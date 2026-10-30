Путин провел переговоры с лидером Южного Судана в Кремле

Tекст: Валерия Городецкая

Встреча глав двух государств состоялась в пятницу в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». Власти Южного Судана назвали приоритетными направлениями сотрудничества с Москвой добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство и нефтяную отрасль. Руководство африканской республики рассчитывает привлечь в страну российский бизнес.

Кроме того, Южный Судан заинтересован в поставках российской сельхозтехники и оборудования для геологоразведочных работ. Россия рассматривает возможность импорта из африканского государства косметических масел, орехов, фруктов, чая и кофе.

Республика Южный Судан провозгласила независимость в 2011 году и является самым молодым государством в мире. Россия вошла в число первых стран, признавших суверенитет республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин провел встречу с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой.

Глава российского государства передал председателю Суверенного совета Судана Абдель Фаттаху аль-Бурхану подготовленную Москвой дорожную карту по перспективным направлениям сотрудничества.

В среду Владимир Путин предложил тост за африканских лидеров на торжественном приеме для участников саммита Россия – Африка.