    Уполномоченный по правам человека заявила об организации колонны из 25 автобусов с гуманитарной помощью для жителей прифронтового города.

    Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отправились в Алешки для координации миссии.

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    30 октября 2026, 20:14 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии планов разговора Путина и Трампа

    Песков: Разговор Путина и Трампа пока не планируется

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в настоящее время не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока нет», – приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, планируется ли разговор двух лидеров. Он добавил, что в Кремле ничего не знают о возможном трехстороннем разговоре Путина с Трампом и Владимиром Зеленским, о котором упоминал президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп заявил о скорой встрече с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил необходимость серьезной предварительной работы перед возможной встречей Путина, Трампа и Зеленского.

    В воскресенье Песков сообщил о возможности двусторонней встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.

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