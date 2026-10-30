Глава МИД Германии решил сфотографироваться с Лавровым на встрече G20

DPA: Глава МИД Германии сфотографируется с Лавровым на встрече G20

Tекст: Елизавета Шишкова

Вадефуль не планирует бойкотировать традиционное «семейное фото», в отличие от вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля, который ранее отказывался от совместных съемок с представителями России, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

«На таких форумах, как встреча представителей крупнейших индустриальных государств и развивающихся стран, само собой разумеется, что будут делаться совместные фотографии», – заявил Вадефуль.

Он добавил, что поддержание контактов и общение входят в число базовых задач международной дипломатии.

Совещание глав внешнеполитических ведомств стран G20 проходит в Атланте 30–31 октября под американским председательством. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый день встречи министров иностранных дел стран G20 в Атланте прошел при усиленных мерах безопасности.

В четверг Лавров запланировал представить российское видение основных катализаторов международной напряженности.