Пассажирский автобус и самосвал столкнулись в Татарстане

МЧС: В Татарстане в ДТП с пассажирским автобусом и самосвалом есть пострадавшие

Tекст: Тимур Шайдуллин

ДТП произошло в 16:40 на автомобильной дороге между населенными пунктами Бетьки и Круглое Поле в 500 метрах от железнодорожного переезда, сообщается на сайте ведомства. К ликвидации последствий аварии привлечены 20 человек и восемь единиц техники.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и врезался в автобус, сообщила прокуратура Татарстана в Max.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Тукаевского района Руслан Курочкин. Надзорное ведомство организовало процессуальную проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Лаишевском районе Татарстана семь человек пострадали при столкновении грузовика со стоявшим на обочине автобусом.

До этого в республике в аварии погибли водитель и трехмесячный ребенок.

В августе в Татарстане в ДТП погибли женщина и двое детей.