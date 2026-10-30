В ДТП с автобусом в Ростове-на-Дону пострадали шесть человек

Tекст: Валерия Городецкая

Авария произошла на улице Шеболдаева, сообщается в канале ведомства в Max. По предварительным данным, водитель автобуса МАЗ не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль коммунальной службы, который стоял у края проезжей части.

«В результате аварии пострадало шесть пассажиров маршрутного транспортного средства, включая двоих несовершеннолетних», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в Ростове-на-Дону два человека пострадали в массовом ДТП.

В августе в Улан-Удэ шесть человек госпитализировали после столкновения автобуса с грузовиком.

В феврале на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области четыре пассажира получили травмы при столкновении рейсового автобуса и бензовоза.