Россиянин Садулаев завоевал бронзу на чемпионате мира по борьбе

Tекст: Денис Тельманов

В поединке за третье место в весовой категории до 97 кг Садулаев одержал победу над поляком Збигневом Барановским со счетом 5:0, передает РИА «Новости».

Отмечается, что 30-летний Садулаев впервые во взрослой карьере выступал в утешительном турнире. Для него это девятый чемпионат мира.

На его счету шесть побед на мировых первенствах и серебро 2017 года. Кроме того, спортсмен является двукратным победителем Олимпийских игр и шестикратным чемпионом Европы.

Турнир в Астане завершится 1 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов стал обладателем бронзовой медали на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

В тот же день россиянка Екатерина Вербина завоевала бронзовую медаль турнира. В четверг россиянка Амина Танделова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира.