Замглавы Росавиации Андрианова стала врио руководителя ведомства

Мишустин назначил Андрианову врио руководителя Росавиации

Tекст: Тимур Шайдуллин

По информации из канала правительства в Max, Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Сообщается, что Андрианова родилась в 1979 году в Москве, окончила Московский государственный технический университет гражданской авиации по специальности «Менеджмент» и получила ученую степень кандидата экономических наук. С 2001 по 2004 год работала ведущим специалистом в министерстве транспорта.

В Росавиации Андрианова трудится с 2004 года. За это время прошла путь от ведущего специалиста до заместителя руководителя ведомства, на должность которого была назначена в 2021 году.

Имеет классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 2-го класса. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почетной грамотой Росавиации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова на должность министра транспорта.

Ранее пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков заявил об обеспечении Ядровым стабильной работы отечественной авиаотрасли.



