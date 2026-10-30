Мурашко сообщил об увеличении числа медиков в России

Мурашко: Число медиков в России увеличилось более чем на 3,5 тыс. за год

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, в России зафиксированы позитивные изменения в обеспечении здравоохранения кадрами, передает РИА «Новости». «На открытии общего собрания Ассоциации министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил позитивные изменения в обеспечении отрасли медицинскими кадрами: по сравнению с прошлым годом численность специалистов увеличилась более чем на 3,5 тыс. человек», – сообщили в Минздраве.

Заявление министра прозвучало в Сеченовском университете, где прошло общее собрание Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о притоке кадров в профессию медицинской сестры в России.

Министерство здравоохранения разработало проект по включению 33 новых методов высокотехнологичной медицинской помощи в программу государственных гарантий.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин отметил проблему нехватки медицинских кадров в Псковской области.