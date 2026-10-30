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    Москва заставила мировой хоккей закончить игру без России
    Ушаков: Киев вновь проигнорировал призывы Трампа прекратить удары по НПЗ
    Журова объяснила успехи нового поколения российских спортсменов
    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей
    Путин заявил, что в России помнят и высоко ценят Патриса Лумумбу
    Россия и США начали согласовывать дату переговоров в Абу-Даби
    Захарова: СМИ высмеяли главу МИД ФРГ за страх перед совместным фото с Лавровым
    Росатом приобрел малийскую компанию для работы на литиевом месторождении
    Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
    30 октября 2026, 18:13 • Новости дня

    Швеция призвала ЕК пересмотреть визовые правила для спортсменов из России

    Швеция попросила ЕК разрешить отказывать российским спортсменам в визах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Швеция просит Еврокомиссию разработать законодательство, которое позволит странам отказывать в выдаче виз на основании гражданства заявителя.

    Швеция направила в Еврокомиссию письмо с призывом пересмотреть правила выдачи виз для российских и белорусских спортсменов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство королевства.

    В письме в Еврокомиссию Швеция призывает пересмотреть визовые правила для российских граждан, участвующих в международных спортивных мероприятиях. По информации правительства, Швеция хочет, чтобы Еврокомиссия представила закон, который предоставит странам право не выдавать визы на основании гражданства заявителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Александр Грушко назвал наказанием для самих европейских стран возможное ужесточение Евросоюзом визового режима для граждан России.

    На прошлой неделе Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила о невозможности гарантировать российским спортсменам доступ на чемпионат мира в Швеции.

    Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев назвал откровенной дискриминацией попытки недопуска российских лыжников на чемпионат мира в Швеции посредством визовых ограничений.


    29 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере рассказал им о первопричинах конфликта на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин в телефонном разговоре со Стуббом и Стере объяснил им первопричину украинского конфликта, сообщает «Интерфакс». «По просьбе собеседников наш президент озвучил первопричину конфликта. С этого началась беседа», – заявил помощник президента в интервью Первому каналу.

    Ушаков подтвердил, что в разговоре обсуждались события начиная с 2014 года, а не со времен Средневековья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал эту беседу свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду телефонный разговор лидеров спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Ушаков сообщил о договоренности Путина, Стубба и Стере при необходимости провести новые переговоры.

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    30 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    В Германии выступили против возвращения российских хоккеистов

    DPA: Хоккейный союз Германии отказался принимать россиян на своих турнирах

    Tекст: Мария Иванова

    Хоккейный союз Германии (DEB) выступил против возвращения сборных России на турниры Международной федерации хоккея (IIHF), заявил председатель правления DEB Франк Лутц.

    «Наша позиция остается неизменной: мы выступаем против возвращения российских национальных сборных к участию в международных хоккейных турнирах», – заявил Лутц, чьи слова приводит DPA.

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям, пишет ТАСС. В федерации выразили разочарование решением суда, но пообещали его оценить в срочном порядке.

    Отстранение российских команд от турниров под эгидой IIHF действует с 2022 года. В июле 2026 года запрет продлили на сезон-2026/27 из-за проблем с безопасностью. Чемпионат мира по хоккею в мае 2027 года примет Германия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности при отстранении российских команд.

    Международная федерация хоккея пообещала рассмотреть шаги для возвращения российских сборных к международным соревнованиям после вердикта суда.

    Летом федерация оставила в силе запрет на участие российских национальных команд в международных соревнованиях.

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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    30 октября 2026, 02:29 • Новости дня
    Каллас пожаловалась на усталость европейцев от конфликта на Украине
    Каллас пожаловалась на усталость европейцев от конфликта на Украине
    @ Стрингер/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Жителям Европы все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Киева, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на дискуссии в Монреале.

    Каллас заявила об этом во время публичной дискуссии с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете, передает РИА «Новости».

    «Нам нужно сохранять стойкость и делать больше [для поддержки Украины]. Но, конечно, людям тоже становится все сложнее это объяснять, потому что все устали от этой войны», – сказала Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас отказалась завершить дискуссию в Монреальском университете вопреки просьбам модератора.

    Каллас заявила о крайне тяжелом положении Украины перед зимой и призвала увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Она также призвала усилить санкционное давление на Россию.

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    30 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Премьер Эстонии отказался смягчать антироссийскую риторику по просьбе США

    Премьер-министр Эстонии Михал отказался смягчать риторику в отношении России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал отказался смягчать риторику в отношении России, несмотря на просьбы союзников.

    Михал заявил, что не собирается смягчать риторику в отношении России, даже по просьбе, поступившей из США, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Delfi. «Из новостей узнаем, что наши союзники из крупнейшей страны мира просят нас сдерживаться. Вот в такой ситуации мы и оказались», – заявил эстонский премьер. Он подчеркнул, что не собирается сдерживаться в своих высказываниях.

    Михал отметил, что напрямую подобных просьб от США не получал, а в ходе последней встречи с американским лидером Дональдом Трампом летом в Анкаре эта тема не обсуждалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби и другие представители Пентагона призвали власти Эстонии, Латвии и Литвы смягчить публичную риторику о российской угрозе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал риторику прибалтийских стран в отношении России агрессивной.

    Сенатор Григорий Карасин заявил об осуждении антироссийской риторики в Москве и Вашингтоне.

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    30 октября 2026, 12:24 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу

    Военный эксперт Козюлин: США намерены приглушить воинственную риторику Европы

    Военный эксперт объяснил стремление Пентагона успокоить Европу
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В то время как США стараются не допустить глобальной эскалации и завершить конфликт на Украине, страны Прибалтики, претендуя на лидерство в антироссийской риторике, действуют без учета последствий. На этом фоне Пентагон стремится донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «США с самого начала конфликта придерживаются взвешенного подхода к поддержке Украины, тщательно отслеживая уровень эскалации. Цель такой стратегии – не допустить перерастания противостояния в глобальный конфликт, учитывая, что в нем участвует ядерная держава – Россия. Американская сторона осознает риски провоцирования Москвы», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    При этом, добавил он, отдельные шаги Запада усиливают напряженность. «Ряд западных государств – прежде всего страны Прибалтики – действуют без учета возможных последствий и претендуют на роль лидеров в антироссийской риторике. Такой подход потенциально опасен. Важно верно считывать политический момент, но, по всей видимости, эта способность в прибалтийских столицах неразвита», – рассуждает собеседник.

    По его мнению, требования США к Европе продиктованы не реакцией на предупреждения Москвы о нагнетании военной истерики, а собственными интересами Вашингтона. «Администрации Дональда Трампа важно как можно быстрее завершить конфликт на Украине и продемонстрировать внешнеполитический успех. Настрой Штатов на мир прослеживается и в риторике, и в действиях, в том числе в мероприятиях, которые сегодня наблюдаются в Алешках», – считает Козюлин.

    Эксперт счел примечательным, что сигнал странам Европы был направлен через Пентагон, а не по дипломатической линии. Как полагает спикер, США таким образом стремятся донести до европейцев конкретные военные последствия их алармистских криков. «Речь идет о государствах-членах НАТО, которые заявляют о якобы российской угрозе и необходимости готовиться к войне к 2030 году. В первую очередь нужно приглушить именно эти «языки», – уточнил он.

    По прогнозам аналитика, европейские страны выполнят требование Пентагона. «Традиционной реакцией Европы на указания из Вашингтона всегда было оперативное исполнение. Да, сегодня отношение к Трампу отличается от того, что было к предыдущим президентам США. Однако думаю, рефлекс сработает и на этот раз», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что представители Пентагона в последние недели попросили несколько стран НАТО сдержаннее высказываться о якобы угрозе со стороны России, поскольку подобные заявления подрывают безопасность Европы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

    По их словам, среди стран, получивших просьбы, Эстония, Латвия и Литва. Неизвестно, обращался ли Вашингтон с аналогичными просьбами к другим европейским правительствам. Одним из чиновников США, кто передавал просьбы, был руководитель политического отдела военного ведомства США Элбридж Колби.

    На встрече с одним из прибалтийских политиков он подчеркнул, что не должно быть «поддразнивания» русских. «Мы вам помогаем. Американцы здесь. Просто не шумите. Не создавайте шума», – пересказал источник Reuters посыл Пентагона. В материале говорится, что совет Вашингтона вызвал недоумение у части европейских представителей.

    Официально Пентагон рассылку просьб не подтвердил. «Частные разговоры между союзниками – это всего лишь частные беседы, поэтому мы не будем комментировать эти обвинения», – сказал представитель ведомства.

    В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о разногласиях между США и Европой. Она также отметила, что европейской общественности становится все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Украины из-за усталости от конфликта.

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    30 октября 2026, 15:16 • Новости дня
    Дегтярев назвал решение CAS по допуску россиян концом дискриминации в хоккее
    Дегтярев назвал решение CAS по допуску россиян концом дискриминации в хоккее
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных к международным турнирам положило конец дискриминации в мировом хоккее.

    «Это место принадлежит нам по праву, а дискриминации в хоккее положен конец судебным решением», – приводит слова Дегтярева РИА «Новости».

    По словам министра, IIHF публично признала вердикт суда, и теперь организации предстоит кропотливая работа по пересмотру календаря турниров. Он подчеркнул, что ведомство продолжает юридическую операцию для возвращения всех российских атлетов на мировую арену с государственным флагом и гимном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Спортивный арбитражный суд счел необоснованными опасения Международной федерации хоккея по поводу безопасности на турнирах с участием россиян.

    Хоккейный союз Германии выступил против возвращения сборных России. Чешский хоккейный союз также отказался менять свою позицию по вопросу допуска российских команд.

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    30 октября 2026, 01:40 • Новости дня
    Каллас отказалась покинуть дискуссию в Монреале по просьбе модератора

    Tекст: Антон Антонов

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во время публичной дискуссии в Монреале отказалась завершить беседу с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд вопреки попыткам модератора Фредерика Мерана закончить дискуссию.

    Курьезный эпизод произошел на мероприятии в Монреальском университете с участием Каллас и Ананд, где политолог Меран, модерировавший беседу, попытался завершить дискуссию, сославшись на плотный график гостей, передает РИА «Новости».

    «Анита Ананд, Кая Каллас, для меня большая честь иметь возможность слушать вас, потому что у нас уже возникает ощущение, будто мы присутствуем на двусторонней встрече в рамках саммита Канады и ЕС и слушаем очень содержательную и глубокую беседу о внешней политике. У меня на карточках записано еще столько вопросов, но я не буду эгоистом и не стану их задавать, потому что знаю, что у вас очень плотный график и вам нужно уходить уже через пять минут», – заявил Меран по прошествии 40 минут разговора.

    В ответ на эти слова Каллас вскинула брови, удивленно посмотрела в зал и воскликнула: «Нет!», - после чего под смех аудитории модератор предложил еще более строгие временные рамки и сообщил, что участникам якобы нужно уйти немедленно, сделав акцент на последних словах.

    После повторного намека Мерана выражение лица Каллас стало еще более удивленным, она обернулась к Ананд, которая также была в недоумении, и, разводя руками, произнесла: «Мы не знаем…», одновременно разглядывая наручные часы. Однако канадский министр заметила таймер на столе и заявила, что на нем видно еще 20 минут, после чего модератор отказался от попыток завершить мероприятие и предложил аудитории задать вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр канадской провинции Квебек Поль Сен-Пьер Пламондон объявил о бойкоте саммита Канада – ЕС в Монреале.

    Обозреватель Berliner Zeitung Николас Бутылин заявил, что Каллас рискует войти в историю как одно из самых неудачных кадровых назначений Евросоюза из-за изоляции от переговорного процесса по Украине.

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    30 октября 2026, 03:18 • Новости дня
    Патрушев обвинил НАТО и ЕС в попытках разжечь большую войну в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО, Евросоюз и Лондон стремятся разжечь в Европе большую войну, особенно используя морские направления, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    «Приоритет России – решение любых проблем мирным путем. Однако если на нас задумают воздействовать силой, то ответ будет адекватным», – сказал Патрушев в беседе с «Российской газетой» к 330-летию Военно-морского флота России.

    По словам помощника президента, НАТО, Евросоюз и Лондон прилагают значительные усилия для разжигания в Европе большой войны. Он указал, что особую угрозу создают морские направления – балтийское и черноморское, где, по его оценке, предпринимаются попытки «поджечь эти акватории и прилегающие к ним регионы».

    Патрушев подчеркнул, что такая линия поведения является целенаправленной политикой европейских элит, которые, как он считает, окончательно пренебрегли интересами собственных народов. Он заявил, что люди в европейских странах нуждаются в мире и конструктивном сотрудничестве с Россией, тогда как их руководители ведут курс на эскалацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о растущей сложности объяснять жителям Европы необходимость продолжения поддержки Киева.

    В четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил веру европейских стран в возможность победить Россию без внятной стратегии в украинском конфликте.

    В понедельник директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил об озабоченности Москвы планами НАТО превратить Балтийское море во «внутреннее море» альянса.

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    30 октября 2026, 05:48 • Новости дня
    Дмитриев назвал Лагард измученной неверными решениями Евросоюза

    Дмитриев счел руководителя ЕЦБ Лагард измученной проблемами ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подавшая в отставку председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард выглядит измученной неверными решениями Евросоюза, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Даже Кристин Лагард кажется измученной неверными решениями ЕС и его проблемами», – цитирует Дмитриева РИА «Новости».

    Ранее Европейский центральный банк сообщил о досрочной отставке Лагард 7 февраля следующего года. Позднее она объяснила наличие пластырей на лице, с которыми появилась на видеообращении, перенесенной операцией по удалению рака кожи.

    Лагард возглавляет Европейский центральный банк с ноября 2019 года. Ее полномочия должны были завершиться в конце октября 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Европейского центрального банка Кристин Лагард объяснила досрочную отставку желанием получить большую свободу слова.

    В четверг председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о начале процедуры выбора нового руководителя Европейского центрального банка.

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    30 октября 2026, 19:33 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила выделить Украине 45 млрд евро кредита в 2027 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия предложила Совету Евросоюза одобрить выделение Украине в 2027 году 45 млрд евро, которые остались от утвержденного ранее кредита на 90 млрд евро.

    «Принятый сегодня пакет мер включает предложение Совету ЕС одобрить оставшуюся часть кредита в размере 45 млрд евро на 2027 год», – приводит РИА «Новости» сообщение Еврокомиссии.

    Планируется, что выделяемая сумма будет разбита на две части. Бюджетная поддержка Киева составит до 13,3 млрд евро, а 31,7 млрд евро пойдут на военные расходы.

    Ранее Евросоюз согласовал предоставление Украине кредита на 90 млрд евро на 2026–2027 годы, из которых 60 млрд предназначены для военных расходов, а 30 млрд – для бюджетной поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Лондон выразил намерение обсудить с Евросоюзом участие в кредитной программе на 90 млрд евро для Украины.

    В апреле Евросоюз увязал выплаты макрофинансовой помощи Киеву с налоговой и антикоррупционной реформами.

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    30 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Литва отказалась возобновить транзит белорусских удобрений через Клайпеду

    Премьер Литвы Синкявичюс исключил возобновление транзита белорусских удобрений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что Вильнюс не планирует пересматривать санкции и разрешать транзит белорусских удобрений через порт в Клайпеде.

    По его словам, Литва не собирается пересматривать политику санкций в отношении белорусских удобрений и разрешать их перевозку по территории страны для дальнейшего экспорта, передает ТАСС.

    «Мы являемся независимым государством, проводящим свою политику, понимающим угрозы и в соответствии с этим применяющим санкции. В настоящее время никакого их пересмотра не планируем», – заявил Синкявичюс.

    Он добавил, что на Вильнюс не оказывается никакого давления. Так премьер-министр прокомментировал публикацию издания Politico о попытках администрации США добиться от Литвы возобновления экспорта калийных удобрений из Белоруссии.

    Сейчас действует запрет на экспорт белорусских товаров через порты стран Евросоюза, который необходимо продлевать каждые 12 месяцев. В следующем году Литва будет председательствовать в ЕС. В прошлом месяце президент США Дональд Трамп сообщил о работе над масштабной сделкой с Минском по закупке удобрений по ценам ниже канадских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу европейские чиновники сообщили об оказании властями США давления на Литву с целью возобновления экспорта калийных удобрений из Белоруссии через порт в Клайпеде.

    В прошлом месяце решение Вильнюса сохранить запрет на перевозку калийных удобрений через территорию Евросоюза назвали способным осложнить планы президента США Дональда Трампа по закупкам у Минска.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска.

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    30 октября 2026, 15:41 • Новости дня
    На выпускающем боеприпасы для Украины испанском заводе произошел взрыв

    20 Minutos: На испанском заводе боеприпасов прогремел взрыв, трое пострадали

    Tекст: Денис Тельманов

    В испанском городе Гранада прогремел мощный взрыв на заводе по производству боеприпасов, в результате происшествия пострадали три человека.

    Инцидент произошел на участке, предназначенном для контролируемого уничтожения взрывчатых веществ. На место прибыли полиция, медики и пожарные службы, передает ТАСС со ссылкой на газету 20 Minutos.

    FMG является одним из старейших в мире заводов по производству боеприпасов. По данным газеты Granada Hoy, контракты этого предприятия с Евросоюзом, прежде всего предназначенные для Украины, привели к увеличению активности завода в последнее время. Предприятие выпускает различные виды боеприпасов и обеспечивает работой около 300 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на складах военного завода в Болгарии прогремели взрывы.

    Летом на предприятии по производству боеприпасов недалеко от Рима произошел инцидент.

    В августе возгорание грузовика спровоцировало серию взрывов на складе боеприпасов в Болгарии.

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    30 октября 2026, 06:16 • Новости дня
    Евросоюз закупил российское филе минтая на рекордную сумму

    Летом европейские страны закупили российское филе минтая на 164 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Летом страны Европейского союза импортировали из России филе минтая на рекордные для этого времени года 164,1 млн долларов, значительно потеснив продукцию из США.

    Европейский союз активно закупал российский минтай, сумма импорта филе в июне составила 53,6 млн долларов, в июле достигла 55,4 млн долларов, а в августе остановилась на отметке 55,1 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

    В организации отметили, что российская продукция начала заменять американскую на европейском рынке. В августе объем поставок из США упал до антирекорда в 21,3 млн долларов, показав минимум за последние семь лет, в том числе в натуральном выражении. При этом физический объем экспорта российского филе в Евросоюз оказался ниже показателей 2021 и 2022 годов.

    Разница в цене за килограмм между российским и американским филе минтая сократилась до 5,8%, хотя еще в начале 2025 года этот показатель отличался в 4,7 раза.

    «Несмотря на укрепление позиций на рынке ЕС, рыночные риски для российских компаний на этом направлении весьма высоки. Эти риски ВАРПЭ закладывала в прогноз экспорта, разработанный в 2024 году. Российские рыбаки продолжают работу над диверсификацией поставок и ухода от зависимости от одного рынка-покупателя», – заявил глава ассоциации Герман Зверев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее объем закупок российской рыбы странами Евросоюза снизился до двухлетнего минимума.

    Также Евросоюз увеличил импорт рыбного филе из России более чем на 40% за четыре года.

    Кроме того, импорт из Евросоюза в Россию впервые превысил экспорт.

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    30 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    ЕС выделил средства латвийским заводам БПЛА для противостояния России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский оборонный фонд профинансировал латвийские предприятия по производству беспилотников в рамках стратегии, которая рассматривает Россию в качестве главного потенциального противника.

    Выделение средств оборонным предприятиям Латвии со стороны Европейского оборонного фонда и профильных ведомств происходит по стратегиям, где Россия обозначена основным потенциальным противником, пишет RT.

    Одним из главных источников финансирования завода SIA Belss выступил Европейский оборонный фонд. За 2024–2025 годы организация выделила предприятию 470,8 тыс. евро по программе European Extended Mine Countermeasures для разработки технологий разминирования.

    Издание отмечает, что латвийские заводы скрывают контракты с Украиной в годовых отчетах, ограничиваясь упоминанием Киева в числе заказчиков без уточнения доли прибыли. При этом сектор беспилотников в республике начал активно расширяться еще до 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце европейские участники созданного совместно с Украиной альянса по беспилотникам оказались плохо подготовлены к началу совместной работы.

    Летом генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил о серьезной обеспокоенности из-за активного наращивания военного потенциала на западных границах.

    Ранее Евросоюз и Украина запланировали запустить оборонно-промышленное партнерство для роста производства беспилотников.

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    30 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    Politico: Европейские чиновники боятся Ле Пен и ChatGPT

    Tекст: Игорь Иножарский

    Издание Politico опубликовало ироничный хеллоуинский путеводитель по тому, кого и чего в брюссельских коридорах власти больше всего опасались – от Марин Ле Пен и Жан-Люка Меланшона до искусственного интеллекта ChatGPT.

    Авторы материала описали, как в политических кошмарах Евросоюза фигурируют Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, главы ключевых департаментов Еврокомиссии и депутаты Европарламента, а также будущий руководитель Европейского центробанка, которого пугают нестандартные экономические идеи французских политиков, пишет Politico.

    Главным пугалом для дипломатов и чиновников Евросоюза названа фаворит французской президентской гонки Марин Ле Пен, от которой в Брюсселе ждут сокращения вклада Парижа в бюджет ЕС и давления на Джорджу Мелони, тогда как экономистов и будущего главу ЕЦБ тревожат планы Жан-Люка Меланшона «сжечь» часть французского долга и добиться от ЕЦБ отказа от процентов по облигациям.

    Лоббистов и сотрудников Европарламента, по данным издания, пугает наплыв поправок, который связывают с использованием генеративного искусственного интеллекта: некоторые тексты выглядят «по-ботовски», а в ряде случаев ссылаются на несуществующие акты, при этом растёт страх, что ИИ со временем сможет заменить часть специалистов.

    Еврокомиссары и чиновники, по описанию Politico, боятся австрийского министра по делам Европы Клаудии Бауэр, добившейся сокращения административного бюджета Еврокомиссии на 8%, а также внутренних соперников: комиссар по экологии Джессика Росвалл опасается влияния Стефана Сежурне и давления Валдиса Домбровскиса, тогда как финский президент Александр Стубб рискует столкнуться с конкуренцией со стороны главы дипломатии ЕС Каи Каллас и председателя Европейского совета Антониу Кошты.

    Особый раздел материала посвящен внутрипартийным страхам: лидер Европейской народной партии Манфред Вебер, по словам авторов, опасается раскола своей фракции из-за отношения к сотрудничеству с правыми силами, тогда как сотрудники парламентской группы боятся его соратницу и генсека ЕНП Уарду Бенсуаг, которую характеризуют как жёсткого и бескомпромиссного аппаратчика.

    Парламенту ЕС в статье отведена роль недооценённого «монстра»: авторы напоминают, что хотя угрозы депутатов заблокировать следующий долгосрочный бюджет воспринимаются столицами скептически, для его утверждения потребуется 361 из 720 палатных голосов, и чем дольше национальные правительства игнорируют требования законодателей, тем сильнее становится их желание доказать серьёзность своих намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду офис генерального прокурора Евросоюза не получил ответов от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по делу нарушений при закупке вакцин от коронавируса. Во вторник исследование института Cluster 17 для издания Politico показало снижение уровня неприязни французов к Марин Ле Пен и рост неприятия Жан-Люка Меланшона до 69%. В понедельник бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье и другие собеседники издания Politico предупредили, что Франция на фоне массовых протестов и растущего долга подошла к грани финансового кризиса.

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