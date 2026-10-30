Российский борец Магомедов завоевал бронзу на чемпионате мира

Российский борец Магомедов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Астане

Tекст: Денис Тельманов

В схватке за третье место в весовой категории до 65 кг он одержал победу над представителем Таджикистана Абдулмажидом Кудиевым со счетом 3:2, передает РИА «Новости».

В другом поединке за бронзу в весовой категории до 59 кг россиянка Светлана Липатова уступила украинской спортсменке Марии Винник со счетом 6:7.

Турнир в Астане завершится 1 ноября. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) объявил о допуске российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российская спортсменка Екатерина Вербина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане.

В четверг Амина Танделова также стала обладательницей бронзовой награды турнира.

В этот же день президент России Владимир Путин поздравил спортсменку Алину Касабиеву с победой на чемпионате мира в Астане.