Совбез сообщил о пресечении хакерских атак на органы власти в УрФО

Совбез: В УрФО пресекли почти 3 тыс. кибератак на органы власти и предприятия

Tекст: Елизавета Шишкова

В Екатеринбурге прошло совместное заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности по информационной безопасности и Координационного совета при полпреде президента в УрФО, сообщается на сайте Совбеза.

«Было отмечено, что за девять месяцев этого года в УрФО пресечено практически 3 тыс. попыток деструктивного дистанционного вмешательства со стороны иностранных спецслужб и хакерских группировок в деятельность органов власти и предприятий», – заявили в пресс-службе.

Участники совещания определили дополнительные меры по обеспечению информационной безопасности в округе и подчеркнули необходимость укрепления взаимодействия владельцев критически важных объектов с национальным координационным центром по компьютерным инцидентам.

Особое внимание на заседании уделили переходу государственных органов и субъектов критической информационной инфраструктуры на отечественные средства защиты информации и российское программное обеспечение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов заявил о попытках Британии посеять межнациональную рознь в России.

В начале месяца начальник отдела в департаменте международной информационной безопасности МИД Борис Васильев призвал защититься от вмешательства в дела государств через спутниковую систему Starlink.