Минздрав сообщил о росте числа заявлений на бюджетные места в медвузы

Минздрав: Число заявлений на бюджет в медицинские вузы выросло вдвое

Tекст: Денис Тельманов

По данным ведомства, в этом году количество поданных заявок на бесплатное обучение в медицинские университеты превысило 550 тыс., передает РИА «Новости».

Кадровый потенциал отрасли здравоохранения обсудили на общем собрании Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений». Мероприятие состоялось в пятницу на площадке Сеченовского университета.

«Устойчивый интерес молодежи к медицинским специальностям: за пять лет число заявлений на бюджетные места в подведомственных Минздраву вузах выросло более чем вдвое и в этом году превысило 550 тыс.», – говорится в сообщении министерства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Координационный совет при правительстве России одобрил объем бюджетных мест в вузах на 2027/28 учебный год с приоритетом для медицинских специальностей.