США усилили меры безопасности на встрече глав МИД стран G20 в Атланте

Встреча глав МИД стран G20 в США стартовала при усиленных мерах безопасности

Tекст: Елизавета Шишкова

Американские силы правопорядка перекрыли улицы рядом с местом проведения мероприятия и попросили автомобилистов пользоваться обходными путями, передает РИА «Новости».

Из соображений безопасности кортежи делегаций прибывают на встречу через парковку для гостей вместо парадного входа.

Совещание глав внешнеполитических ведомств стран G20 под американским председательством проходит в Атланте 30–31 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в американскую Атланту для участия во встрече глав МИД стран G20.

В среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о планах дипломата возглавить делегацию России на мероприятии.

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Александр Шохин заявил о намерении обратиться к США за временным снятием санкций для участия в саммите G20.