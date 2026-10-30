Новак: Необходимости планировать объемы экспорта дизтоплива на декабрь пока нет

Tекст: Денис Тельманов

По его словам, власти России пока не видят необходимости утверждать плановые показатели по вывозу дизельного топлива за рубеж на последний месяц года. Этот вопрос будет обсуждаться в конце ноября, передает РИА «Новости».

«Нет необходимости сейчас ставить план на декабрь. Как мы будем поднимать уровень переработки производственных мощности, так и будем корректировать в конце ноября месяца», – сказал Новак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство подготовило продление ограничений на экспорт дизельного топлива до конца января 2027 года.

Во вторник Новак анонсировал отправку четвертого танкера с российским дизельным топливом на экспорт в США.

На прошлой неделе вице-премьер допустил возможность поставки 500 тыс. тонн дизельного топлива на мировые рынки в октябре из-за ослабления запрета на экспорт.