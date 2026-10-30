МВД сообщило о снижении числа совершенных иностранцами преступлений в России

МВД: Количество совершенных иностранцами преступлений снизилось на 40%

Tекст: Тимур Шайдуллин

Общее количество зарегистрированных преступлений в стране уменьшилось на 16,3%, тяжких и особо тяжких – на 21,7%, сообщается в канале ведомства в Max. Число преступлений против личности снизилось на 6,7%, убийств и покушений – на 11,9%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 18%, изнасилований и покушений – на 17,4%.

Количество разбоев сократилось на 20,1%, грабежей – на 14,7%, краж – на 8,9%, угонов – на 18,8%, мошенничеств – на 23,8%.

За указанный период из оборота было изъято почти 17 т наркотиков и психотропных веществ. Кроме того, количество IT-преступлений уменьшилось на 31,5%, а дистанционных мошенничеств – на 28,9%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минцифры Максут Шадаев заявил о снижении уровня преступности и в сфере кибер- и телефонного мошенничества в России.

В среду управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило об использовании злоумышленниками онлайн-игр для кражи денег у детей.

Во вторник Министерство внутренних дел по Чувашии сообщило о задержании иностранца за похищение грузовика.